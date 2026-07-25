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Relato da corrida
NASCAR Truck Indianápolis

NASCAR Truck: Layne Riggs domina em Indianápolis e conquista quinta vitória de 2026

Piloto da Front Row liderou 198 das 200 voltas no IRP e chegou ao 10º triunfo da carreira na categoria; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Layne Riggs, No. 34 Front Row Motorsports Ford

Layne Riggs, No. 34 Front Row Motorsports Ford

Foto de: Justin Casterline / Getty Images

Layne Riggs foi o grande nome da etapa da NASCAR Truck Series disputada no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park (IRP). O piloto da Front Row Motorsports largou da pole position, liderou 198 das 200 voltas e conquistou sua quinta vitória na temporada de 2026.

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A superioridade de Riggs ficou evidente desde o início da prova. Com a picape Ford #34, o norte-americano venceu os dois primeiros estágios e chegou a colocar competidores que ocupavam posições dentro do top 15 uma volta atrás. Enquanto isso, Connor Mosack e Chandler Smith apareciam entre seus principais perseguidores.

A corrida teve sua principal interrupção quando Daniel Hemric se envolveu em um acidente com Landen Lewis. A picape de Lewis chegou a pegar fogo, levando a NASCAR a mostrar a bandeira vermelha para a limpeza da pista. Nas voltas seguintes, as relargadas deram aos adversários novas oportunidades de pressionar Riggs, mas o líder conseguiu manter o controle.

Mosack ainda reduziu a diferença nas voltas finais, especialmente durante o tráfego de retardatários, mas não conseguiu chegar em condições de disputar efetivamente a liderança. Riggs também precisou superar um momento de preocupação no fim, quando Grant Enfinger teve um problema mecânico e começou a soltar fumaça à sua frente.

Depois de 200 voltas, Riggs recebeu a bandeirada com 1s148 de vantagem sobre Mosack, que alcançou seu melhor resultado na Truck Series. Ty Majeski completou o pódio, enquanto Chandler Smith e Nick Sanchez fecharam as cinco primeiras posições. Stewart Friesen, Kaden Honeycutt, Gavan Boschele, Tyler Ankrum e Michael Christopher Jr. completaram o top 10.

Além de alcançar sua quinta vitória em 2026, Riggs chegou ao décimo triunfo de sua carreira na NASCAR Truck Series e venceu pelo segundo ano consecutivo no IRP. O resultado reforça o bom momento do piloto na temporada, em uma corrida na qual praticamente não deu oportunidades aos adversários.

O Motorsport.com transmitiu a corrida da NASCAR Truck no Lucas Oil Indianapolis Raceway Park na plataforma PhizTV. Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 200

1:42'07.337

   4 75  
2
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 200

+1.148

1:42'08.485

 1.148 5 51  
3 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 200

+6.114

1:42'13.451

 4.966 5 46  
4
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 200

+7.471

1:42'14.808

 1.357 5 49  
5
N. Sanchez Spire Motorsports
 77 Chevrolet 200

+9.771

1:42'17.108

 2.300 5    
6 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 200

+14.567

1:42'21.904

 4.796 5 37  
7
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 200

+16.030

1:42'23.367

 1.463 6 35  
8
G. Boschele TRICON Garage
 1 Toyota 200

+17.076

1:42'24.413

 1.046 8 29  
9 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 200

+20.807

1:42'28.144

 3.731 6 29  
10
M. Christopher Jr. Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 200

+23.029

1:42'30.366

 2.222 5 30  
11
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 200

+24.555

1:42'31.892

 1.526 5 26  
12
P. Eatmon Niece Motorsports
 42 Chevrolet 200

+24.584

1:42'31.921

 0.029 7 26  
13
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 200

+25.139

1:42'32.476

 0.555 6 24  
14 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 199

+1 Volta

1:42'16.628

 1 Volta 5 35  
15 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 199

+1 Volta

1:42'30.882

 14.254 5 22  
16 United States H. Burton TRICON Garage 5 Toyota 199

+1 Volta

1:42'32.280

 1.398 5    
17
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 198

+2 Voltas

1:42'13.916

 1 Volta 5 20  
18 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 197

+3 Voltas

1:42'12.967

 1 Volta 5 19  
19 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 197

+3 Voltas

1:42'13.058

 0.091 5 18  
20
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 197

+3 Voltas

1:42'15.380

 2.322 5 17  
21
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 197

+3 Voltas

1:42'16.275

 0.895 8 16  
22 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 197

+3 Voltas

1:42'16.468

 0.193 8 15  
23
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 197

+3 Voltas

1:42'16.785

 0.317 5 14  
24 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 197

+3 Voltas

1:42'18.378

 1.593 4 13  
25
T. Breidinger Rackley W.A.R.
 27 Chevrolet 197

+3 Voltas

1:42'18.707

 0.329 5 12  
26 United States C. Daly Kaulig Racing 25 RAM 197

+3 Voltas

1:42'24.750

 6.043 5 11  
27
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 197

+3 Voltas

1:42'25.192

 0.442 5 10  
28 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 197

+3 Voltas

1:42'25.909

 0.717 5 9  
29
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 196

+4 Voltas

1:42'07.672

 1 Volta 5 8  
30
M. Tipton Reaume Brothers Racing
 22 Ford 196

+4 Voltas

1:42'32.669

 24.997 4 7  
31 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 196

+4 Voltas

1:42'42.723

 10.054 5 6  
32
C. Everidge Costner Motorsports
 93 Chevrolet 193

+7 Voltas

1:42'11.353

 3 Voltas 6 5  
33 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 164

+36 Voltas

1:42'32.133

 29 Voltas 9 14  
34 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 135

+65 Voltas

1:09'50.289

 29 Voltas 7 3 Acidente
35
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 135

+65 Voltas

1:09'50.421

 0.132 4 2 Acidente
36
J. Macenko Reaume Brothers Racing
 2 Ford 74

+126 Voltas

37'54.204

 61 Voltas 2 1 Rear gear
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