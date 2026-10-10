A poucas voltas do final, Kaden Honeycutt derrapou e bateu no muro, e seu rival pelo título, Layne Riggs, conquistou a vitória na corrida da NASCAR Truck Series no Charlotte Motor Speedway, realizada na sexta-feira (09).

Riggs soma agora sete vitórias neste ano e 12 em sua carreira na NCTS. Ele está agora a apenas 17 pontos atrás de Honeycutt na disputa pelo campeonato de 2026.

“Adorei isso”, exclamou Riggs após a corrida. “Vamos lá, galera. Vamos lá! Obrigado a todos. Nós realmente precisávamos dessa vitória. Obrigado por comparecerem hoje à noite".

"Cara, foi uma batalha e tanto lá no final entre mim e o 11. Foi muito divertido. Então, obrigado a todos por isso... Esse carro estava rápido hoje à noite. Acho que tive que ultrapassar o #11 umas três ou quatro vezes".

"Acho que ainda precisamos melhorar nos boxes. Esse definitivamente ainda foi um ponto fraco, mas continuei pilotando para chegar à frente".

Riggs disse que “se pressionou” para conquistar a vitória no Kansas e cometeu um erro, mas chegou a Charlotte com uma mentalidade diferente. “Hoje, eu não senti nenhuma pressão. Simplesmente entrei na pista e pilotei. Corri como se fosse uma corrida no iRacing. Me diverti pra caramba. Foi uma corrida incrível".

Christian Eckes terminou em segundo, Honeycutt caiu para terceiro, Bayley Currey em quarto e Chandler Smith em quinto. Daniel Hemric, Landen Lewis, Andrés Pérez, Tyler Ankrum e Justin Haley completaram o top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Charlotte da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

Segmentos 1 e 2

Mosack liderou o pelotão até a bandeira verde em sua picape em homenagem a Kyle Busch, mas Honeycutt rapidamente encontrou uma maneira de ultrapassá-lo. Seu rival pelo título, Riggs, largou na 13ª posição, mas não demorou a escalar o pelotão.

No meio da etapa, ele alcançou Honeycutt e, após uma disputa acirrada com um pequeno contato, ultrapassou-o. Riggs acabou vencendo o primeiro segmento, seguido por Honeycutt, C. Smith, Eckes, Mosack, Enfinger, Caruth, Tan, Gray, Crews e Currey.

Durante as paradas iniciais, os problemas nos boxes que têm atormentado a Front Row Motorsports durante o Chase continuaram, e Riggs caiu para a quinta posição. Seu companheiro de equipe, Smith, também sofreu uma penalidade e teve que ir para o final do pelotão.

Honeycutt dominou o segmento intermediário, permanecendo à frente de Riggs, C. Smith, Caruth, Eckes, Crews, Currey, Tan. Gray, Enfinger e Hemric.

Segmento final

Layne Riggs, nº 34 da Front Row Motorsports Foto: David Jensen / Getty Images

Foi uma corrida muito limpa quando o último estágio começou, com Honeycutt, continuando a controlar a corrida. No entanto, Riggs o alcançou e assumiu a liderança faltando 54 voltas para o final.

Mais atrás no pelotão, Crews colidiu com Mosack, levando as duas picapes para o muro externo. A corrida continuou sem bandeira amarela, mas ambos tiveram que fazer uma parada nos boxes para reparos.

Quando a última rodada de paradas nos boxes sob bandeira verde estava em andamento, uma bandeira amarela interrompeu a corrida, pois Friesen bateu forte no muro. Ele já havia precisado fazer reparos após um incidente na classificação, então esse foi seu segundo incidente do dia do #52, em homenagem a Kyle Busch.

C. Smith, Caruth, Enfinger, Mosack e Ruggiero estavam entre as várias picapes que haviam feito pit stop e agora precisavam fazer o “wave-around”.

Nas paradas nos boxes que se seguiram, Honeycutt retomou a liderança e manteve a primeira posição até a relargada. Houve uma bandeira amarela causada por Kris Wright, dando origem a outra relargada, com Riggs tentando desafiar Honeycutt.

Atrás deles, Caruth perdeu velocidade repentinamente devido a um aparente furo no pneu, o que rapidamente se transformou em um engavetamento envolvendo vários carros. As duas picapes da Spire — de Caruth e Mosack — ficaram completamente destruídas, e a corrida foi interrompida com bandeira vermelha.

Honeyman, Ruggiero e T. Hill estavam entre os que também se envolveram no acidente. A bandeira vermelha durou quase 30 minutos para a limpeza nas curvas 3 e 4.

A corrida finalmente foi retomada faltando 15 voltas para o final, e Honeycutt imediatamente assumiu uma postura defensiva diante da pressão de Riggs. Eles percorreram toda a pista, mas a disputa chegou ao fim quando Honeycutt derrapou e tocou no muro, abrindo caminho para que Riggs passasse e conquistasse a vitória.

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença int pit stops voltas na liderança abandono pontos melhor tempo melhor volta 1 34 Layne Riggs Ford 134 1:43'14,499 5 47 74 30,614 107 2 91 Christian Eckes Chevrolet 134 1:43'15,095 0,596 0,596 6 48 30,850 40 3 11 Kaden Honeycutt Toyota 134 1:43'16,247 1,748 1,152 6 85 54 30.501 71 4 5 Bayley Currey Toyota 134 1:43'17,533 3,034 1,286 6 38 30,805 108 5 38 Chandler Smith Ford 134 1:43'19,334 4,835 1,801 6 48 30,893 39 6 19 Daniel Hemric Chevrolet 134 1:43'20,159 5,660 0,825 6 32 30,927 125 7 45 Landen Lewis Chevrolet 134 1:43'20,664 6,165 0,505 7 30 30,960 3 8 44 Andrés Pérez de Lara Chevrolet 134 1:43'21,670 7,171 1,006 6 29 31,160 125 9 18 Tyler Ankrum Chevrolet 134 1:43'22,226 7,727 0,556 6 28 30,970 107 10 16 Justin Haley RAM 134 1:43'23,428 8,929 1,202 6 27 31,213 70 11 88 Ty Majeski Ford 134 1:43'23,763 9,264 0,335 6 26 31,280 108 12 9 Grant Enfinger Chevrolet 134 1:43'23,896 9,397 0,133 6 32 31,083 39 13 12 Brenden Queen RAM 134 1:43'24,188 9,689 0,292 6 24 31,590 109 14 26 Dawson Sutton Chevrolet 134 1:43'24,697 10,198 0,509 6 23 31,550 4 15 14 Mini Tyrrell RAM 134 1:43'25,373 10,874 0,676 7 22 31,701 7 16 10 Corey LaJoie RAM 134 1:43'25,753 11,254 0,380 6 21 31,379 3 17 25 Regan Smith RAM 134 1:43'26,278 11,779 0,525 6 20 31,785 111 18 13 Cole Butcher Ford 134 1:43'27,574 13,075 1,296 9 19 31,759 72 19 15 Tanner Gray Toyota 134 1:43'28,473 13,974 0,899 8 24 30,896 39 20 1 Brent Crews Toyota 134 1:43'31,251 16,752 2,778 7 30,980 71 21 99 Ben Rhodes Ford 134 1:43'31,519 17,020 0,268 8 16 31,120 2 22 2 Luke Baldwin Ford 134 1:43'31,985 17,486 0,466 6 15 31,747 70 23 4 Matt Mills Chevrolet 133 1:43'42,932 1 volta 1 volta 8 14 31,482 110 24 76 Spencer Boyd Chevrolet 133 1:43'42,951 1 volta 0,019 7 13 32,231 7 25 81 Kris Wright Chevrolet 130 1:43'12,922 4 voltas 3 voltas 8 12 31,396 108 26 17 Gio Ruggiero Toyota 129 1:43'46,404 5 voltas 1 volta 9 11 31,251 72 27 33 Josh Reaume Ford 126 1:43'15,820 8 voltas 3 voltas 9 10 32,094 67 28 20 Daniel Dye Chevrolet 125 1:39'30,581 9 voltas 1 volta 6 Acidente 9 30,948 108 29 98 Jake Garcia Ford 120 1:43'24,779 14 voltas 5 voltas 7 8 31,145 113 30 62 Leland Honeyman Jr. Toyota 117 1:27'53,732 17 voltas 3 voltas 7 Acidente 7 31,461 109 31 77 Rajah Caruth Chevrolet 117 1:27'53,869 17 voltas 0,137 5 Acidente 30,639 71 32 56 Timmy Hill Toyota 117 1:27'54,204 17 voltas 0,335 6 Acidente 5 31,698 107 33 7 Connor Mosack Chevrolet 117 1:27'54,946 17 voltas 0,742 7 2 Acidente 10 30,792 2 34 42 Conner Jones Chevrolet 115 1:25'09,652 19 voltas 2 voltas 7 Manobrabilidade 3 31,364 3 35 52 Stewart Friesen Toyota 98 1:06'53,083 36 voltas 17 voltas 9 Acidente 2 31,384 74 36 22 Verde Argila Ford 57 39'26,440 77 voltas 41 voltas 5 Superaquecimento 1 32,201 4

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