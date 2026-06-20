NASCAR Truck: Riggs ultrapassa Reif no final e vence em San Diego
Piloto da picape #34 conquistou quarto triunfo de 2026 depois que rival errou a chicane final; Motorsport.com transmitiu a prova na PhizTV
A corrida da NASCAR Truck Series realizada na sexta-feira (19) na Base Naval de Coronado terminou em caos total, mas um nome conhecido apareceu no Victory Lane: Layne Riggs conquistou uma vitória dramática pela Front Row Motorsports, em uma etapa marcada por bandeiras amarelas por batidas no mesmo local e até uma bandeira vermelha para consertar uma barreira que se deslocou depois de ser atingida.
Na última relargada da prorrogação, Kaden Honeycutt saiu da pista e bateu no muro na saída da curva 2, levando Chandler Smith junto e eliminando ambos os pilotos da disputa pela vitória.
De repente, Daniel Hemric assumiu a liderança da corrida, mas Tyler Reif abriu caminho à força, dando início a uma disputa acirrada pela primeira posição. Hemric e Reif bateram violentamente ao entrar na chicane final, e fumaça começou a sair do Chevrolet #42 da Niece Motorsports, pilotado por Reif.
Reif manteve a liderança, arrastando a picape danificada pela pista, já que agora precisava se defender de Riggs. O líder do campeonato estava colado em Reif, que errou a chicane final na última volta. O piloto da picape Ford #34 ultrapassou, e os dois bateram as portas na saída da curva antes de Reif parar para cumprir uma penalidade por ter errado a curva.
Para Riggs, essa foi sua quarta vitória na temporada de 2026 e a nona de sua carreira. Hemric bateu no muro ao se aproximar da bandeira quadriculada, mas ainda assim terminou em segundo, com Kaz Grala em terceiro, Landen Lewis em quarto e Ty Majeski em quinto.
Justin Haley, Brenden Queen, Ben Rhodes, Christian Eckes e Gio Ruggiero completaram o restante do top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da corrida da NASCAR Truck Series na plataforma PhizTV! Assista aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|53
|
2:48'13.455
|6
|65
|2
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|53
|
+1.332
2:48'14.787
|1.332
|6
|35
|3
|K. Grala Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|53
|
+1.413
2:48'14.868
|0.081
|6
|34
|4
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|53
|
+1.485
2:48'14.940
|0.072
|7
|35
|5
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|53
|
+2.729
2:48'16.184
|1.244
|5
|41
|6
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|53
|
+3.401
2:48'16.856
|0.672
|5
|31
|7
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|53
|
+4.083
2:48'17.538
|0.682
|8
|30
|8
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|53
|
+4.267
2:48'17.722
|0.184
|7
|33
|9
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|53
|
+5.030
2:48'18.485
|0.763
|9
|29
|10
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|53
|
+5.469
2:48'18.924
|0.439
|7
|27
|11
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|53
|
+5.998
2:48'19.453
|0.529
|6
|26
|12
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|53
|
+6.953
2:48'20.408
|0.955
|13
|25
|13
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|53
|
+7.906
2:48'21.361
|0.953
|8
|24
|14
|
A. Andretti TRICON Garage
|5
|Toyota
|53
|
+9.817
2:48'23.272
|1.911
|8
|23
|15
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|53
|
+11.845
2:48'25.300
|2.028
|10
|22
|16
|B. Gaughan McAnally Hilgemann Racing
|20
|Chevrolet
|53
|
+13.596
2:48'27.051
|1.751
|8
|21
|17
|
A. Varco Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|53
|
+14.880
2:48'28.335
|1.284
|8
|20
|18
|P. Kligerman Henderson Motorsports
|75
|Chevrolet
|53
|
+24.278
2:48'37.733
|9.398
|6
|29
|19
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|53
|
+34.439
2:48'47.894
|10.161
|6
|24
|20
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|53
|
+34.440
2:48'47.895
|0.001
|10
|17
|21
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|53
|
+38.755
2:48'52.210
|4.315
|8
|25
|22
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|53
|
+2'27.492
2:50'40.947
|1'48.737
|6
|27
|23
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|52
|
+1 Volta
2:46'54.047
|1 Volta
|5
|26
|Acidente
|24
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|52
|
+1 Volta
2:49'11.737
|2'17.690
|10
|13
|25
|J. Marks Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|51
|
+2 Voltas
2:48'26.825
|1 Volta
|9
|12
|26
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|51
|
+2 Voltas
2:48'27.750
|0.925
|7
|11
|27
|
L. Jackson Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|50
|
+3 Voltas
2:49'18.936
|1 Volta
|7
|10
|28
|
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|48
|
+5 Voltas
2:30'55.893
|2 Voltas
|6
|9
|Acidente
|29
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|48
|
+5 Voltas
2:48'36.034
|17'40.141
|6
|22
|30
|J. Johnson TRICON Garage
|1
|Toyota
|47
|
+6 Voltas
2:27'05.226
|1 Volta
|5
|Elétrico
|31
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|46
|
+7 Voltas
2:18'36.388
|1 Volta
|7
|18
|Acidente
|32
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|40
|
+13 Voltas
2:05'54.937
|6 Voltas
|5
|5
|Transmissão
|33
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|29
|
+24 Voltas
1:28'01.103
|11 Voltas
|7
|4
|Power steering
|34
|J. McMurray Kaulig Racing
|25
|RAM
|22
|
+31 Voltas
1:04'12.319
|7 Voltas
|4
|3
|Acidente
|35
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|14
|
+39 Voltas
43'25.743
|8 Voltas
|4
|2
|Acidente
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