NASCAR Truck

NASCAR Truck: Kaden Honeycutt substituirá o lesionado Stewart Friesen nos playoffs

Honeycutt comandará o #52 até que Friesen esteja apto a retornar ao assento. Canal do Motorsport.com na PicTV transmite ao vivo as corridas da Truck Series

Nick DeGroot
Editado:
Kaden Honeycutt, Niece Motorsports Chevrolet

Com Stewart Friesen ainda machucado após se envolver em um forte acidente durante uma prova de velocidade na terra no Canadá, o Toyota #52 da Halmar-Friesen Racing será guiado por Kaden Honeycutt durante os playoffs da NASCAR Truck Series.

Leia também:

Honeycutt, que foi abruptamente dispensado de sua vaga de titular na Niece Motorsports esta semana por ter assinado com uma equipe e fabricante rivais para 2026 (acredita-se que seja a TRICON e a Toyota), foi escalado para ocupar este espaço por já estar classificado para os playoffs, estando 73 pontos acima da linha de corte.

Christopher Bell pilotará o #52 em Watkins Glen, mas a Halmar-Friesen anunciou uma nova parceria com Honeycutt para o restante da temporada 2025. Ambas poderão lutar pelo campeonato como uma dupla, depois que uma perdeu seu piloto e a outra perdeu seu carro. Honeycutt estará no #02 da Young's Motorsports na corrida da Truck Series em Watkins Glen, que terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PicTV.

Stewart Friesen, Halmar-Friesen Racing Toyota

Stewart Friesen, Toyota da Halmar-Friesen Racing

Foto de: Justin Casterline / Getty Images

A primeira corrida de Honeycutt com o #52 será no Richmond Raceway, no próximo fim de semana, que será o final da temporada regular da NASCAR Truck Series.

"Enquanto eu continuo me recuperando, foi importante para nós colocar alguém em nosso caminhão que possa nos ajudar a competir no mais alto nível", disse Friesen. "Sei que Kaden terá um bom desempenho em nosso caminhão e nos permitirá continuar a disputar o campeonato de proprietários".

Honeycutt ainda não venceu na Truck Series, mas tem mostrado uma performance sólida, ocupando atualmente a sexta posição na classificação do campeonato. 

"É uma honra poder substituir Stewart pelo resto da temporada e ajudar a dar à sua equipe uma chance no campeonato, que eles merecem. Estou animado para competir em um equipamento competitivo e vencedor enquanto busco um título nesta temporada", disse Honeycutt.

"Vamos nos esforçar muito para realizar as oito últimas corridas da temporada e continuar a oferecer ótimos resultados para Stewart, sua família e a organização".

Nick DeGroot NASCAR Truck
