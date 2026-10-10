NASCAR Truck: Riggs vence em Charlotte após batalha dramática e encosta na liderança
Piloto da picape Ford #34 agora está 17 pontos do rival no Chase; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV
A poucas voltas do final, Kaden Honeycutt derrapou e bateu no muro, e seu rival pelo título, Layne Riggs, conquistou a vitória na corrida da NASCAR Truck Series no Charlotte Motor Speedway, realizada na sexta-feira (09).
Riggs soma agora sete vitórias neste ano e 12 em sua carreira na NCTS. Ele está agora a apenas 17 pontos atrás de Honeycutt na disputa pelo campeonato de 2026.
“Adorei isso”, exclamou Riggs após a corrida. “Vamos lá, galera. Vamos lá! Obrigado a todos. Nós realmente precisávamos dessa vitória. Obrigado por comparecerem hoje à noite".
"Cara, foi uma batalha e tanto lá no final entre mim e o 11. Foi muito divertido. Então, obrigado a todos por isso... Esse carro estava rápido hoje à noite. Acho que tive que ultrapassar o #11 umas três ou quatro vezes".
"Acho que ainda precisamos melhorar nos boxes. Esse definitivamente ainda foi um ponto fraco, mas continuei pilotando para chegar à frente".
Riggs disse que “se pressionou” para conquistar a vitória no Kansas e cometeu um erro, mas chegou a Charlotte com uma mentalidade diferente. “Hoje, eu não senti nenhuma pressão. Simplesmente entrei na pista e pilotei. Corri como se fosse uma corrida no iRacing. Me diverti pra caramba. Foi uma corrida incrível".
Christian Eckes terminou em segundo, Honeycutt caiu para terceiro, Bayley Currey em quarto e Chandler Smith em quinto. Daniel Hemric, Landen Lewis, Andrés Pérez, Tyler Ankrum e Justin Haley completaram o top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Charlotte da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Segmentos 1 e 2
Mosack liderou o pelotão até a bandeira verde em sua picape em homenagem a Kyle Busch, mas Honeycutt rapidamente encontrou uma maneira de ultrapassá-lo. Seu rival pelo título, Riggs, largou na 13ª posição, mas não demorou a escalar o pelotão.
No meio da etapa, ele alcançou Honeycutt e, após uma disputa acirrada com um pequeno contato, ultrapassou-o. Riggs acabou vencendo o primeiro segmento, seguido por Honeycutt, C. Smith, Eckes, Mosack, Enfinger, Caruth, Tan, Gray, Crews e Currey.
Durante as paradas iniciais, os problemas nos boxes que têm atormentado a Front Row Motorsports durante o Chase continuaram, e Riggs caiu para a quinta posição. Seu companheiro de equipe, Smith, também sofreu uma penalidade e teve que ir para o final do pelotão.
Honeycutt dominou o segmento intermediário, permanecendo à frente de Riggs, C. Smith, Caruth, Eckes, Crews, Currey, Tan. Gray, Enfinger e Hemric.
Segmento final
Layne Riggs, nº 34 da Front Row Motorsports
Foto: David Jensen / Getty Images
Foi uma corrida muito limpa quando o último estágio começou, com Honeycutt, continuando a controlar a corrida. No entanto, Riggs o alcançou e assumiu a liderança faltando 54 voltas para o final.
Mais atrás no pelotão, Crews colidiu com Mosack, levando as duas picapes para o muro externo. A corrida continuou sem bandeira amarela, mas ambos tiveram que fazer uma parada nos boxes para reparos.
Quando a última rodada de paradas nos boxes sob bandeira verde estava em andamento, uma bandeira amarela interrompeu a corrida, pois Friesen bateu forte no muro. Ele já havia precisado fazer reparos após um incidente na classificação, então esse foi seu segundo incidente do dia do #52, em homenagem a Kyle Busch.
C. Smith, Caruth, Enfinger, Mosack e Ruggiero estavam entre as várias picapes que haviam feito pit stop e agora precisavam fazer o “wave-around”.
Nas paradas nos boxes que se seguiram, Honeycutt retomou a liderança e manteve a primeira posição até a relargada. Houve uma bandeira amarela causada por Kris Wright, dando origem a outra relargada, com Riggs tentando desafiar Honeycutt.
Atrás deles, Caruth perdeu velocidade repentinamente devido a um aparente furo no pneu, o que rapidamente se transformou em um engavetamento envolvendo vários carros. As duas picapes da Spire — de Caruth e Mosack — ficaram completamente destruídas, e a corrida foi interrompida com bandeira vermelha.
Honeyman, Ruggiero e T. Hill estavam entre os que também se envolveram no acidente. A bandeira vermelha durou quase 30 minutos para a limpeza nas curvas 3 e 4.
A corrida finalmente foi retomada faltando 15 voltas para o final, e Honeycutt imediatamente assumiu uma postura defensiva diante da pressão de Riggs. Eles percorreram toda a pista, mas a disputa chegou ao fim quando Honeycutt derrapou e tocou no muro, abrindo caminho para que Riggs passasse e conquistasse a vitória.
|cla
|#
|piloto
|fabricante
|voltas
|tempo
|diferença
|int
|pit stops
|voltas na liderança
|abandono
|pontos
|melhor tempo
|melhor volta
|1
|34
|Layne Riggs
|Ford
|134
|1:43'14,499
|5
|47
|74
|30,614
|107
|2
|91
|Christian Eckes
|Chevrolet
|134
|1:43'15,095
|0,596
|0,596
|6
|48
|30,850
|40
|3
|11
|Kaden Honeycutt
|Toyota
|134
|1:43'16,247
|1,748
|1,152
|6
|85
|54
|30.501
|71
|4
|5
|Bayley Currey
|Toyota
|134
|1:43'17,533
|3,034
|1,286
|6
|38
|30,805
|108
|5
|38
|Chandler Smith
|Ford
|134
|1:43'19,334
|4,835
|1,801
|6
|48
|30,893
|39
|6
|19
|Daniel Hemric
|Chevrolet
|134
|1:43'20,159
|5,660
|0,825
|6
|32
|30,927
|125
|7
|45
|Landen Lewis
|Chevrolet
|134
|1:43'20,664
|6,165
|0,505
|7
|30
|30,960
|3
|8
|44
|Andrés Pérez de Lara
|Chevrolet
|134
|1:43'21,670
|7,171
|1,006
|6
|29
|31,160
|125
|9
|18
|Tyler Ankrum
|Chevrolet
|134
|1:43'22,226
|7,727
|0,556
|6
|28
|30,970
|107
|10
|16
|Justin Haley
|RAM
|134
|1:43'23,428
|8,929
|1,202
|6
|27
|31,213
|70
|11
|88
|Ty Majeski
|Ford
|134
|1:43'23,763
|9,264
|0,335
|6
|26
|31,280
|108
|12
|9
|Grant Enfinger
|Chevrolet
|134
|1:43'23,896
|9,397
|0,133
|6
|32
|31,083
|39
|13
|12
|Brenden Queen
|RAM
|134
|1:43'24,188
|9,689
|0,292
|6
|24
|31,590
|109
|14
|26
|Dawson Sutton
|Chevrolet
|134
|1:43'24,697
|10,198
|0,509
|6
|23
|31,550
|4
|15
|14
|Mini Tyrrell
|RAM
|134
|1:43'25,373
|10,874
|0,676
|7
|22
|31,701
|7
|16
|10
|Corey LaJoie
|RAM
|134
|1:43'25,753
|11,254
|0,380
|6
|21
|31,379
|3
|17
|25
|Regan Smith
|RAM
|134
|1:43'26,278
|11,779
|0,525
|6
|20
|31,785
|111
|18
|13
|Cole Butcher
|Ford
|134
|1:43'27,574
|13,075
|1,296
|9
|19
|31,759
|72
|19
|15
|Tanner Gray
|Toyota
|134
|1:43'28,473
|13,974
|0,899
|8
|24
|30,896
|39
|20
|1
|Brent Crews
|Toyota
|134
|1:43'31,251
|16,752
|2,778
|7
|30,980
|71
|21
|99
|Ben Rhodes
|Ford
|134
|1:43'31,519
|17,020
|0,268
|8
|16
|31,120
|2
|22
|2
|Luke Baldwin
|Ford
|134
|1:43'31,985
|17,486
|0,466
|6
|15
|31,747
|70
|23
|4
|Matt Mills
|Chevrolet
|133
|1:43'42,932
|1 volta
|1 volta
|8
|14
|31,482
|110
|24
|76
|Spencer Boyd
|Chevrolet
|133
|1:43'42,951
|1 volta
|0,019
|7
|13
|32,231
|7
|25
|81
|Kris Wright
|Chevrolet
|130
|1:43'12,922
|4 voltas
|3 voltas
|8
|12
|31,396
|108
|26
|17
|Gio Ruggiero
|Toyota
|129
|1:43'46,404
|5 voltas
|1 volta
|9
|11
|31,251
|72
|27
|33
|Josh Reaume
|Ford
|126
|1:43'15,820
|8 voltas
|3 voltas
|9
|10
|32,094
|67
|28
|20
|Daniel Dye
|Chevrolet
|125
|1:39'30,581
|9 voltas
|1 volta
|6
|Acidente
|9
|30,948
|108
|29
|98
|Jake Garcia
|Ford
|120
|1:43'24,779
|14 voltas
|5 voltas
|7
|8
|31,145
|113
|30
|62
|Leland Honeyman Jr.
|Toyota
|117
|1:27'53,732
|17 voltas
|3 voltas
|7
|Acidente
|7
|31,461
|109
|31
|77
|Rajah Caruth
|Chevrolet
|117
|1:27'53,869
|17 voltas
|0,137
|5
|Acidente
|30,639
|71
|32
|56
|Timmy Hill
|Toyota
|117
|1:27'54,204
|17 voltas
|0,335
|6
|Acidente
|5
|31,698
|107
|33
|7
|Connor Mosack
|Chevrolet
|117
|1:27'54,946
|17 voltas
|0,742
|7
|2
|Acidente
|10
|30,792
|2
|34
|42
|Conner Jones
|Chevrolet
|115
|1:25'09,652
|19 voltas
|2 voltas
|7
|Manobrabilidade
|3
|31,364
|3
|35
|52
|Stewart Friesen
|Toyota
|98
|1:06'53,083
|36 voltas
|17 voltas
|9
|Acidente
|2
|31,384
|74
|36
|22
|Verde Argila
|Ford
|57
|39'26,440
|77 voltas
|41 voltas
|5
|Superaquecimento
|1
|32,201
|4
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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