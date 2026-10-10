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Relato da corrida
NASCAR Truck Charlotte II

NASCAR Truck: Riggs vence em Charlotte após batalha dramática e encosta na liderança

Piloto da picape Ford #34 agora está 17 pontos do rival no Chase; Motorsport.com transmitiu prova na plataforma PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Layne Riggs, No. 34 Front Row Motorsports

A poucas voltas do final, Kaden Honeycutt derrapou e bateu no muro, e seu rival pelo título, Layne Riggs, conquistou a vitória na corrida da NASCAR Truck Series no Charlotte Motor Speedway, realizada na sexta-feira (09). 

O editor recomenda:

Riggs soma agora sete vitórias neste ano e 12 em sua carreira na NCTS. Ele está agora a apenas 17 pontos atrás de Honeycutt na disputa pelo campeonato de 2026.

“Adorei isso”, exclamou Riggs após a corrida. “Vamos lá, galera. Vamos lá! Obrigado a todos. Nós realmente precisávamos dessa vitória. Obrigado por comparecerem hoje à noite".

"Cara, foi uma batalha e tanto lá no final entre mim e o 11. Foi muito divertido. Então, obrigado a todos por isso... Esse carro estava rápido hoje à noite. Acho que tive que ultrapassar o #11 umas três ou quatro vezes".

"Acho que ainda precisamos melhorar nos boxes. Esse definitivamente ainda foi um ponto fraco, mas continuei pilotando para chegar à frente".

Riggs disse que “se pressionou” para conquistar a vitória no Kansas e cometeu um erro, mas chegou a Charlotte com uma mentalidade diferente. “Hoje, eu não senti nenhuma pressão. Simplesmente entrei na pista e pilotei. Corri como se fosse uma corrida no iRacing. Me diverti pra caramba. Foi uma corrida incrível".

Christian Eckes terminou em segundo, Honeycutt caiu para terceiro, Bayley Currey em quarto e Chandler Smith em quinto. Daniel Hemric, Landen Lewis, Andrés Pérez, Tyler Ankrum e Justin Haley completaram o top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de Charlotte da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Segmentos 1 e 2

Mosack liderou o pelotão até a bandeira verde em sua picape em homenagem a Kyle Busch, mas Honeycutt rapidamente encontrou uma maneira de ultrapassá-lo. Seu rival pelo título, Riggs, largou na 13ª posição, mas não demorou a escalar o pelotão.

No meio da etapa, ele alcançou Honeycutt e, após uma disputa acirrada com um pequeno contato, ultrapassou-o. Riggs acabou vencendo o primeiro segmento, seguido por Honeycutt, C. Smith, Eckes, Mosack, Enfinger, Caruth, Tan, Gray, Crews e Currey.

Durante as paradas iniciais, os problemas nos boxes que têm atormentado a Front Row Motorsports durante o Chase continuaram, e Riggs caiu para a quinta posição. Seu companheiro de equipe, Smith, também sofreu uma penalidade e teve que ir para o final do pelotão.

Honeycutt dominou o segmento intermediário, permanecendo à frente de Riggs, C. Smith, Caruth, Eckes, Crews, Currey, Tan. Gray, Enfinger e Hemric.

Segmento final

Layne Riggs, No. 34 Front Row Motorsports

Layne Riggs, nº 34 da Front Row Motorsports

Foto: David Jensen / Getty Images

Foi uma corrida muito limpa quando o último estágio começou, com Honeycutt, continuando a controlar a corrida. No entanto, Riggs o alcançou e assumiu a liderança faltando 54 voltas para o final.

Mais atrás no pelotão, Crews colidiu com Mosack, levando as duas picapes para o muro externo. A corrida continuou sem bandeira amarela, mas ambos tiveram que fazer uma parada nos boxes para reparos.

Quando a última rodada de paradas nos boxes sob bandeira verde estava em andamento, uma bandeira amarela interrompeu a corrida, pois Friesen bateu forte no muro. Ele já havia precisado fazer reparos após um incidente na classificação, então esse foi seu segundo incidente do dia do #52, em homenagem a Kyle Busch.

C. Smith, Caruth, Enfinger, Mosack e Ruggiero estavam entre as várias picapes que haviam feito pit stop e agora precisavam fazer o “wave-around”.

Nas paradas nos boxes que se seguiram, Honeycutt retomou a liderança e manteve a primeira posição até a relargada. Houve uma bandeira amarela causada por Kris Wright, dando origem a outra relargada, com Riggs tentando desafiar Honeycutt.

Atrás deles, Caruth perdeu velocidade repentinamente devido a um aparente furo no pneu, o que rapidamente se transformou em um engavetamento envolvendo vários carros. As duas picapes da Spire — de Caruth e Mosack — ficaram completamente destruídas, e a corrida foi interrompida com bandeira vermelha. 

Honeyman, Ruggiero e T. Hill estavam entre os que também se envolveram no acidente. A bandeira vermelha durou quase 30 minutos para a limpeza nas curvas 3 e 4.

A corrida finalmente foi retomada faltando 15 voltas para o final, e Honeycutt imediatamente assumiu uma postura defensiva diante da pressão de Riggs. Eles percorreram toda a pista, mas a disputa chegou ao fim quando Honeycutt derrapou e tocou no muro, abrindo caminho para que Riggs passasse e conquistasse a vitória.

cla # piloto fabricante voltas tempo diferença int pit stops voltas na liderança abandono pontos melhor tempo melhor volta
1 34 USA Layne Riggs Ford 134 1:43'14,499     5 47   74 30,614 107
2 91 USA Christian Eckes Chevrolet 134 1:43'15,095 0,596 0,596 6     48 30,850 40
3 11 USA Kaden Honeycutt Toyota 134 1:43'16,247 1,748 1,152 6 85   54 30.501 71
4 5 USA Bayley Currey Toyota 134 1:43'17,533 3,034 1,286 6     38 30,805 108
5 38 USA Chandler Smith Ford 134 1:43'19,334 4,835 1,801 6     48 30,893 39
6 19 USA Daniel Hemric Chevrolet 134 1:43'20,159 5,660 0,825 6     32 30,927 125
7 45 USA Landen Lewis Chevrolet 134 1:43'20,664 6,165 0,505 7     30 30,960 3
8 44 MEX Andrés Pérez de Lara Chevrolet 134 1:43'21,670 7,171 1,006 6     29 31,160 125
9 18 USA Tyler Ankrum Chevrolet 134 1:43'22,226 7,727 0,556 6     28 30,970 107
10 16 USA Justin Haley RAM 134 1:43'23,428 8,929 1,202 6     27 31,213 70
11 88 USA Ty Majeski Ford 134 1:43'23,763 9,264 0,335 6     26 31,280 108
12 9 USA Grant Enfinger Chevrolet 134 1:43'23,896 9,397 0,133 6     32 31,083 39
13 12 USA Brenden Queen RAM 134 1:43'24,188 9,689 0,292 6     24 31,590 109
14 26 USA Dawson Sutton Chevrolet 134 1:43'24,697 10,198 0,509 6     23 31,550 4
15 14 USA Mini Tyrrell RAM 134 1:43'25,373 10,874 0,676 7     22 31,701 7
16 10 USA Corey LaJoie RAM 134 1:43'25,753 11,254 0,380 6     21 31,379 3
17 25 USA Regan Smith RAM 134 1:43'26,278 11,779 0,525 6     20 31,785 111
18 13 CAN Cole Butcher Ford 134 1:43'27,574 13,075 1,296 9     19 31,759 72
19 15 USA Tanner Gray Toyota 134 1:43'28,473 13,974 0,899 8     24 30,896 39
20 1 USA Brent Crews Toyota 134 1:43'31,251 16,752 2,778 7       30,980 71
21 99 USA Ben Rhodes Ford 134 1:43'31,519 17,020 0,268 8     16 31,120 2
22 2 USA Luke Baldwin Ford 134 1:43'31,985 17,486 0,466 6     15 31,747 70
23 4 USA Matt Mills Chevrolet 133 1:43'42,932 1 volta 1 volta 8     14 31,482 110
24 76 USA Spencer Boyd Chevrolet 133 1:43'42,951 1 volta 0,019 7     13 32,231 7
25 81 USA Kris Wright Chevrolet 130 1:43'12,922 4 voltas 3 voltas 8     12 31,396 108
26 17 USA Gio Ruggiero Toyota 129 1:43'46,404 5 voltas 1 volta 9     11 31,251 72
27 33 USA Josh Reaume Ford 126 1:43'15,820 8 voltas 3 voltas 9     10 32,094 67
28 20 USA Daniel Dye Chevrolet 125 1:39'30,581 9 voltas 1 volta 6   Acidente 9 30,948 108
29 98 USA Jake Garcia Ford 120 1:43'24,779 14 voltas 5 voltas 7     8 31,145 113
30 62 USA Leland Honeyman Jr. Toyota 117 1:27'53,732 17 voltas 3 voltas 7   Acidente 7 31,461 109
31 77 USA Rajah Caruth Chevrolet 117 1:27'53,869 17 voltas 0,137 5   Acidente   30,639 71
32 56 USA Timmy Hill Toyota 117 1:27'54,204 17 voltas 0,335 6   Acidente 5 31,698 107
33 7 USA Connor Mosack Chevrolet 117 1:27'54,946 17 voltas 0,742 7 2 Acidente 10 30,792 2
34 42 USA Conner Jones Chevrolet 115 1:25'09,652 19 voltas 2 voltas 7   Manobrabilidade 3 31,364 3
35 52 USA Stewart Friesen Toyota 98 1:06'53,083 36 voltas 17 voltas 9   Acidente 2 31,384 74
36 22 USA Verde Argila Ford 57 39'26,440 77 voltas 41 voltas 5   Superaquecimento 1 32,201 4

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