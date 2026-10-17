Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
NASCAR Truck Phoenix

NASCAR Truck: Honeycutt vence em Phoenix e amplia liderança

Piloto da picape Toyota #11 conquistou sua quarta vitória em 2026; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Add as a preferred source
Kaden Honeycutt, No. 11 TRICON Garage

Kaden Honeycutt, No. 11 TRICON Garage

Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Kaden Honeycutt conquistou sua quarta vitória na temporada 2026 da NASCAR Truck Series, em uma prova sem batidas no Phoenix Raceway. Com exceção do final do primeiro segmento e de uma bandeira amarela por detritos no final do segundo, não houve outras bandeiras amarelas relacionadas a incidentes.

O editor recomenda:

A vitória de Honeycutt ajudou a ampliar sua vantagem no campeonato, agora com 39 pontos à frente de Layne Riggs, que terminou em terceiro atrás de Christian Eckes.

“Minha equipe de pit stop fez um ótimo trabalho, cara”, disse Honeycutt após a vitória. “Dou todo o crédito a eles porque são muito bons mesmo... isso é incrível. Phoenix! Finalmente conseguimos uma, cara! Uhu!" 

"É, não tenho palavras para descrever o Scott [Zipadelli, chefe dos mecânicos]. Minha equipe, David, Tim, Chuck, Adam, Cube — todo mundo que trabalha tão duro nessas picapes". 

"Cara, tenho muita sorte de poder pilotar essas máquinas, e, hum, eles dedicam todas as horas do dia só para que eu possa pilotá-las. Não poderia estar mais grato a eles, e muito grato pela oportunidade na Toyota Racing e na TRICON... é simplesmente incrível".

Kaden Honeycutt, No. 11 TRICON Garage

Kaden Honeycutt, nº 11 da TRICON Garage

Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Honeycutt também anunciou uma nova tradição: vai presentear um jovem fã com um capacete após cada vitória em uma corrida.

Ty Majeski, que venceu os dois primeiros estágios, terminou em quarto lugar, e Jake Garcia completou o top 5. William Sawalich, Daniel Hemric, Gio Ruggiero, Grant Enfinger e Brent Crews terminaram entre os 10 primeiros.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck em Phoenix na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Segmentos 1 e 2

Riggs rapidamente abriu uma vantagem de três segundos logo no início da corrida, enquanto Dawson Sutton foi penalizado por uma infração na largada.

Majeski subiu para o segundo lugar e rapidamente se aproximou de Riggs. Após uma breve disputa em que os dois contornaram uma picape que estava uma volta atrás, Majeski levou a melhor e venceu a etapa por uma pequena margem.

Riggs, Lewis, Honeycutt, C. Smith, Eckes, Rhodes, Tan. Gray, Ruggiero e Garcia. completaram o top 10.

Riggs ficou para trás do rival pelo título, Honeycutt, nas paradas, mas Majeski manteve a liderança. Na relargada, Majeski conseguiu manter Honeycutt à distância e preservar sua vantagem.

Tanner Gray teve que fazer uma parada não programada nos boxes após sofrer danos e um desgaste excessivo no pneu.

Na última volta da etapa, a bandeira amarela foi acionada um pouco antes da chegada devido a carcaça de pneu de Ben Rhodes, que se soltou e parou na pista.

Majeski venceu o segundo segmento sob bandeira amarela, seguido por Honeycutt, Eckes, Riggs, Garcia, Ruggiero, C. Smith, Hemric, Lewis, e Sawalich.

Etapa 3

Stewart Friesen trocou apenas dois pneus, o que lhe garantiu a liderança da corrida na relargada. Landen Lewis perdeu bastante durante a parada nos boxes, enquanto a equipe tentava diagnosticar um problema mecânico.

Já Chandler Smith foi enviado para o final do pelotão por ter excesso de membros da equipe na mureta. A equipe também esperava consertar um buraco na dianteira do carro.

Na relargada, Majeski foi prejudicado por Friesen, que estava diretamente à sua frente, dando a liderança a Honeycutt, com Eckes logo atrás.

Enquanto tentavam desesperadamente diminuir a diferença para Honeycutt, aqueles que o perseguiam tiveram dificuldade em reduzir a diferença para menos de um segundo, garantindo a vitória do piloto da picape Toyota #11.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 150

1:24'27.114

   4 72  
2 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 150

+1.556

1:24'28.670

 1.556 5 48  
3
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 150

+1.957

1:24'29.071

 0.401 5 50  
4 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 150

+2.339

1:24'29.453

 0.382 5 53  
5
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 150

+3.687

1:24'30.801

 1.348 5 39  
6
W. Sawalich TRICON Garage
 5 Toyota 150

+12.581

1:24'39.695

 8.894 5    
7 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 150

+14.272

1:24'41.386

 1.691 5 33  
8
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 150

+14.388

1:24'41.502

 0.116 5 36  
9 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 150

+15.022

1:24'42.136

 0.634 5 28  
10
B. Crews TRICON Garage
 1 Toyota 150

+17.349

1:24'44.463

 2.327 5    
11
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 150

+17.731

1:24'44.845

 0.382 5 26  
12
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 150

+22.768

1:24'49.882

 5.037 5 25  
13 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 150

+22.960

1:24'50.074

 0.192 6 24  
14
T. McKee Spire Motorsports
 77 Chevrolet 150

+23.586

1:24'50.700

 0.626 5 23  
15
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 150

+24.136

1:24'51.250

 0.550 6 32  
16
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 150

+26.507

1:24'53.621

 2.371 7 31  
17 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 150

+27.208

1:24'54.322

 0.701 5 20  
18
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 150

+27.859

1:24'54.973

 0.651 5 19  
19 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 150

+29.715

1:24'56.829

 1.856 5 18  
20 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 149

+1 Volta

1:24'28.816

 1 Volta 5 17  
21 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 149

+1 Volta

1:24'48.590

 19.774 6 20  
22
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 148

+2 Voltas

1:24'35.184

 1 Volta 6 15  
23
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 148

+2 Voltas

1:24'40.755

 5.571 5 14  
24
D. Strauss Niece Motorsports
 4 Chevrolet 147

+3 Voltas

1:24'35.853

 1 Volta 6 13  
25
B. Maier Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 147

+3 Voltas

1:24'38.123

 2.270 5 12  
26 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 147

+3 Voltas

1:24'39.247

 1.124 5 11  
27
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 147

+3 Voltas

1:24'42.567

 3.320 5 10  
28 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 147

+3 Voltas

1:24'43.527

 0.960 6 12  
29
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 147

+3 Voltas

1:24'43.701

 0.174 5 8  
30 United States C. Daly Kaulig Racing 25 RAM 147

+3 Voltas

1:24'47.447

 3.746 5 7  
31
T. Breidinger McAnally Hilgemann Racing
 20 Chevrolet 147

+3 Voltas

1:24'52.334

 4.887 5 6  
32
M. Tipton Reaume Brothers Racing
 2 Ford 147

+3 Voltas

1:24'52.371

 0.037 5 5  
33
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 147

+3 Voltas

1:24'53.303

 0.932 5 4  
34
L. Honeyman Jr. Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 145

+5 Voltas

1:24'32.072

 2 Voltas 7 3  
35
C. Green Reaume Brothers Racing
 22 Ford 145

+5 Voltas

1:24'37.289

 5.217 5 2  
36
L. Jackson Reaume Brothers Racing
 23 Ford 142

+8 Voltas

1:24'31.383

 3 Voltas 6 1  
Ver resultados completos

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:


ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

Principais comentários
Mais de
Nick DeGroot

Tom Cruise quer correr na NASCAR, revela CEO da categoria

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Tom Cruise quer correr na NASCAR, revela CEO da categoria

NASCAR fabricará mais de 80 carros para sequência de 'Dias de Trovão', diz jornal

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR fabricará mais de 80 carros para sequência de 'Dias de Trovão', diz jornal

NASCAR O’Reilly: Corey Day ultrapassa rivais em disputa de três carros lado a lado e vence em Charlotte

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Charlotte (Roval)
NASCAR O’Reilly: Corey Day ultrapassa rivais em disputa de três carros lado a lado e vence em Charlotte

Últimas notícias

NASCAR Truck: Honeycutt vence em Phoenix e amplia liderança

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Phoenix
NASCAR Truck: Honeycutt vence em Phoenix e amplia liderança

Stock Car: Thiago Camilo fecha sexta de treinos na liderança em Cascavel

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo fecha sexta de treinos na liderança em Cascavel

Mentor de Câmara no kart faz previsão otimista sobre Rafa na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mentor de Câmara no kart faz previsão otimista sobre Rafa na F1

F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027