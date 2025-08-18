NASCAR Truck Series: Matt Crafton deixará de correr em tempo integral, encerrando sequência de 25 anos
Carreira do tricampeão como piloto titular chegará ao fim após a temporada 2025 da categoria de picapes; Motorsport.com transmite as três séries na PicTV
Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images
Aos 49 anos de idade, Matt Crafton faz parte da NASCAR Truck Series há quase 25 anos, com 585 largadas. Ele também não perdeu uma única corrida desde a temporada de 2000, em uma sequência recorde. No entanto, essa série chegará ao fim após a temporada de 2025. Crafton, que tem três títulos da Truck Series (2013, 2014 e 2019), deixará seu papel de piloto em tempo integral.
"A ThorSport Racing anuncia um novo capítulo para sua histórica entrada [carro] #88 na NASCAR Truck Series", disse a equipe em um anúncio na segunda-feira. "O tricampeão da série, Matt Crafton, concluirá sua função em tempo integral após a temporada de 2025".
"Sua parceria de 23 anos com a Menards é a mais longa relação entre piloto e patrocinador principal na história da NASCAR. Seu companheiro de equipe e campeão de 2024, Ty Majeski, pilotará o #88 em tempo integral em 2026".
Matt Crafton, ThorSport Racing
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
Crafton não vence uma corrida da Truck desde 2020 e perdeu os playoffs em temporadas consecutivas. Majeski compete atualmente no caminhão #98 da ThorSport, e ninguém além de Crafton pilotou o #88 desde a temporada de 2004.
Além de 15 vitórias e três títulos na Truck Series, Crafton fez três largadas na Cup Series, incluindo a Daytona 500 de 2015, quando substituiu Kyle Busch, que estava lesionado. Foi lá que ele obteve o melhor resultado de sua carreira no nível mais alto do esporte, terminando em 18º lugar.
