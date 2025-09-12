NASCAR Truck: Riggs se recupera de rodada e vence corrida em Bristol; Motorsport.com transmite a categoria
Piloto #34 vai para a próxima fase dos playoffs depois de uma noite de superação no Último Grande Coliseu
Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images
Nem mesmo uma rodada no início da corrida foi capaz de impedir Layne Riggs de chegar à vitória na corrida da NASCAR Truck Series de quinta-feira à noite no Bristol Motor Speedway. Essa é a quinta vitória da carreira de Riggs e a terceira na temporada 2025.
"Você não tem direito a dois mulligans [duas segundas chances] nos playoffs, e eu tive dois", disse Riggs, que agora está na oitava rodada em busca do título de 2025 com a Front Row Motorsports. "Não tenho certeza do que aconteceu na largada com o #7 [Corey Day]. Senti que estava muito bem na largada e, logo na primeira volta da corrida, rodar é um golpe na sua confiança, mas tenho fé nesta equipe".
Ben Rhodes terminou em segundo, seguido por Corey Heim, Ty Majeski, Daniel Hemric, Tanner Gray, Connor Mosack, Andrés Pérez, Bayley Currey e Corey Lajoie.
Saindo de Bristol, Jake Garcia (-14pts) e Chandler Smith (-24pts) estão abaixo da linha de corte na classificação dos playoffs. Rajah Caruth é o piloto que está na berlinda.
Jake Garcia começou a corrida na pole position e ganhou vários pontos importantes para os playoffs ao vencer o primeiro segmento.
No entanto, o segmento de abertura não foi tão tranquilo para os outros candidatos ao título. Riggs provocou a primeira bandeira amarela da corrida com uma surpreendente rodada na Volta 1, mas conseguiu evitar qualquer dano.
Outro piloto dos playoffs, Chandler Smith, enfrentou problemas mecânicos e teve que substituir a ECU (unidade de controle eletrônico). No final do segmento, Parker Kligerman bateu no muro diretamente na frente de Garcia, mas o líder conseguiu evitar qualquer drama.
Infelizmente, o infortúnio logo o encontrou, pois Garcia relatou que perdeu a direção hidráulica entre as etapas. Como resultado, ele perdeu várias voltas e caiu fora da disputa.
No Segmento 2, Kaden Honeycutt e Tyler Ankrum bateram enquanto lutavam pelo segundo lugar na pista. Honeycutt fez uma grande corrida na parte superior e mandou Ankrum para o outro lado depois de bater nele por trás. Ele se desculpou pelo rádio após o incidente.
Heim venceu o segundo segmento, mas não sem ter que lutar por ela. Ele e Riggs lutaram entre si, movendo-se por toda a pista enquanto Riggs tentava encontrar uma maneira de passar. Riggs acabou assumindo a liderança no início da terceira etapa e, sem mais bandeiras amarelas, saiu com a vitória.
A etapa de Bristol da NASCAR Truck Series foi transmitida AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Assista os detalhes do que aconteceu aqui!
|1
|
L. RiggsFront Row Motorsports
|34
|Ford
|250
|
1:27'41.511
|7
|51
|2
|B. RhodesThorSport Racing
|99
|Ford
|250
|
1:27'42.270
|8
|41
|3
|
C. HeimGaragem TRICON
|11
|Toyota
|250
|
1:27'46.727
|7
|53
|4
|T. MajeskiThorSport Racing
|98
|Ford
|250
|
1:27'47.118
|7
|47
|5
|D. HemricMcAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|250
|
1:27'49.373
|10
|35
|6
|T. GrayGaragem TRICON
|15
|Toyota
|250
|
1:27'50.924
|5
|31
|7
|
C. MosackMcAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|250
|
1:27'51.441
|4
|34
|8
|
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
|44
|Chevrolet
|250
|
1:27'52.287
|7
|30
|9
|C. LajoieSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|250
|
1:27'55.112
|5
|28
|10
|M. CraftonThorSport Racing
|88
|Ford
|250
|
1:27'55.586
|5
|27
|11
|
C. DaySpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|250
|
1:27'55.964
|4
|12
|
K. HoneycuttHalmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|250
|
1:27'56.577
|9
|40
|13
|
G. RuggieroGaragem TRICON
|17
|Toyota
|250
|
1:27'57.094
|4
|32
|14
|P. KligermanHenderson Motorsports
|75
|Chevrolet
|249
|
1:27'42.522
|5
|23
|15
|
R. CaruthSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|249
|
1:27'44.723
|8
|27
|16
|M. MillsNiece Motorsports
|42
|Chevrolet
|249
|
1:27'45.903
|6
|21
|17
|
D. SuttonRackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|249
|
1:27'46.144
|5
|18
|
C. JonesNiece Motorsports
|41
|Chevrolet
|249
|
1:27'46.384
|5
|19
|19
|B. CurreyNiece Motorsports
|45
|Chevrolet
|249
|
1:27'49.968
|7
|19
|20
|T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|249
|
1:27'50.133
|10
|24
|21
|G. EnfingerCR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|249
|
1:27'50.339
|10
|16
|22
|
J. WoodMcAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|249
|
1:27'53.092
|5
|15
|23
|
C. ButcherHalmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|248
|
1:27'50.070
|6
|14
|24
|
B. EquipesGaragem TRICON
|1
|Toyota
|247
|
1:27'43.418
|6
|13
|25
|
S. ParsonsYoung's Motorsports
|20
|Chevrolet
|245
|
1:27'43.719
|7
|12
|26
|
T. BreidingerGaragem TRICON
|5
|Toyota
|243
|
1:27'53.099
|6
|11
|27
|S. BoydFreedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|242
|
1:27'43.258
|8
|10
|28
|J. ReaumeReaume Brothers Racing
|22
|Ford
|241
|
1:27'54.468
|5
|9
|29
|
G. Van AlstVan Alst Motorsports
|35
|Chevrolet
|239
|
1:27'47.554
|10
|8
|30
|
C. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|236
|
1:27'47.369
|13
|7
|31
|
M. MaggioReaume Brothers Racing
|33
|Ford
|232
|
1:27'45.683
|9
|32
|
T. LapcevichYoung's Motorsports
|02
|Chevrolet
|227
|
1:22'00.820
|5
|5
|33
|
J. GarciaThorSport Racing
|13
|Ford
|219
|
1:27'56.304
|10
|15
|34
|N. BenningNorm Benning Racing
|6
|Chevrolet
|21
|
12'30.373
|7
|3
|35
|
C. CostnerMike Harmon Racing
|74
|Chevrolet
|19
|
10'09.450
|5
|2
|36
|
C. VerdeReaume Brothers Racing
|2
|Ford
|9
|
5'36.559
|10
|1
