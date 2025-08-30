Todas as categorias

NASCAR Truck Darlington

NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

Primeira corrida dos playoffs da Truck Series foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Corey Heim, TRICON Garage Toyota

Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Corey Heim conquistou a oitava vitória da temporada de 2025 da NASCAR Truck Series. O piloto da TRICOM Garage empregou bom ritmo durante toda a corrida, mas pôde confirmar novo triunfo após Layne Riggs, pole position e principal rival, ter um pneu furado e bater no muro já nas voltas finais da prova.

Leia também:

Daniel Hemric foi o segundo colocado, seguido por Grant Enfinger, Ty Majeski e Trevor Bayne, fechando o top 5. Bayne fez sua primeira corrida na Truck Series em dois anos, sendo ainda o piloto mais jovem a triunfar nas 500 Milhas de Daytona, recorde conquistado em 2011.

Riggs, que venceu o segundo segmento, ainda conseguiu terminar na 17ª posição. Seu companheiro de equipe, Chandler Simith, largou ao seu lado na primeira fila, mas bateu no muro após um furo de pneu no início da corrida, amargurando oficialmente a 30ª posição.

A próxima etapa da Truck Series acontece em Bristol, na quinta-feira, dia 11 de setembro.

Veja como foi a corrida, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.

Resultado  

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1
C. HeimTRICON Garage
 11 Toyota 147

1:39'08.564

   5  
2 D. HemricMcAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 147

+0.766

1:39'09.330

 0.766 6  
3 G. EnfingerCR7 Motorsports 9 Chevrolet 147

+2.593

1:39'11.157

 1.827 6  
4 T. MajeskiThorSport Racing 98 Ford 147

+3.214

1:39'11.778

 0.621 6  
5 T. BayneTRICON Garage 1 Toyota 147

+4.671

1:39'13.235

 1.457 6  
6
T. GrayTRICON Garage
 15 Toyota 147

+6.022

1:39'14.586

 1.351 6  
7
T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing
 18 Chevrolet 147

+7.542

1:39'16.106

 1.520 6  
8 T. HillHill Motorsports 56 Toyota 147

+8.182

1:39'16.746

 0.640 7  
9
C. DaySpire Motorsports
 7 Chevrolet 147

+8.200

1:39'16.764

 0.018 6  
10
J. GarciaThorSport Racing
 13 Ford 147

+8.831

1:39'17.395

 0.631 6  
11 B. RhodesThorSport Racing 99 Ford 147

+9.419

1:39'17.983

 0.588 6  
12
R. CaruthSpire Motorsports
 71 Chevrolet 147

+11.268

1:39'19.832

 1.849 6  
13
C. MosackMcAnally Hilgemann Racing
 81 Chevrolet 147

+11.667

1:39'20.231

 0.399 6  
14
J. WoodMcAnally Hilgemann Racing
 91 Chevrolet 147

+11.863

1:39'20.427

 0.196 6  
15
S. ParsonsYoungs Motorsports
 20 Chevrolet 147

+12.687

1:39'21.251

 0.824 6  
16
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
 44 Chevrolet 147

+13.647

1:39'22.211

 0.960 7  
17
L. RiggsFront Row Motorsports
 34 Ford 147

+14.025

1:39'22.589

 0.378 7  
18
K. HoneycuttHalmar Friesen Racing
 52 Toyota 147

+18.681

1:39'27.245

 4.656 9  
19
D. SuttonRackley W.A.R.
 26 Chevrolet 147

+21.019

1:39'29.583

 2.338 5  
20 C. LajoieSpire Motorsports 77 Chevrolet 146

+1 Lap

1:39'10.508

 1 Lap 7  
21 M. CraftonThorSport Racing 88 Ford 146

+1 Lap

1:39'41.609

 31.101 6  
22
G. RuggieroTRICON Garage
 17 Toyota 146

+1 Lap

1:39'46.873

 5.264 7  
23 S. BoydFreedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 145

+2 Laps

1:39'36.409

 1 Lap 6  
24
T. BreidingerTRICON Garage
 5 Toyota 143

+4 Laps

1:39'37.442

 2 Laps 6  
25 B. CurreyNiece Motorsports 45 Chevrolet 140

+7 Laps

1:38'56.030

 3 Laps 9  
26
M. MaggioReaume Brothers Racing
 33 Ford 128

+19 Laps

1:37'31.500

 12 Laps 9  
27
N. ByrdYoungs Motorsports
 02 Chevrolet 113

+34 Laps

1:39'29.007

 15 Laps 7  
28
C. CostnerMike Harmon Racing
 74 Chevrolet 25

+122 Laps

39'45.361

 88 Laps 9  
29 M. MillsNiece Motorsports 42 Chevrolet 21

+126 Laps

11'29.678

 4 Laps 3  
30
C. SmithFront Row Motorsports
 38 Ford 14

+133 Laps

12'10.515

 7 Laps 5  
31
S. MallozziReaume Brothers Racing
 2 Ford 4

+143 Laps

2'44.635

 10 Laps 3  
32
C. GreenReaume Brothers Racing
 22 Ford 3

+144 Laps

1'47.658

 1 Lap 2  

PIASTRI SUPERA NORRIS POR MUITO POUCO NO Q3 E É POLE NA HOLANDA! BORTOLETO À FRENTE DE HULK DE NOVO

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

