NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
Primeira corrida dos playoffs da Truck Series foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images
Corey Heim conquistou a oitava vitória da temporada de 2025 da NASCAR Truck Series. O piloto da TRICOM Garage empregou bom ritmo durante toda a corrida, mas pôde confirmar novo triunfo após Layne Riggs, pole position e principal rival, ter um pneu furado e bater no muro já nas voltas finais da prova.
Daniel Hemric foi o segundo colocado, seguido por Grant Enfinger, Ty Majeski e Trevor Bayne, fechando o top 5. Bayne fez sua primeira corrida na Truck Series em dois anos, sendo ainda o piloto mais jovem a triunfar nas 500 Milhas de Daytona, recorde conquistado em 2011.
Riggs, que venceu o segundo segmento, ainda conseguiu terminar na 17ª posição. Seu companheiro de equipe, Chandler Simith, largou ao seu lado na primeira fila, mas bateu no muro após um furo de pneu no início da corrida, amargurando oficialmente a 30ª posição.
A próxima etapa da Truck Series acontece em Bristol, na quinta-feira, dia 11 de setembro.
Veja como foi a corrida, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
C. HeimTRICON Garage
|11
|Toyota
|147
|
1:39'08.564
|5
|2
|D. HemricMcAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|147
|
+0.766
1:39'09.330
|0.766
|6
|3
|G. EnfingerCR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|147
|
+2.593
1:39'11.157
|1.827
|6
|4
|T. MajeskiThorSport Racing
|98
|Ford
|147
|
+3.214
1:39'11.778
|0.621
|6
|5
|T. BayneTRICON Garage
|1
|Toyota
|147
|
+4.671
1:39'13.235
|1.457
|6
|6
|
T. GrayTRICON Garage
|15
|Toyota
|147
|
+6.022
1:39'14.586
|1.351
|6
|7
|
T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|147
|
+7.542
1:39'16.106
|1.520
|6
|8
|T. HillHill Motorsports
|56
|Toyota
|147
|
+8.182
1:39'16.746
|0.640
|7
|9
|
C. DaySpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|147
|
+8.200
1:39'16.764
|0.018
|6
|10
|
J. GarciaThorSport Racing
|13
|Ford
|147
|
+8.831
1:39'17.395
|0.631
|6
|11
|B. RhodesThorSport Racing
|99
|Ford
|147
|
+9.419
1:39'17.983
|0.588
|6
|12
|
R. CaruthSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|147
|
+11.268
1:39'19.832
|1.849
|6
|13
|
C. MosackMcAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|147
|
+11.667
1:39'20.231
|0.399
|6
|14
|
J. WoodMcAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|147
|
+11.863
1:39'20.427
|0.196
|6
|15
|
S. ParsonsYoungs Motorsports
|20
|Chevrolet
|147
|
+12.687
1:39'21.251
|0.824
|6
|16
|
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
|44
|Chevrolet
|147
|
+13.647
1:39'22.211
|0.960
|7
|17
|
L. RiggsFront Row Motorsports
|34
|Ford
|147
|
+14.025
1:39'22.589
|0.378
|7
|18
|
K. HoneycuttHalmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|147
|
+18.681
1:39'27.245
|4.656
|9
|19
|
D. SuttonRackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|147
|
+21.019
1:39'29.583
|2.338
|5
|20
|C. LajoieSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|146
|
+1 Lap
1:39'10.508
|1 Lap
|7
|21
|M. CraftonThorSport Racing
|88
|Ford
|146
|
+1 Lap
1:39'41.609
|31.101
|6
|22
|
G. RuggieroTRICON Garage
|17
|Toyota
|146
|
+1 Lap
1:39'46.873
|5.264
|7
|23
|S. BoydFreedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|145
|
+2 Laps
1:39'36.409
|1 Lap
|6
|24
|
T. BreidingerTRICON Garage
|5
|Toyota
|143
|
+4 Laps
1:39'37.442
|2 Laps
|6
|25
|B. CurreyNiece Motorsports
|45
|Chevrolet
|140
|
+7 Laps
1:38'56.030
|3 Laps
|9
|26
|
M. MaggioReaume Brothers Racing
|33
|Ford
|128
|
+19 Laps
1:37'31.500
|12 Laps
|9
|27
|
N. ByrdYoungs Motorsports
|02
|Chevrolet
|113
|
+34 Laps
1:39'29.007
|15 Laps
|7
|28
|
C. CostnerMike Harmon Racing
|74
|Chevrolet
|25
|
+122 Laps
39'45.361
|88 Laps
|9
|29
|M. MillsNiece Motorsports
|42
|Chevrolet
|21
|
+126 Laps
11'29.678
|4 Laps
|3
|30
|
C. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|14
|
+133 Laps
12'10.515
|7 Laps
|5
|31
|
S. MallozziReaume Brothers Racing
|2
|Ford
|4
|
+143 Laps
2'44.635
|10 Laps
|3
|32
|
C. GreenReaume Brothers Racing
|22
|Ford
|3
|
+144 Laps
1'47.658
|1 Lap
|2
PIASTRI SUPERA NORRIS POR MUITO POUCO NO Q3 E É POLE NA HOLANDA! BORTOLETO À FRENTE DE HULK DE NOVO
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários