NASCAR Truck: Smith vence em Martinsville e disputa pelo título fica mais acirrada
Riggs dominou a prova, mas terminou em 3º, reduzindo a vantagem de Honeycutt para 20 pontos antes da final; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Chandler Smith conquistou sua 10ª vitória na carreira na NASCAR Truck e a terceira da temporada 2026 em uma prova de Martinsville que deixou o campeonato em aberto para a grande final, em Homestead.
Layne Riggs, companheiro de equipe de Smith na Front Row Motorsports, dominou a corrida, mas foi Smith quem assumiu a liderança na última relargada.
Atrás deles, o líder do campeonato, Kaden Honeycutt, foi empurrado para fora da pista enquanto disputava com Tristan McKee uma posição entre os cinco primeiros, perdendo quase dez posições após uma batida entre os dois.
“Ah, é apenas o plano de Deus”, disse Smith ao sair do caminhão. “Todo louvor e glória ao Senhor. Quero dizer, passamos por um período muito difícil desde que a Chase começou e mantivemos a cabeça baixa..."
"Estou simplesmente muito humilde neste momento por essa experiência. Martinsville estava na minha lista de desejos há bastante tempo e eu tive dificuldades aqui por um tempo".
"Depois, quando fui para a Joe Gibbs Racing, tínhamos carros realmente velozes lá. Depois vim para cá e tive caminhonetes realmente velozes e, esta noite, o carro simplesmente se comportou exatamente como precisava ser... sou grato à Front Row Motorsports".
"Temos mais uma corrida pela frente com eles. É um sentimento agridoce, mas, cara, estou muito feliz por podermos entregar um relógio ao Bob Jenkins [proprietário da equipe]".
Smith venceu a corrida à frente de Ben Rhodes, com Riggs em terceiro, Ty Majeski em quarto e McKee em quinto. Andrés Pérez, Tyler Ankrum, Gio Ruggiero, William Sawalich e Christian Eckes completaram o restante do top 10.
Honeycutt caiu para a 14ª posição e deixa Martinsville com uma vantagem de 20 pontos sobre Riggs antes da última corrida da temporada.
O Motorsport.com transmitiu a prova de Martinsville da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|200
|
1:49'00.723
|3
|71
|2
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|200
|
+0.574
1:49'01.297
|0.574
|4
|49
|3
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|200
|
+1.102
1:49'01.825
|0.528
|4
|55
|4
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|200
|
+1.898
1:49'02.621
|0.796
|4
|45
|5
|
T. McKee Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|200
|
+2.712
1:49'03.435
|0.814
|4
|50
|6
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|200
|
+3.622
1:49'04.345
|0.910
|4
|35
|7
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|200
|
+4.635
1:49'05.358
|1.013
|4
|36
|8
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|200
|
+4.869
1:49'05.592
|0.234
|4
|30
|9
|
W. Sawalich TRICON Garage
|5
|Toyota
|200
|
+5.371
1:49'06.094
|0.502
|4
|10
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|200
|
+6.010
1:49'06.733
|0.639
|5
|36
|11
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|200
|
+6.265
1:49'06.988
|0.255
|5
|26
|12
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|200
|
+6.558
1:49'07.281
|0.293
|7
|25
|13
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|200
|
+7.130
1:49'07.853
|0.572
|6
|25
|14
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|200
|
+7.576
1:49'08.299
|0.446
|4
|32
|15
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|200
|
+8.333
1:49'09.056
|0.757
|6
|22
|16
|
K. Kleyn Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|200
|
+8.876
1:49'09.599
|0.543
|7
|21
|17
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|200
|
+9.397
1:49'10.120
|0.521
|7
|20
|18
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|200
|
+9.722
1:49'10.445
|0.325
|6
|19
|19
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|200
|
+9.983
1:49'10.706
|0.261
|7
|18
|20
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|200
|
+10.878
1:49'11.601
|0.895
|10
|17
|21
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|200
|
+11.636
1:49'12.359
|0.758
|5
|16
|22
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|200
|
+15.135
1:49'15.858
|3.499
|9
|15
|23
|S. Boyd Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|199
|
+1 Volta
1:49'16.706
|1 Volta
|5
|14
|24
|
G. Boschele TRICON Garage
|1
|Toyota
|198
|
+2 Voltas
1:49'11.182
|1 Volta
|6
|13
|25
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|198
|
+2 Voltas
1:49'13.015
|1.833
|7
|12
|26
|J. Reaume Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|198
|
+2 Voltas
1:49'14.644
|1.629
|10
|11
|27
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|198
|
+2 Voltas
1:49'14.957
|0.313
|6
|10
|28
|
T. Tomassi Motorsports Business Management
|69
|RAM
|196
|
+4 Voltas
1:49'14.220
|2 Voltas
|7
|29
|
C. Ferguson Kaulig Racing
|25
|RAM
|179
|
+21 Voltas
1:37'44.214
|17 Voltas
|5
|8
|Acidente
|30
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|147
|
+53 Voltas
1:19'14.186
|32 Voltas
|5
|7
|Acidente
|31
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|146
|
+54 Voltas
1:17'47.704
|1 Volta
|4
|6
|Acidente
|32
|
J. Carroll Terry Carroll Motorsports
|90
|Toyota
|141
|
+59 Voltas
1:17'48.842
|5 Voltas
|7
|5
|Acidente
|33
|
S. Smith Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|129
|
+71 Voltas
1:13'47.249
|12 Voltas
|4
|Suspensão
|34
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|119
|
+81 Voltas
57'39.539
|10 Voltas
|4
|3
|Acidente
|35
|
M. Tipton Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|115
|
+85 Voltas
55'58.152
|4 Voltas
|4
|2
|Acidente
|36
|
C. Jones Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|95
|
+105 Voltas
41'42.561
|20 Voltas
|5
|1
|Rear gear
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