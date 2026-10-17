NASCAR Truck: Honeycutt vence em Phoenix e amplia liderança
Piloto da picape Toyota #11 conquistou sua quarta vitória em 2026; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Kaden Honeycutt, No. 11 TRICON Garage
Foto de: Meg Oliphant / Getty Images
Kaden Honeycutt conquistou sua quarta vitória na temporada 2026 da NASCAR Truck Series, em uma prova sem batidas no Phoenix Raceway. Com exceção do final do primeiro segmento e de uma bandeira amarela por detritos no final do segundo, não houve outras bandeiras amarelas relacionadas a incidentes.
A vitória de Honeycutt ajudou a ampliar sua vantagem no campeonato, agora com 39 pontos à frente de Layne Riggs, que terminou em terceiro atrás de Christian Eckes.
“Minha equipe de pit stop fez um ótimo trabalho, cara”, disse Honeycutt após a vitória. “Dou todo o crédito a eles porque são muito bons mesmo... isso é incrível. Phoenix! Finalmente conseguimos uma, cara! Uhu!"
"É, não tenho palavras para descrever o Scott [Zipadelli, chefe dos mecânicos]. Minha equipe, David, Tim, Chuck, Adam, Cube — todo mundo que trabalha tão duro nessas picapes".
"Cara, tenho muita sorte de poder pilotar essas máquinas, e, hum, eles dedicam todas as horas do dia só para que eu possa pilotá-las. Não poderia estar mais grato a eles, e muito grato pela oportunidade na Toyota Racing e na TRICON... é simplesmente incrível".
Kaden Honeycutt, nº 11 da TRICON Garage
Foto: Meg Oliphant / Getty Images
Honeycutt também anunciou uma nova tradição: vai presentear um jovem fã com um capacete após cada vitória em uma corrida.
Ty Majeski, que venceu os dois primeiros estágios, terminou em quarto lugar, e Jake Garcia completou o top 5. William Sawalich, Daniel Hemric, Gio Ruggiero, Grant Enfinger e Brent Crews terminaram entre os 10 primeiros.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck em Phoenix na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Segmentos 1 e 2
Riggs rapidamente abriu uma vantagem de três segundos logo no início da corrida, enquanto Dawson Sutton foi penalizado por uma infração na largada.
Majeski subiu para o segundo lugar e rapidamente se aproximou de Riggs. Após uma breve disputa em que os dois contornaram uma picape que estava uma volta atrás, Majeski levou a melhor e venceu a etapa por uma pequena margem.
Riggs, Lewis, Honeycutt, C. Smith, Eckes, Rhodes, Tan. Gray, Ruggiero e Garcia. completaram o top 10.
Riggs ficou para trás do rival pelo título, Honeycutt, nas paradas, mas Majeski manteve a liderança. Na relargada, Majeski conseguiu manter Honeycutt à distância e preservar sua vantagem.
Tanner Gray teve que fazer uma parada não programada nos boxes após sofrer danos e um desgaste excessivo no pneu.
Na última volta da etapa, a bandeira amarela foi acionada um pouco antes da chegada devido a carcaça de pneu de Ben Rhodes, que se soltou e parou na pista.
Majeski venceu o segundo segmento sob bandeira amarela, seguido por Honeycutt, Eckes, Riggs, Garcia, Ruggiero, C. Smith, Hemric, Lewis, e Sawalich.
Etapa 3
Stewart Friesen trocou apenas dois pneus, o que lhe garantiu a liderança da corrida na relargada. Landen Lewis perdeu bastante durante a parada nos boxes, enquanto a equipe tentava diagnosticar um problema mecânico.
Já Chandler Smith foi enviado para o final do pelotão por ter excesso de membros da equipe na mureta. A equipe também esperava consertar um buraco na dianteira do carro.
Na relargada, Majeski foi prejudicado por Friesen, que estava diretamente à sua frente, dando a liderança a Honeycutt, com Eckes logo atrás.
Enquanto tentavam desesperadamente diminuir a diferença para Honeycutt, aqueles que o perseguiam tiveram dificuldade em reduzir a diferença para menos de um segundo, garantindo a vitória do piloto da picape Toyota #11.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|150
|
1:24'27.114
|4
|72
|2
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|150
|
+1.556
1:24'28.670
|1.556
|5
|48
|3
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|150
|
+1.957
1:24'29.071
|0.401
|5
|50
|4
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|150
|
+2.339
1:24'29.453
|0.382
|5
|53
|5
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|150
|
+3.687
1:24'30.801
|1.348
|5
|39
|6
|
W. Sawalich TRICON Garage
|5
|Toyota
|150
|
+12.581
1:24'39.695
|8.894
|5
|7
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|150
|
+14.272
1:24'41.386
|1.691
|5
|33
|8
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|150
|
+14.388
1:24'41.502
|0.116
|5
|36
|9
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|150
|
+15.022
1:24'42.136
|0.634
|5
|28
|10
|
B. Crews TRICON Garage
|1
|Toyota
|150
|
+17.349
1:24'44.463
|2.327
|5
|11
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|150
|
+17.731
1:24'44.845
|0.382
|5
|26
|12
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|150
|
+22.768
1:24'49.882
|5.037
|5
|25
|13
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|150
|
+22.960
1:24'50.074
|0.192
|6
|24
|14
|
T. McKee Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|150
|
+23.586
1:24'50.700
|0.626
|5
|23
|15
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|150
|
+24.136
1:24'51.250
|0.550
|6
|32
|16
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|150
|
+26.507
1:24'53.621
|2.371
|7
|31
|17
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|150
|
+27.208
1:24'54.322
|0.701
|5
|20
|18
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|150
|
+27.859
1:24'54.973
|0.651
|5
|19
|19
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|150
|
+29.715
1:24'56.829
|1.856
|5
|18
|20
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|149
|
+1 Volta
1:24'28.816
|1 Volta
|5
|17
|21
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|149
|
+1 Volta
1:24'48.590
|19.774
|6
|20
|22
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|148
|
+2 Voltas
1:24'35.184
|1 Volta
|6
|15
|23
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|148
|
+2 Voltas
1:24'40.755
|5.571
|5
|14
|24
|
D. Strauss Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|147
|
+3 Voltas
1:24'35.853
|1 Volta
|6
|13
|25
|
B. Maier Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|147
|
+3 Voltas
1:24'38.123
|2.270
|5
|12
|26
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|147
|
+3 Voltas
1:24'39.247
|1.124
|5
|11
|27
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|147
|
+3 Voltas
1:24'42.567
|3.320
|5
|10
|28
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|147
|
+3 Voltas
1:24'43.527
|0.960
|6
|12
|29
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|147
|
+3 Voltas
1:24'43.701
|0.174
|5
|8
|30
|C. Daly Kaulig Racing
|25
|RAM
|147
|
+3 Voltas
1:24'47.447
|3.746
|5
|7
|31
|
T. Breidinger McAnally Hilgemann Racing
|20
|Chevrolet
|147
|
+3 Voltas
1:24'52.334
|4.887
|5
|6
|32
|
M. Tipton Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|147
|
+3 Voltas
1:24'52.371
|0.037
|5
|5
|33
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|147
|
+3 Voltas
1:24'53.303
|0.932
|5
|4
|34
|
L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|145
|
+5 Voltas
1:24'32.072
|2 Voltas
|7
|3
|35
|
C. Green Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|145
|
+5 Voltas
1:24'37.289
|5.217
|5
|2
|36
|
L. Jackson Reaume Brothers Racing
|23
|Ford
|142
|
+8 Voltas
1:24'31.383
|3 Voltas
|6
|1
|Ver resultados completos
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