Relato da corrida
NASCAR Truck Bristol II

NASCAR Truck: Riggs se recupera de rodada e vence corrida em Bristol; Motorsport.com transmite a categoria

Piloto #34 vai para a próxima fase dos playoffs depois de uma noite de superação no Último Grande Coliseu

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Layne Riggs, Front Row Motorsports Ford

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

Nem mesmo uma rodada no início da corrida foi capaz de impedir Layne Riggs de chegar à vitória na corrida da NASCAR Truck Series de quinta-feira à noite no Bristol Motor Speedway. Essa é a quinta vitória da carreira de Riggs e a terceira na temporada 2025.

"Você não tem direito a dois mulligans [duas segundas chances] nos playoffs, e eu tive dois", disse Riggs, que agora está na oitava rodada em busca do título de 2025 com a Front Row Motorsports. "Não tenho certeza do que aconteceu na largada com o #7 [Corey Day]. Senti que estava muito bem na largada e, logo na primeira volta da corrida, rodar é um golpe na sua confiança, mas tenho fé nesta equipe".

Ben Rhodes terminou em segundo, seguido por Corey Heim, Ty Majeski, Daniel Hemric, Tanner Gray, Connor Mosack, Andrés Pérez, Bayley Currey Corey Lajoie.

Saindo de Bristol, Jake Garcia (-14pts) e Chandler Smith (-24pts) estão abaixo da linha de corte na classificação dos playoffs. Rajah Caruth é o piloto que está na berlinda.

Jake Garcia começou a corrida na pole position e ganhou vários pontos importantes para os playoffs ao vencer o primeiro segmento. 

No entanto, o segmento de abertura não foi tão tranquilo para os outros candidatos ao título. Riggs provocou a primeira bandeira amarela da corrida com uma surpreendente rodada na Volta 1, mas conseguiu evitar qualquer dano.

Outro piloto dos playoffs, Chandler Smith, enfrentou problemas mecânicos e teve que substituir a ECU (unidade de controle eletrônico). No final do segmento, Parker Kligerman bateu no muro diretamente na frente de Garcia, mas o líder conseguiu evitar qualquer drama.

Infelizmente, o infortúnio logo o encontrou, pois Garcia relatou que perdeu a direção hidráulica entre as etapas. Como resultado, ele perdeu várias voltas e caiu fora da disputa.

No Segmento 2, Kaden Honeycutt e Tyler Ankrum bateram enquanto lutavam pelo segundo lugar na pista. Honeycutt fez uma grande corrida na parte superior e mandou Ankrum para o outro lado depois de bater nele por trás. Ele se desculpou pelo rádio após o incidente.

Heim venceu o segundo segmento, mas não sem ter que lutar por ela. Ele e Riggs lutaram entre si, movendo-se por toda a pista enquanto Riggs tentava encontrar uma maneira de passar. Riggs acabou assumindo a liderança no início da terceira etapa e, sem mais bandeiras amarelas, saiu com a vitória.

A etapa de Bristol da NASCAR Truck Series foi transmitida AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Assista os detalhes do que aconteceu aqui!

1
L. RiggsFront Row Motorsports
 34 Ford 250

1:27'41.511

   7 51
2 B. RhodesThorSport Racing 99 Ford 250

1:27'42.270

   8 41
3
C. HeimGaragem TRICON
 11 Toyota 250

1:27'46.727

   7 53
4 T. MajeskiThorSport Racing 98 Ford 250

1:27'47.118

   7 47
5 D. HemricMcAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 250

1:27'49.373

   10 35
6 T. GrayGaragem TRICON 15 Toyota 250

1:27'50.924

   5 31
7
C. MosackMcAnally Hilgemann Racing
 81 Chevrolet 250

1:27'51.441

   4 34
8
A. Pérez de LaraNiece Motorsports
 44 Chevrolet 250

1:27'52.287

   7 30
9 C. LajoieSpire Motorsports 77 Chevrolet 250

1:27'55.112

   5 28
10 M. CraftonThorSport Racing 88 Ford 250

1:27'55.586

   5 27
11
C. DaySpire Motorsports
 7 Chevrolet 250

1:27'55.964

   4  
12
K. HoneycuttHalmar Friesen Racing
 52 Toyota 250

1:27'56.577

   9 40
13
G. RuggieroGaragem TRICON
 17 Toyota 250

1:27'57.094

   4 32
14 P. KligermanHenderson Motorsports 75 Chevrolet 249

1:27'42.522

   5 23
15
R. CaruthSpire Motorsports
 71 Chevrolet 249

1:27'44.723

   8 27
16 M. MillsNiece Motorsports 42 Chevrolet 249

1:27'45.903

   6 21
17
D. SuttonRackley W.A.R.
 26 Chevrolet 249

1:27'46.144

   5  
18
C. JonesNiece Motorsports
 41 Chevrolet 249

1:27'46.384

   5 19
19 B. CurreyNiece Motorsports 45 Chevrolet 249

1:27'49.968

   7 19
20 T. AnkrumMcAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 249

1:27'50.133

   10 24
21 G. EnfingerCR7 Motorsports 9 Chevrolet 249

1:27'50.339

   10 16
22
J. WoodMcAnally Hilgemann Racing
 91 Chevrolet 249

1:27'53.092

   5 15
23
C. ButcherHalmar Friesen Racing
 62 Toyota 248

1:27'50.070

   6 14
24
B. EquipesGaragem TRICON
 1 Toyota 247

1:27'43.418

   6 13
25
S. ParsonsYoung's Motorsports
 20 Chevrolet 245

1:27'43.719

   7 12
26
T. BreidingerGaragem TRICON
 5 Toyota 243

1:27'53.099

   6 11
27 S. BoydFreedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 242

1:27'43.258

   8 10
28 J. ReaumeReaume Brothers Racing 22 Ford 241

1:27'54.468

   5 9
29
G. Van AlstVan Alst Motorsports
 35 Chevrolet 239

1:27'47.554

   10 8
30
C. SmithFront Row Motorsports
 38 Ford 236

1:27'47.369

   13 7
31
M. MaggioReaume Brothers Racing
 33 Ford 232

1:27'45.683

   9  
32
T. LapcevichYoung's Motorsports
 02 Chevrolet 227

1:22'00.820

   5 5
33
J. GarciaThorSport Racing
 13 Ford 219

1:27'56.304

   10 15
34 N. BenningNorm Benning Racing 6 Chevrolet 21

12'30.373

   7 3
35
C. CostnerMike Harmon Racing
 74 Chevrolet 19

10'09.450

   5 2
36
C. VerdeReaume Brothers Racing
 2 Ford 9

5'36.559

   10 1

 

