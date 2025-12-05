Todas as categorias

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
NASCAR Truck

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

Honeycutt substituirá Corey Heim, campeão de 2025, na picape Toyota #11

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kaden Honeycutt, Halmar Friesen Racing

Kaden Honeycutt terá muito trabalho pela frente em 2026 quando assumir o volante do Toyota #11 da TRICON Garage, que Corey Heim conduziu a um título histórico na temporada 2025 da NASCAR Truck Series.

Em 2025, Heim venceu quatro vezes mais corridas do que seus concorrentes mais próximos, garantiu quase o dobro de cinco primeiros lugares, liderou três vezes mais voltas e terminou o ano com uma média de chegada quatro vezes melhor do que qualquer outro piloto em tempo integral. E, para completar, ele passou do décimo para o primeiro lugar na prorrogação de Phoenix para garantir o campeonato. 

Sua temporada de 12 vitórias foi um novo recorde na Truck Series, mas depois de três temporadas como piloto em tempo integral da categoria, a estrela em ascensão está indo para outro lugar em 2026. Não se sabe ao certo quais são seus planos no momento, mas agora sabemos quem o substituirá na TRICON.

Honeycutt, que dirigiu para a Niece Motorsports durante a primeira parte do ano antes de mudar para a Halmar-Friesen Racing para os playoffs, chegou até a Grande Final sem vencer uma corrida sequer. Ele terminou o ano em terceiro lugar na classificação e foi demitido pela Niece no meio da temporada porque planejava assinar com um fabricante rival para 2026, que agora foi confirmado como sendo a TRICON.

Ele também se tornará um membro oficial do programa de desenvolvimento de pilotos da Toyota.

Corey Heim, TRICON Garage Toyota

Corey Heim, TRICON Garage Toyota

Foto de: Jared C. Tilton / Getty Images

"Temos o prazer de dar as boas-vindas oficialmente a Kaden na família da Equipe Toyota, juntamente com nossos parceiros da TRICON Garage", disse Trent Rodriguez, gerente de Desenvolvimento de Pilotos da TRD U.S.A.

"Kaden demonstrou incrível equilíbrio ao superar muitos desafios ao longo da temporada de 2025 e mostrou seu talento ao correr até a Final. Estamos confiantes em suas habilidades ao volante e estamos entusiasmados por poder dar a ele a oportunidade de competir em tempo integral em uma TRICON Tundra na próxima temporada." 

Honeycutt também tem muito sucesso em nível de base, com um título do CARS Tour Pro Late Model e uma vitória no Snowball Derby de 2024 contra um campo repleto de estrelas da NASCAR.

"Esperei toda a minha carreira por uma oportunidade como essa. Não tenho palavras para agradecer à Toyota e à TRICON por confiarem em mim para carregar a tocha do #11 e continuar sua incrível trajetória de sucesso", disse Honeycutt. "Estou realmente honrado e animado para correr atrás de um campeonato com esta equipe em 2026".

