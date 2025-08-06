Com Stewart Friesen ainda machucado após se envolver em um forte acidente durante uma prova de velocidade na terra no Canadá, o Toyota #52 da Halmar-Friesen Racing será guiado por Kaden Honeycutt durante os playoffs da NASCAR Truck Series.

Honeycutt, que foi abruptamente dispensado de sua vaga de titular na Niece Motorsports esta semana por ter assinado com uma equipe e fabricante rivais para 2026 (acredita-se que seja a TRICON e a Toyota), foi escalado para ocupar este espaço por já estar classificado para os playoffs, estando 73 pontos acima da linha de corte.

Christopher Bell pilotará o #52 em Watkins Glen, mas a Halmar-Friesen anunciou uma nova parceria com Honeycutt para o restante da temporada 2025. Ambas poderão lutar pelo campeonato como uma dupla, depois que uma perdeu seu piloto e a outra perdeu seu carro. Honeycutt estará no #02 da Young's Motorsports na corrida da Truck Series em Watkins Glen, que terá transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PicTV.

Stewart Friesen, Toyota da Halmar-Friesen Racing Foto de: Justin Casterline / Getty Images

A primeira corrida de Honeycutt com o #52 será no Richmond Raceway, no próximo fim de semana, que será o final da temporada regular da NASCAR Truck Series.

"Enquanto eu continuo me recuperando, foi importante para nós colocar alguém em nosso caminhão que possa nos ajudar a competir no mais alto nível", disse Friesen. "Sei que Kaden terá um bom desempenho em nosso caminhão e nos permitirá continuar a disputar o campeonato de proprietários".

Honeycutt ainda não venceu na Truck Series, mas tem mostrado uma performance sólida, ocupando atualmente a sexta posição na classificação do campeonato.

"É uma honra poder substituir Stewart pelo resto da temporada e ajudar a dar à sua equipe uma chance no campeonato, que eles merecem. Estou animado para competir em um equipamento competitivo e vencedor enquanto busco um título nesta temporada", disse Honeycutt.

"Vamos nos esforçar muito para realizar as oito últimas corridas da temporada e continuar a oferecer ótimos resultados para Stewart, sua família e a organização".

