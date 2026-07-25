NASCAR Truck: Layne Riggs domina em Indianápolis e conquista quinta vitória de 2026
Piloto da Front Row liderou 198 das 200 voltas no IRP e chegou ao 10º triunfo da carreira na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Layne Riggs, No. 34 Front Row Motorsports Ford
Foto de: Justin Casterline / Getty Images
Layne Riggs foi o grande nome da etapa da NASCAR Truck Series disputada no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park (IRP). O piloto da Front Row Motorsports largou da pole position, liderou 198 das 200 voltas e conquistou sua quinta vitória na temporada de 2026.
A superioridade de Riggs ficou evidente desde o início da prova. Com a picape Ford #34, o norte-americano venceu os dois primeiros estágios e chegou a colocar competidores que ocupavam posições dentro do top 15 uma volta atrás. Enquanto isso, Connor Mosack e Chandler Smith apareciam entre seus principais perseguidores.
A corrida teve sua principal interrupção quando Daniel Hemric se envolveu em um acidente com Landen Lewis. A picape de Lewis chegou a pegar fogo, levando a NASCAR a mostrar a bandeira vermelha para a limpeza da pista. Nas voltas seguintes, as relargadas deram aos adversários novas oportunidades de pressionar Riggs, mas o líder conseguiu manter o controle.
Mosack ainda reduziu a diferença nas voltas finais, especialmente durante o tráfego de retardatários, mas não conseguiu chegar em condições de disputar efetivamente a liderança. Riggs também precisou superar um momento de preocupação no fim, quando Grant Enfinger teve um problema mecânico e começou a soltar fumaça à sua frente.
Depois de 200 voltas, Riggs recebeu a bandeirada com 1s148 de vantagem sobre Mosack, que alcançou seu melhor resultado na Truck Series. Ty Majeski completou o pódio, enquanto Chandler Smith e Nick Sanchez fecharam as cinco primeiras posições. Stewart Friesen, Kaden Honeycutt, Gavan Boschele, Tyler Ankrum e Michael Christopher Jr. completaram o top 10.
Além de alcançar sua quinta vitória em 2026, Riggs chegou ao décimo triunfo de sua carreira na NASCAR Truck Series e venceu pelo segundo ano consecutivo no IRP. O resultado reforça o bom momento do piloto na temporada, em uma corrida na qual praticamente não deu oportunidades aos adversários.
O Motorsport.com transmitiu a corrida da NASCAR Truck no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park na plataforma PhizTV. Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|200
|
1:42'07.337
|4
|75
|2
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|
+1.148
1:42'08.485
|1.148
|5
|51
|3
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|200
|
+6.114
1:42'13.451
|4.966
|5
|46
|4
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|200
|
+7.471
1:42'14.808
|1.357
|5
|49
|5
|
N. Sanchez Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|200
|
+9.771
1:42'17.108
|2.300
|5
|6
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|200
|
+14.567
1:42'21.904
|4.796
|5
|37
|7
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|200
|
+16.030
1:42'23.367
|1.463
|6
|35
|8
|
G. Boschele TRICON Garage
|1
|Toyota
|200
|
+17.076
1:42'24.413
|1.046
|8
|29
|9
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|200
|
+20.807
1:42'28.144
|3.731
|6
|29
|10
|
M. Christopher Jr. Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|200
|
+23.029
1:42'30.366
|2.222
|5
|30
|11
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|200
|
+24.555
1:42'31.892
|1.526
|5
|26
|12
|
P. Eatmon Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|200
|
+24.584
1:42'31.921
|0.029
|7
|26
|13
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|200
|
+25.139
1:42'32.476
|0.555
|6
|24
|14
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:42'16.628
|1 Volta
|5
|35
|15
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|199
|
+1 Volta
1:42'30.882
|14.254
|5
|22
|16
|H. Burton TRICON Garage
|5
|Toyota
|199
|
+1 Volta
1:42'32.280
|1.398
|5
|17
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
1:42'13.916
|1 Volta
|5
|20
|18
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:42'12.967
|1 Volta
|5
|19
|19
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|197
|
+3 Voltas
1:42'13.058
|0.091
|5
|18
|20
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:42'15.380
|2.322
|5
|17
|21
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|197
|
+3 Voltas
1:42'16.275
|0.895
|8
|16
|22
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|197
|
+3 Voltas
1:42'16.468
|0.193
|8
|15
|23
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|197
|
+3 Voltas
1:42'16.785
|0.317
|5
|14
|24
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:42'18.378
|1.593
|4
|13
|25
|
T. Breidinger Rackley W.A.R.
|27
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
1:42'18.707
|0.329
|5
|12
|26
|C. Daly Kaulig Racing
|25
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:42'24.750
|6.043
|5
|11
|27
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|197
|
+3 Voltas
1:42'25.192
|0.442
|5
|10
|28
|S. Boyd Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|197
|
+3 Voltas
1:42'25.909
|0.717
|5
|9
|29
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|196
|
+4 Voltas
1:42'07.672
|1 Volta
|5
|8
|30
|
M. Tipton Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|196
|
+4 Voltas
1:42'32.669
|24.997
|4
|7
|31
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|196
|
+4 Voltas
1:42'42.723
|10.054
|5
|6
|32
|
C. Everidge Costner Motorsports
|93
|Chevrolet
|193
|
+7 Voltas
1:42'11.353
|3 Voltas
|6
|5
|33
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|164
|
+36 Voltas
1:42'32.133
|29 Voltas
|9
|14
|34
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|135
|
+65 Voltas
1:09'50.289
|29 Voltas
|7
|3
|Acidente
|35
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|135
|
+65 Voltas
1:09'50.421
|0.132
|4
|2
|Acidente
|36
|
J. Macenko Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|74
|
+126 Voltas
37'54.204
|61 Voltas
|2
|1
|Rear gear
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