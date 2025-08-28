Todas as categorias

NASCAR Truck Darlington

NASCAR Truck: Frankie Muniz se machuca em queda e perderá corrida de Darlington

Ator de Hollywood que se tornou piloto sofreu uma lesão no punho em casa, o que o impedirá de competir neste fim de semana

Nick DeGroot
Frankie Muniz, Reaume Brothers Racing Fordkaden

Frankie Muniz, ator e hoje piloto de 39 anos, está competindo em tempo integral na NASCAR Truck Series este ano como piloto do Ford #33 da Reaume Brothers Racing. Infelizmente, ele perderá a 19ª etapa da temporada 2025 em Darlington, no sábado, devido a uma lesão no punho depois de cair em casa. A equipe escalará Mason Maggio para substituir Frankie neste fim de semana.

"A frase 'FML' (Frankie Muniz's Life [Vida de Frankie Muniz, mas fazendo trocadilho com 'dane-se minha vida']) ganha um novo significado em momentos como esse", publicou Muniz nas redes sociais. "Estou desapontado por compartilhar que não vou correr em Darlington neste fim de semana ou nas próximas semanas devido a uma fratura no rádio distal".

"Ontem, caí do alto de uma escada enquanto trocava as baterias de uma câmera Ring [câmera de segurança] no meu quintal. Nota para mim mesmo: preste atenção ao aviso da escada que diz: 'Não se sente ou fique de pé no degrau superior'. Em retrospecto, uma escada mais alta teria sido mais inteligente. Embora eu esteja triste por ter perdido as corridas, fico grato por não ter sido pior. Sinto muito pela minha equipe, que se dedicou de coração a esta temporada, e sou grato à Ford Performance e ao seu apoio inabalável. O médico estima uma recuperação de 6 a 8 semanas, portanto, voltarei ao assento do piloto assim que for liberado".

Frankie Muniz, Reaume Brothers Racing Fordkaden

Frankie Muniz, Fordkaden da Reaume Brothers Racing

Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

A temporada de estreia de Muniz começou bem, com um resultado entre os dez primeiros em Daytona, mas desde então tem sido um pouco instável. Seus únicos outros resultados entre os 20 primeiros foram em Michigan, onde ficou em 14º lugar, e em Pocono, onde ficou em 19º lugar. Atualmente, ele está em 24º lugar na classificação do campeonato, o que é o último entre os pilotos em tempo integral.

Anteriormente, ele correu na ARCA, onde registrou um top 5 e 11 top 10, ficando em quarto lugar no campeonato durante a temporada de 2023. Sua carreira também inclui duas largadas na Xfinity Series no ano passado, terminando em 33º em Daytona e em 30º em Phoenix.

A primeira etapa dos playoffs acontece no próximo domingo, em Darlington, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PicTV. Clique aqui e se inscreva.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

