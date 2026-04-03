NASCAR Truck Rockingham

NASCAR Truck: Heim segura pressão de Honeycutt no fim e vence em Rockingham

Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Corey Heim, No. 1 Tricon Garage Toyota; Kaden Honeycutt, No. 11 Tricon Garage Toyota

Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Corey Heim dominou completamente a corrida da NASCAR Truck Series desta sexta-feira em Rockingham, mas teve que suar para garantir o triunfo nas voltas finais, após vencer também os dois primeiros segmentos.

Heim começou a ter problemas com sua picape, perguntando pelo rádio se um dos pneus estava furando. Enquanto tentava ultrapassar os carros mais lentos, seu companheiro de equipe, Kaden Honeycutt, o alcançou, dando início a uma batalha incrível pela vitória. Eles estavam lado a lado na última volta, Honeycutt chegou a ultrapassar Heim antes que ele entrasse forte na última curva, mantendo a liderança por pouco.

"Não senti que estava forçando mais do que na volta anterior, então não achei que tivesse danificado mais o pneu dianteiro direito, mas de repente, a cerca de quatro voltas do fim, precisei virar mais para a direita na reta para manter o carro na trajetória correta", disse Heim, que agora soma 25 vitórias na categoria.

Ele venceu a primeira corrida do Triple Truck Challenge em Darlington, faturando um bônus de US$ 50.000. Rockingham foi a segunda, rendendo-lhe mais US$ 100.000. Se ele vencer a última corrida do Triple Truck Challenge no próximo fim de semana em Bristol, o prêmio aumenta para US$ 500.000 por vencer as três corridas.

Atrás de Heim e Honeycutt ficaram Layne Riggs em terceiro, Chandler Smith em quarto e Stewart Friesen em quinto. Grant Enfinger, Tyler Ankrum, Corey Lajoie, Ty Majeski e Jake Garcia completaram o restante dos 10 primeiros.

A corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Assista aqui.

RESULTADO

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1
C. HeimTRICON Garage
 1 Toyota 200

1:45'59.330

   5  
2
K. HoneycuttTRICON Garage
 11 Toyota 200

+0.090

1:45'59.420

 0.090 6  
3
L. RiggsFront Row Motorsports
 34 Ford 200

+0.461

1:45'59.791

 0.371 6  
4
C. SmithFront Row Motorsports
 38 Ford 200

+3.370

1:46'02.700

 2.909 6  
5 S. FriesenHalmar Friesen Racing 52 Toyota 200

+6.083

1:46'05.413

 2.713 6  
6 G. EnfingerCR7 Motorsports 9 Chevrolet 200

+9.130

1:46'08.460

 3.047 6  
7 T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 200

+9.803

1:46'09.133

 0.673 6  
8 C. LajoieKaulig Racing 10 RAM 200

+16.142

1:46'15.472

 6.339 6  
9 T. MajeskiThorSport Racing 88 Ford 200

+22.893

1:46'22.223

 6.751 6  
10
J. GarciaThorSport Racing
 98 Ford 199

+1 Volta

1:46'09.778

 1 Volta 6  
11
C. ButcherThorSport Racing
 13 Ford 199

+1 Volta

1:46'13.169

 3.391 6  
12
S. SmithSpire Motorsports
 7 Chevrolet 199

+1 Volta

1:46'13.948

 0.779 6  
13 J. HaleyKaulig Racing 16 RAM 199

+1 Volta

1:46'14.725

 0.777 6  
14 C. EckesMcAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 199

+1 Volta

1:46'19.165

 4.440 6  
15
L. LewisNiece Motorsports
 45 Chevrolet 199

+1 Volta

1:46'21.792

 2.627 6  
16
D. SuttonRackley W.A.R.
 26 Chevrolet 199

+1 Volta

1:46'23.408

 1.616 6  
17 T. GrayTRICON Garage 15 Toyota 198

+2 Voltas

1:45'59.748

 1 Volta 6  
18
G. RuggieroTRICON Garage
 17 Toyota 198

+2 Voltas

1:46'00.173

 0.425 6  
19 B. RhodesThorSport Racing 99 Ford 198

+2 Voltas

1:46'10.364

 10.191 6  
20 K. WrightMcAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 198

+2 Voltas

1:46'14.177

 3.813 6  
21
C. HallNiece Motorsports
 4 Chevrolet 198

+2 Voltas

1:46'15.122

 0.945 7  
22
L. BaldwinReaume Brothers Racing
 2 Ford 198

+2 Voltas

1:46'16.778

 1.656 6  
23 T. DillonKaulig Racing 25 RAM 197

+3 Voltas

1:46'02.280

 1 Volta 7  
24
M. Christopher Jr.Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 197

+3 Voltas

1:46'15.953

 13.673 6  
25 D. HemricMcAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 197

+3 Voltas

1:46'21.407

 5.454 7  
26
M. TyrrellKaulig Racing
 14 RAM 197

+3 Voltas

1:46'21.461

 0.054 7  
27
P. EatmonNiece Motorsports
 42 Chevrolet 197

+3 Voltas

1:46'22.918

 1.457 7  
28
B. QueenKaulig Racing
 12 RAM 196

+4 Voltas

1:46'01.066

 1 Volta 7  
29 S. BoydFreedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 195

+5 Voltas

1:46'15.738

 1 Volta 7  
30
C. GreenReaume Brothers Racing
 22 Ford 195

+5 Voltas

1:46'16.724

 0.986 6  
31 T. HillHill Motorsports 56 Toyota 194

+6 Voltas

1:46'12.602

 1 Volta 7  
32
F. MunizReaume Brothers Racing
 33 Ford 192

+8 Voltas

1:46'11.082

 2 Voltas 7  
33
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
 44 Chevrolet 187

+13 Voltas

1:46'04.284

 5 Voltas 8  
34
C. CostnerCostner Motorsports
 93 Chevrolet 187

+13 Voltas

1:46'48.892

 44.608 9  
35 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 116

+84 Voltas

1:07'22.275

 71 Voltas 8  
36
A. AndrettiTRICON Garage
 5 Toyota 58

+142 Voltas

31'06.275

 58 Voltas 3

F1: Leclerc indica "principal fraqueza" da Ferrari, mas mantém otimismo para o futuro

