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Relato da corrida
NASCAR Truck San Diego

NASCAR Truck: Riggs ultrapassa Reif no final e vence em San Diego

Piloto da picape #34 conquistou quarto triunfo de 2026 depois que rival errou a chicane final; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
GettyImages-2282425378

A corrida da NASCAR Truck Series realizada na sexta-feira (19) na Base Naval de Coronado terminou em caos total, mas um nome conhecido apareceu no Victory Lane: Layne Riggs conquistou uma vitória dramática pela Front Row Motorsports, em uma etapa marcada por bandeiras amarelas por batidas no mesmo local e até uma bandeira vermelha para consertar uma barreira que se deslocou depois de ser atingida.

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Na última relargada da prorrogação, Kaden Honeycutt saiu da pista e bateu no muro na saída da curva 2, levando Chandler Smith junto e eliminando ambos os pilotos da disputa pela vitória.

De repente, Daniel Hemric assumiu a liderança da corrida, mas Tyler Reif abriu caminho à força, dando início a uma disputa acirrada pela primeira posição. Hemric e Reif bateram violentamente ao entrar na chicane final, e fumaça começou a sair do Chevrolet #42 da Niece Motorsports, pilotado por Reif.

Reif manteve a liderança, arrastando a picape danificada pela pista, já que agora precisava se defender de Riggs. O líder do campeonato estava colado em Reif, que errou a chicane final na última volta. O piloto da picape Ford #34 ultrapassou, e os dois bateram as portas na saída da curva antes de Reif parar para cumprir uma penalidade por ter errado a curva.

Para Riggs, essa foi sua quarta vitória na temporada de 2026 e a nona de sua carreira. Hemric bateu no muro ao se aproximar da bandeira quadriculada, mas ainda assim terminou em segundo, com Kaz Grala em terceiro, Landen Lewis em quarto e Ty Majeski em quinto.

Justin Haley, Brenden Queen, Ben Rhodes, Christian Eckes e Gio Ruggiero completaram o restante do top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV! Assista aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 53

2:48'13.455

   6 65  
2 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 53

+1.332

2:48'14.787

 1.332 6 35  
3 United States K. Grala Halmar Friesen Racing 62 Toyota 53

+1.413

2:48'14.868

 0.081 6 34  
4
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 53

+1.485

2:48'14.940

 0.072 7 35  
5 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 53

+2.729

2:48'16.184

 1.244 5 41  
6 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 53

+3.401

2:48'16.856

 0.672 5 31  
7
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 53

+4.083

2:48'17.538

 0.682 8 30  
8 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 53

+4.267

2:48'17.722

 0.184 7 33  
9 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 53

+5.030

2:48'18.485

 0.763 9 29  
10
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 53

+5.469

2:48'18.924

 0.439 7 27  
11
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 53

+5.998

2:48'19.453

 0.529 6 26  
12 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 53

+6.953

2:48'20.408

 0.955 13 25  
13 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 53

+7.906

2:48'21.361

 0.953 8 24  
14
A. Andretti TRICON Garage
 5 Toyota 53

+9.817

2:48'23.272

 1.911 8 23  
15
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 53

+11.845

2:48'25.300

 2.028 10 22  
16 United States B. Gaughan McAnally Hilgemann Racing 20 Chevrolet 53

+13.596

2:48'27.051

 1.751 8 21  
17
A. Varco Reaume Brothers Racing
 22 Ford 53

+14.880

2:48'28.335

 1.284 8 20  
18 United States P. Kligerman Henderson Motorsports 75 Chevrolet 53

+24.278

2:48'37.733

 9.398 6 29  
19
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 53

+34.439

2:48'47.894

 10.161 6 24  
20
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 53

+34.440

2:48'47.895

 0.001 10 17  
21
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 53

+38.755

2:48'52.210

 4.315 8 25  
22
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 53

+2'27.492

2:50'40.947

 1'48.737 6 27  
23
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 52

+1 Volta

2:46'54.047

 1 Volta 5 26 Acidente
24
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 52

+1 Volta

2:49'11.737

 2'17.690 10 13  
25 United States J. Marks Spire Motorsports 77 Chevrolet 51

+2 Voltas

2:48'26.825

 1 Volta 9 12  
26
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 51

+2 Voltas

2:48'27.750

 0.925 7 11  
27
L. Jackson Reaume Brothers Racing
 2 Ford 50

+3 Voltas

2:49'18.936

 1 Volta 7 10  
28
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 48

+5 Voltas

2:30'55.893

 2 Voltas 6 9 Acidente
29 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 48

+5 Voltas

2:48'36.034

 17'40.141 6 22  
30 United States J. Johnson TRICON Garage 1 Toyota 47

+6 Voltas

2:27'05.226

 1 Volta 5   Elétrico
31 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 46

+7 Voltas

2:18'36.388

 1 Volta 7 18 Acidente
32
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 40

+13 Voltas

2:05'54.937

 6 Voltas 5 5 Transmissão
33 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 29

+24 Voltas

1:28'01.103

 11 Voltas 7 4 Power steering
34 United States J. McMurray Kaulig Racing 25 RAM 22

+31 Voltas

1:04'12.319

 7 Voltas 4 3 Acidente
35 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 14

+39 Voltas

43'25.743

 8 Voltas 4 2 Acidente
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