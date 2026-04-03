NASCAR Truck: Heim segura pressão de Honeycutt no fim e vence em Rockingham
Corey Heim, No. 1 Tricon Garage Toyota; Kaden Honeycutt, No. 11 Tricon Garage Toyota
Corey Heim dominou completamente a corrida da NASCAR Truck Series desta sexta-feira em Rockingham, mas teve que suar para garantir o triunfo nas voltas finais, após vencer também os dois primeiros segmentos.
Heim começou a ter problemas com sua picape, perguntando pelo rádio se um dos pneus estava furando. Enquanto tentava ultrapassar os carros mais lentos, seu companheiro de equipe, Kaden Honeycutt, o alcançou, dando início a uma batalha incrível pela vitória. Eles estavam lado a lado na última volta, Honeycutt chegou a ultrapassar Heim antes que ele entrasse forte na última curva, mantendo a liderança por pouco.
"Não senti que estava forçando mais do que na volta anterior, então não achei que tivesse danificado mais o pneu dianteiro direito, mas de repente, a cerca de quatro voltas do fim, precisei virar mais para a direita na reta para manter o carro na trajetória correta", disse Heim, que agora soma 25 vitórias na categoria.
Ele venceu a primeira corrida do Triple Truck Challenge em Darlington, faturando um bônus de US$ 50.000. Rockingham foi a segunda, rendendo-lhe mais US$ 100.000. Se ele vencer a última corrida do Triple Truck Challenge no próximo fim de semana em Bristol, o prêmio aumenta para US$ 500.000 por vencer as três corridas.
Atrás de Heim e Honeycutt ficaram Layne Riggs em terceiro, Chandler Smith em quarto e Stewart Friesen em quinto. Grant Enfinger, Tyler Ankrum, Corey Lajoie, Ty Majeski e Jake Garcia completaram o restante dos 10 primeiros.
A corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Assista aqui.
RESULTADO
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
C. HeimTRICON Garage
|1
|Toyota
|200
|
1:45'59.330
|5
|2
|
K. HoneycuttTRICON Garage
|11
|Toyota
|200
|
+0.090
1:45'59.420
|0.090
|6
|3
|
L. RiggsFront Row Motorsports
|34
|Ford
|200
|
+0.461
1:45'59.791
|0.371
|6
|4
|
C. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|200
|
+3.370
1:46'02.700
|2.909
|6
|5
|S. FriesenHalmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|200
|
+6.083
1:46'05.413
|2.713
|6
|6
|G. EnfingerCR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|200
|
+9.130
1:46'08.460
|3.047
|6
|7
|T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|200
|
+9.803
1:46'09.133
|0.673
|6
|8
|C. LajoieKaulig Racing
|10
|RAM
|200
|
+16.142
1:46'15.472
|6.339
|6
|9
|T. MajeskiThorSport Racing
|88
|Ford
|200
|
+22.893
1:46'22.223
|6.751
|6
|10
|
J. GarciaThorSport Racing
|98
|Ford
|199
|
+1 Volta
1:46'09.778
|1 Volta
|6
|11
|
C. ButcherThorSport Racing
|13
|Ford
|199
|
+1 Volta
1:46'13.169
|3.391
|6
|12
|
S. SmithSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:46'13.948
|0.779
|6
|13
|J. HaleyKaulig Racing
|16
|RAM
|199
|
+1 Volta
1:46'14.725
|0.777
|6
|14
|C. EckesMcAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:46'19.165
|4.440
|6
|15
|
L. LewisNiece Motorsports
|45
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:46'21.792
|2.627
|6
|16
|
D. SuttonRackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:46'23.408
|1.616
|6
|17
|T. GrayTRICON Garage
|15
|Toyota
|198
|
+2 Voltas
1:45'59.748
|1 Volta
|6
|18
|
G. RuggieroTRICON Garage
|17
|Toyota
|198
|
+2 Voltas
1:46'00.173
|0.425
|6
|19
|B. RhodesThorSport Racing
|99
|Ford
|198
|
+2 Voltas
1:46'10.364
|10.191
|6
|20
|K. WrightMcAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
1:46'14.177
|3.813
|6
|21
|
C. HallNiece Motorsports
|4
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
1:46'15.122
|0.945
|7
|22
|
L. BaldwinReaume Brothers Racing
|2
|Ford
|198
|
+2 Voltas
1:46'16.778
|1.656
|6
|23
|T. DillonKaulig Racing
|25
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:46'02.280
|1 Volta
|7
|24
|
M. Christopher Jr.Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|197
|
+3 Voltas
1:46'15.953
|13.673
|6
|25
|D. HemricMcAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
1:46'21.407
|5.454
|7
|26
|
M. TyrrellKaulig Racing
|14
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:46'21.461
|0.054
|7
|27
|
P. EatmonNiece Motorsports
|42
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
1:46'22.918
|1.457
|7
|28
|
B. QueenKaulig Racing
|12
|RAM
|196
|
+4 Voltas
1:46'01.066
|1 Volta
|7
|29
|S. BoydFreedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|195
|
+5 Voltas
1:46'15.738
|1 Volta
|7
|30
|
C. GreenReaume Brothers Racing
|22
|Ford
|195
|
+5 Voltas
1:46'16.724
|0.986
|6
|31
|T. HillHill Motorsports
|56
|Toyota
|194
|
+6 Voltas
1:46'12.602
|1 Volta
|7
|32
|
F. MunizReaume Brothers Racing
|33
|Ford
|192
|
+8 Voltas
1:46'11.082
|2 Voltas
|7
|33
|
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
|44
|Chevrolet
|187
|
+13 Voltas
1:46'04.284
|5 Voltas
|8
|34
|
C. CostnerCostner Motorsports
|93
|Chevrolet
|187
|
+13 Voltas
1:46'48.892
|44.608
|9
|35
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|116
|
+84 Voltas
1:07'22.275
|71 Voltas
|8
|36
|
A. AndrettiTRICON Garage
|5
|Toyota
|58
|
+142 Voltas
31'06.275
|58 Voltas
|3
