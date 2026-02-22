NASCAR Truck: Kyle Busch vence terceira corrida consecutiva em Atlanta
Piloto da Cup Series liderou uma dobradinha para a Spire, conquistando sua 68ª vitória na carreira na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Nove das 68 vitórias recordes de Kyle Busch na NASCAR Truck Series foram conquistadas no EchoPark Speedway, em Atlanta, incluindo as últimas três com a Spire. Hoje, ele superou Ricky Stenhouse Jr, Ben Rhodes e Stewart Friesen em uma emocionante batalha pela vitória e conquistou a bandeira quadriculada após um empurrãozinho do companheiro de equipe Carson Hocevar.
“Finalmente, ganhei uma com ele aqui”, disse Busch sobre seu filho Brexton, que se juntou às comemorações após a corrida. "Grande ajuda por trás. Carson Hocevar foi um ótimo companheiro de equipe hoje. No início da corrida, eu pensei: espere um segundo, tudo bem, o mesmo Carson de sempre".
"Mas, conforme chegávamos ao final, começamos a trabalhar juntos e conseguimos manobrar nosso caminho. No segundo estágio, eu estava atrás dele, empurrando-o, conseguimos avançar e, então, no final, ele foi meu wingman [escudeiro]".
Sobre a batalha pela vitória, Kyle acrescentou: “Quero dizer, há tanta coisa acontecendo, certo? E você está apenas tentando proteger sua pista e tentando conseguir o slingshot quando precisa do slingshot para voltar à frente".
"Esses caras estavam tentando usar isso contra nós, e nós tivemos que nos defender disso. E se Carson tivesse saído da linha uma ou duas vezes, teria sido uma confusão muito maior do que foi. Ele manteve a calma porque tínhamos um companheiro. Você precisa ter um companheiro de equipe nesse tipo de situação".
Vencedor da corrida Kyle Busch e Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet
Foto: Jonathan Bachman - Getty Images
No ano passado, Busch e Hocevar tiveram um desentendimento na corrida da Cup em Atlanta, e Hocevar mal podia acreditar no quão bem eles trabalharam juntos para garantir um 1-2 para a Spire no sábado. Ele até se juntou a ele na reta final, fazendo uma volta de vitória e dirigindo ao lado de Busch.
“Para qualquer outra pessoa que não fosse [o dono da Spire] Jeff Dickerson, eu não sei — especialmente daqui a um ano — acho que foi quando ele estava, sabe, me odiando, principalmente na corrida da Cup. Não acho que eu ficaria empolgado em ver a picape do Kyle Busch vencer".
"Mas eles continuavam me avisando: ‘245° de temperatura da água é quando começa a desligar [cerca de 118 °C]’ e eu olhei para baixo e estava em aproximadamente 250° [cerca de 121 °C]. Então o motor começou a falhar, a linha de baixo seguia subindo e, sim, eu não tinha nenhuma chance de ganhar a corrida. Então, se eu não tinha chance de vencer, eu ia garantir que a equipe tivesse.”
“Fui até só para dar um high five nele, porque achei que seria uma boa foto, seria bom para a equipe de marketing e bom para as redes sociais. Foi uma decisão comercial fazer isso. Então, me diverti".
"Gostaria que houvesse muitos pilotos de picapes que quisessem correr mais. Eles só querem ficar no topo. E você sabe, acho que me diverti e nos divertimos muito, e eu e Kyle trabalhamos muito bem juntos. E sim, acho que nunca, mesmo quando era criança, teria adorado ver o Kyle ganhar uma corrida de picapes, mas quando o Jeff Dickerson está ao lado assistindo e com a TWG e todos esses caras, é muito bom".
Gio Ruggiero terminou em terceiro, Ben Rhodes em quarto, Corey Heim em quinto, Chandler Smith em sexto, Jake Garcia em sétimo, John Hunter Nemechek em oitavo, Ricky Stenhouse Jr. em nono e Justin Haley liderou o time Ram da Kaulig Racing em 10°.
A etapa terminou em uma corrida contra o relógio, pois a chuva atrasou o início e forçou a NASCAR a estabelecer um limite de tempo rígido de 18h20, no horário de Brasília, para a corrida. Ainda faltavam algumas voltas para completar a distância programada quando o evento atingiu o limite de tempo, acionando duas voltas finais.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck Series em Atlanta em nosso canal na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Assista aqui!
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pit stops
|Pontos
|1
|K. BuschSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|125
|
1:28'08.827
|4
|2
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|125
|
+0,114
1:28'08.941
|0,114
|6
|3
|
G. RuggieroTRICON Garage
|17
|Toyota
|125
|
+0,188
1:28'09.015
|0,074
|5
|40
|4
|B. RhodesThorSport Racing
|99
|Ford
|125
|
+0,236
1:28'09.063
|0,048
|7
|42
|5
|
C. HeimGaragem TRICON
|1
|Toyota
|125
|
+0,450
1:28'09.277
|0,214
|6
|44
|6
|
C. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|125
|
+0,507
1:28'09.334
|0,057
|7
|38
|7
|
J. GarciaThorSport Racing
|98
|Ford
|125
|
+0,578
1:28'09.405
|0,071
|5
|34
|8
|J. NemechekHalmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|125
|
+0,748
1:28'09.575
|0,170
|5
|9
|R. Stenhouse JrNiece Motorsports
|45
|Chevrolet
|125
|
+0,756
1:28'09.583
|0,008
|5
|10
|J. HaleyKaulig Racing
|16
|RAM
|125
|
+0,821
1:28'09.648
|0,065
|8
|27
|11
|T. DillonKaulig Racing
|25
|RAM
|125
|
+1,050
1:28'09.877
|0,229
|11
|12
|
A. AndrettiTRICON Garage
|5
|Toyota
|125
|
+1.105
1:28'09.932
|0,055
|6
|25
|13
|
D. DyeKaulig Racing
|10
|RAM
|125
|
+1.210
1:28'10.037
|0,105
|9
|24
|14
|T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|125
|
+1,459
1:28'10.286
|0,249
|6
|23
|15
|
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
|44
|Chevrolet
|125
|
+1,536
1:28'10.363
|0,077
|5
|29
|16
|
B. QueenKaulig Racing
|12
|RAM
|125
|
+5,295
1:28'14.122
|3,759
|10
|21
|17
|
T. ReifNiece Motorsports
|42
|Chevrolet
|125
|
+5,406
1:28'14.233
|0,111
|9
|20
|18
|K. WrightMcAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|125
|
+6,990
1:28'15.817
|1,584
|8
|19
|19
|
M. TyrrellKaulig Racing
|14
|RAM
|124
|
+1 volta
1:28'20.528
|1 volta
|10
|18
|20
|S. FriesenHalmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|124
|
+1 volta
1:28'40.497
|19,969
|5
|32
|21
|
K. HoneycuttGaragem TRICON
|11
|Toyota
|123
|
+2 voltas
1:28'09.689
|1 volta
|7
|19
|22
|G. EnfingerCR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|123
|
+2 voltas
1:28'09.794
|0,105
|7
|15
|23
|
C. GreenfieldReaume Brothers Racing
|2
|Ford
|123
|
+2 voltas
1:28'20.757
|10,963
|10
|14
|24
|J. ReaumeReaume Brothers Racing
|22
|Ford
|123
|
+2 voltas
1:28'25.202
|4,445
|12
|13
|25
|
F. MunizReaume Brothers Racing
|33
|Ford
|123
|
+2 voltas
1:28'36.948
|11,746
|11
|12
|26
|S. BoydFreedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|120
|
+5 voltas
1:28'38.513
|3 voltas
|10
|11
|27
|
L. RiggsFront Row Motorsports
|34
|Ford
|119
|
+6 voltas
1:28'09.379
|1 volta
|8
|11
|28
|T. MajeskiThorSport Racing
|88
|Ford
|119
|
+6 voltas
1:28'11.135
|1,756
|7
|15
|29
|
T. TomassiGestão de Negócios em Automobilismo
|69
|Ford
|119
|
+6 voltas
1:28'37.404
|26,269
|14
|8
|30
|T. GrayGaragem TRICON
|15
|Toyota
|116
|
+9 voltas
1:26'45.605
|3 voltas
|7
|8
|31
|
C. ButcherThorSport Racing
|13
|Ford
|100
|
+25 voltas
1:06'19.608
|16 voltas
|6
|6
|32
|
D. SuttonRackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|100
|
+25 voltas
1:06'19.819
|0,211
|7
|5
|33
|
C. CostnerCostner Motorsports
|93
|Chevrolet
|99
|
+26 voltas
1:22'05.270
|1 volta
|19
|4
|34
|D. HemricMcAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|88
|
+37 voltas
1:00'01.374
|11 voltas
|5
|5
|35
|
J. CarrollTerry Carroll Motorsports
|90
|Toyota
|65
|
+60 voltas
41'46.961
|23 voltas
|10
|2
|36
|C. EckesMcAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|2
|
+123 voltas
1'41.707
|63 voltas
|3
|1
