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Relato da corrida
NASCAR Truck Martinsville

NASCAR Truck: Smith vence em Martinsville e disputa pelo título fica mais acirrada

Riggs dominou a prova, mas terminou em 3º, reduzindo a vantagem de Honeycutt para 20 pontos antes da final; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
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Chandler Smith wins, No. 38 Front Row Motorsports Ford

Chandler Smith conquistou sua 10ª vitória na carreira na NASCAR Truck e a terceira da temporada 2026 em uma prova de Martinsville que deixou o campeonato em aberto para a grande final, em Homestead.

O editor recomenda:

Layne Riggs, companheiro de equipe de Smith na Front Row Motorsports, dominou a corrida, mas foi Smith quem assumiu a liderança na última relargada.

Atrás deles, o líder do campeonato, Kaden Honeycutt, foi empurrado para fora da pista enquanto disputava com Tristan McKee uma posição entre os cinco primeiros, perdendo quase dez posições após uma batida entre os dois.

“Ah, é apenas o plano de Deus”, disse Smith ao sair do caminhão. “Todo louvor e glória ao Senhor. Quero dizer, passamos por um período muito difícil desde que a Chase começou e mantivemos a cabeça baixa..."

"Estou simplesmente muito humilde neste momento por essa experiência. Martinsville estava na minha lista de desejos há bastante tempo e eu tive dificuldades aqui por um tempo".

"Depois, quando fui para a Joe Gibbs Racing, tínhamos carros realmente velozes lá. Depois vim para cá e tive caminhonetes realmente velozes e, esta noite, o carro simplesmente se comportou exatamente como precisava ser... sou grato à Front Row Motorsports".

"Temos mais uma corrida pela frente com eles. É um sentimento agridoce, mas, cara, estou muito feliz por podermos entregar um relógio ao Bob Jenkins [proprietário da equipe]".

Smith venceu a corrida à frente de Ben Rhodes, com Riggs em terceiro, Ty Majeski em quarto e McKee em quinto. Andrés Pérez, Tyler Ankrum, Gio Ruggiero, William Sawalich e Christian Eckes completaram o restante do top 10.

Honeycutt caiu para a 14ª posição e deixa Martinsville com uma vantagem de 20 pontos sobre Riggs antes da última corrida da temporada.

O Motorsport.com transmitiu a prova de Martinsville da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 200

1:49'00.723

   3 71  
2 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 200

+0.574

1:49'01.297

 0.574 4 49  
3
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 200

+1.102

1:49'01.825

 0.528 4 55  
4 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 200

+1.898

1:49'02.621

 0.796 4 45  
5
T. McKee Spire Motorsports
 77 Chevrolet 200

+2.712

1:49'03.435

 0.814 4 50  
6
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 200

+3.622

1:49'04.345

 0.910 4 35  
7 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 200

+4.635

1:49'05.358

 1.013 4 36  
8
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 200

+4.869

1:49'05.592

 0.234 4 30  
9
W. Sawalich TRICON Garage
 5 Toyota 200

+5.371

1:49'06.094

 0.502 4    
10 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 200

+6.010

1:49'06.733

 0.639 5 36  
11 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 200

+6.265

1:49'06.988

 0.255 5 26  
12
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 200

+6.558

1:49'07.281

 0.293 7 25  
13
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 200

+7.130

1:49'07.853

 0.572 6 25  
14
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 200

+7.576

1:49'08.299

 0.446 4 32  
15 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 200

+8.333

1:49'09.056

 0.757 6 22  
16
K. Kleyn Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 200

+8.876

1:49'09.599

 0.543 7 21  
17
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 200

+9.397

1:49'10.120

 0.521 7 20  
18 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 200

+9.722

1:49'10.445

 0.325 6 19  
19
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 200

+9.983

1:49'10.706

 0.261 7 18  
20 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 200

+10.878

1:49'11.601

 0.895 10 17  
21 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 200

+11.636

1:49'12.359

 0.758 5 16  
22
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 200

+15.135

1:49'15.858

 3.499 9 15  
23 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 199

+1 Volta

1:49'16.706

 1 Volta 5 14  
24
G. Boschele TRICON Garage
 1 Toyota 198

+2 Voltas

1:49'11.182

 1 Volta 6 13  
25
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 198

+2 Voltas

1:49'13.015

 1.833 7 12  
26 United States J. Reaume Reaume Brothers Racing 22 Ford 198

+2 Voltas

1:49'14.644

 1.629 10 11  
27
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 198

+2 Voltas

1:49'14.957

 0.313 6 10  
28
T. Tomassi Motorsports Business Management
 69 RAM 196

+4 Voltas

1:49'14.220

 2 Voltas 7    
29
C. Ferguson Kaulig Racing
25 RAM 179

+21 Voltas

1:37'44.214

 17 Voltas 5 8 Acidente
30 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 147

+53 Voltas

1:19'14.186

 32 Voltas 5 7 Acidente
31 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 146

+54 Voltas

1:17'47.704

 1 Volta 4 6 Acidente
32
J. Carroll Terry Carroll Motorsports
 90 Toyota 141

+59 Voltas

1:17'48.842

 5 Voltas 7 5 Acidente
33
S. Smith Spire Motorsports
 7 Chevrolet 129

+71 Voltas

1:13'47.249

 12 Voltas 4   Suspensão
34 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 119

+81 Voltas

57'39.539

 10 Voltas 4 3 Acidente
35
M. Tipton Reaume Brothers Racing
 2 Ford 115

+85 Voltas

55'58.152

 4 Voltas 4 2 Acidente
36
C. Jones Niece Motorsports
 4 Chevrolet 95

+105 Voltas

41'42.561

 20 Voltas 5 1 Rear gear
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