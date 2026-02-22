Pular para o conteúdo principal

F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Após 32 anos, Neylson Almeida retorna às pistas e confirma estreia na Porsche Cup 2026

Interlagos - Sprint
Silvio Morestoni encara o maior desafio de sua carreira na Porsche Cup

Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos

Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo
Relato da corrida
NASCAR Truck Atlanta

NASCAR Truck: Kyle Busch vence terceira corrida consecutiva em Atlanta

Piloto da Cup Series liderou uma dobradinha para a Spire, conquistando sua 68ª vitória na carreira na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Race winner Kyle Busch, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Nove das 68 vitórias recordes de Kyle Busch na NASCAR Truck Series foram conquistadas no EchoPark Speedway, em Atlanta, incluindo as últimas três com a Spire. Hoje, ele superou Ricky Stenhouse Jr, Ben Rhodes e Stewart Friesen em uma emocionante batalha pela vitória e conquistou a bandeira quadriculada após um empurrãozinho do companheiro de equipe Carson Hocevar.

Leia também:

“Finalmente, ganhei uma com ele aqui”, disse Busch sobre seu filho Brexton, que se juntou às comemorações após a corrida. "Grande ajuda por trás. Carson Hocevar foi um ótimo companheiro de equipe hoje. No início da corrida, eu pensei: espere um segundo, tudo bem, o mesmo Carson de sempre". 

"Mas, conforme chegávamos ao final, começamos a trabalhar juntos e conseguimos manobrar nosso caminho. No segundo estágio, eu estava atrás dele, empurrando-o, conseguimos avançar e, então, no final, ele foi meu wingman [escudeiro]".

 Sobre a batalha pela vitória, Kyle acrescentou: “Quero dizer, há tanta coisa acontecendo, certo? E você está apenas tentando proteger sua pista e tentando conseguir o slingshot quando precisa do slingshot para voltar à frente".

"Esses caras estavam tentando usar isso contra nós, e nós tivemos que nos defender disso. E se Carson tivesse saído da linha uma ou duas vezes, teria sido uma confusão muito maior do que foi. Ele manteve a calma porque tínhamos um companheiro. Você precisa ter um companheiro de equipe nesse tipo de situação".

Race winner Kyle Busch and Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet

Vencedor da corrida Kyle Busch e Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet

Foto: Jonathan Bachman - Getty Images

No ano passado, Busch e Hocevar tiveram um desentendimento na corrida da Cup em Atlanta, e Hocevar mal podia acreditar no quão bem eles trabalharam juntos para garantir um 1-2 para a Spire no sábado. Ele até se juntou a ele na reta final, fazendo uma volta de vitória e dirigindo ao lado de Busch.

“Para qualquer outra pessoa que não fosse [o dono da Spire] Jeff Dickerson, eu não sei — especialmente daqui a um ano — acho que foi quando ele estava, sabe, me odiando, principalmente na corrida da Cup. Não acho que eu ficaria empolgado em ver a picape do Kyle Busch vencer".

"Mas eles continuavam me avisando: ‘245° de temperatura da água é quando começa a desligar [cerca de 118 °C]’ e eu olhei para baixo e estava em aproximadamente 250° [cerca de 121 °C]. Então o motor começou a falhar, a linha de baixo seguia subindo e, sim, eu não tinha nenhuma chance de ganhar a corrida. Então, se eu não tinha chance de vencer, eu ia garantir que a equipe tivesse.”

“Fui até só para dar um high five nele, porque achei que seria uma boa foto, seria bom para a equipe de marketing e bom para as redes sociais. Foi uma decisão comercial fazer isso. Então, me diverti".

"Gostaria que houvesse muitos pilotos de picapes que quisessem correr mais.  Eles só querem ficar no topo. E você sabe, acho que me diverti e nos divertimos muito, e eu e Kyle trabalhamos muito bem juntos. E sim, acho que nunca, mesmo quando era criança, teria adorado ver o Kyle ganhar uma corrida de picapes, mas quando o Jeff Dickerson está ao lado assistindo e com a TWG e todos esses caras, é muito bom".

Gio Ruggiero terminou em terceiro, Ben Rhodes em quarto, Corey Heim em quinto, Chandler Smith em sexto, Jake Garcia em sétimo, John Hunter Nemechek em oitavo, Ricky Stenhouse Jr. em nono e Justin Haley liderou o time Ram da Kaulig Racing em 10°.

A etapa terminou em uma corrida contra o relógio, pois a chuva atrasou o início e forçou a NASCAR a estabelecer um limite de tempo rígido de 18h20, no horário de Brasília, para a corrida. Ainda faltavam algumas voltas para completar a distância programada quando o evento atingiu o limite de tempo, acionando duas voltas finais.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck Series em Atlanta em nosso canal na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Assista aqui!

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pit stops Pontos
1 K. BuschSpire Motorsports 7 Chevrolet 125

1:28'08.827

   4  
2 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 125

+0,114

1:28'08.941

 0,114 6  
3
G. RuggieroTRICON Garage
 17 Toyota 125

+0,188

1:28'09.015

 0,074 5 40
4 B. RhodesThorSport Racing 99 Ford 125

+0,236

1:28'09.063

 0,048 7 42
5
C. HeimGaragem TRICON
 1 Toyota 125

+0,450

1:28'09.277

 0,214 6 44
6
C. SmithFront Row Motorsports
 38 Ford 125

+0,507

1:28'09.334

 0,057 7 38
7
J. GarciaThorSport Racing
 98 Ford 125

+0,578

1:28'09.405

 0,071 5 34
8 J. NemechekHalmar Friesen Racing 62 Toyota 125

+0,748

1:28'09.575

 0,170 5  
9 R. Stenhouse JrNiece Motorsports 45 Chevrolet 125

+0,756

1:28'09.583

 0,008 5  
10 J. HaleyKaulig Racing 16 RAM 125

+0,821

1:28'09.648

 0,065 8 27
11 T. DillonKaulig Racing 25 RAM 125

+1,050

1:28'09.877

 0,229 11  
12
A. AndrettiTRICON Garage
 5 Toyota 125

+1.105

1:28'09.932

 0,055 6 25
13
D. DyeKaulig Racing
 10 RAM 125

+1.210

1:28'10.037

 0,105 9 24
14 T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 125

+1,459

1:28'10.286

 0,249 6 23
15
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
 44 Chevrolet 125

+1,536

1:28'10.363

 0,077 5 29
16
B. QueenKaulig Racing
 12 RAM 125

+5,295

1:28'14.122

 3,759 10 21
17
T. ReifNiece Motorsports
 42 Chevrolet 125

+5,406

1:28'14.233

 0,111 9 20
18 K. WrightMcAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 125

+6,990

1:28'15.817

 1,584 8 19
19
M. TyrrellKaulig Racing
 14 RAM 124

+1 volta

1:28'20.528

 1 volta 10 18
20 S. FriesenHalmar Friesen Racing 52 Toyota 124

+1 volta

1:28'40.497

 19,969 5 32
21
K. HoneycuttGaragem TRICON
 11 Toyota 123

+2 voltas

1:28'09.689

 1 volta 7 19
22 G. EnfingerCR7 Motorsports 9 Chevrolet 123

+2 voltas

1:28'09.794

 0,105 7 15
23
C. GreenfieldReaume Brothers Racing
 2 Ford 123

+2 voltas

1:28'20.757

 10,963 10 14
24 J. ReaumeReaume Brothers Racing 22 Ford 123

+2 voltas

1:28'25.202

 4,445 12 13
25
F. MunizReaume Brothers Racing
 33 Ford 123

+2 voltas

1:28'36.948

 11,746 11 12
26 S. BoydFreedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 120

+5 voltas

1:28'38.513

 3 voltas 10 11
27
L. RiggsFront Row Motorsports
 34 Ford 119

+6 voltas

1:28'09.379

 1 volta 8 11
28 T. MajeskiThorSport Racing 88 Ford 119

+6 voltas

1:28'11.135

 1,756 7 15
29
T. TomassiGestão de Negócios em Automobilismo
 69 Ford 119

+6 voltas

1:28'37.404

 26,269 14 8
30 T. GrayGaragem TRICON 15 Toyota 116

+9 voltas

1:26'45.605

 3 voltas 7 8
31
C. ButcherThorSport Racing
 13 Ford 100

+25 voltas

1:06'19.608

 16 voltas 6 6
32
D. SuttonRackley W.A.R.
 26 Chevrolet 100

+25 voltas

1:06'19.819

 0,211 7 5
33
C. CostnerCostner Motorsports
 93 Chevrolet 99

+26 voltas

1:22'05.270

 1 volta 19 4
34 D. HemricMcAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 88

+37 voltas

1:00'01.374

 11 voltas 5 5
35
J. CarrollTerry Carroll Motorsports
 90 Toyota 65

+60 voltas

41'46.961

 23 voltas 10 2
36 C. EckesMcAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 2

+123 voltas

1'41.707

 63 voltas 3 1

