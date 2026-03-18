Piloto da NASCAR é suspenso por zombar de astro da Indy com comentários homofóbicos

Daniel Dye, de 22 anos, foi suspenso por tempo indeterminado pela NASCAR e terá que passar por um treinamento de sensibilização se quiser voltar a pilotar. A Kaulig Racing também suspendeu Dye da organização por tempo indeterminado, "com efeito imediato após tomar conhecimento de comentários que ele fez nas redes sociais".

Dye compete em tempo integral na NASCAR Truck Series como parte do novo programa da Ram da Kaulig Racing neste ano, pilotando a picape #10. Ele ocupa a 13ª posição na classificação geral após terminar em 17º, 13º e 17º no início da temporada de 2026. Ele também participou de algumas corridas da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series com a Am Racing no início do ano.

O que aconteceu

Durante uma transmissão ao vivo no Whatnot (um mercado online em que vendedores realizam leilões em vídeo rápidos e vendem itens), Dye estava manuseando alguns cards colecionáveis ​​quando começou a falar sobre seu encontro com o piloto da Indy, David Malukas, enquanto fazia material promocional para a rodada dupla da NASCAR Truck Series e da Indy em St. Petersburg. Outros participantes da transmissão incluíam o piloto da NASCAR O'Reilly Series, Brent Crews, e o padrasto de Crews, Matt Lankford.

Dye admitiu não conhecer muito sobre o piloto da Penske e lembrou-se de ter perguntado a Malukas se ele corria em algum circuito oval.

"Ele ficou transtornado por eu ter feito aquela pergunta", disse Dye, que então começou a zombar de Malukas com uma voz homofóbica enquanto explicava a resposta de Malukas. Crews se afastou durante essa parte da gravação e não sofreu punição disciplinar da NASCAR.

Malukas ainda não se pronunciou publicamente sobre a situação.

Pedido de desculpas de Daniel Dye

"Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a David Malukas. Recentemente, participei de uma transmissão ao vivo com alguns amigos e fiz alguns comentários imprudentes. Escolhi mal as palavras e entendo por que isso incomodou algumas pessoas. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Não é assim que quero ser visto."

"Tenho alguns amigos próximos na comunidade LGBTQ+ que jamais gostariam de se sentir inferiores por causa do que eu disse, e é exatamente por isso que devo me cobrar mais. Conversando com eles, percebi que um verdadeiro amigo saberia que não deveria agir da maneira como agi, e por isso preciso ser um amigo melhor."

"O que eu disse não reflete como me sinto em relação a eles ou a qualquer outra pessoa. Não pensei o suficiente antes de falar e, de forma alguma, tive a intenção de ofender. Sei que a intenção não apaga o impacto e preciso melhorar."

"Estou levando isso a sério e trabalhando para ser mais consciente e respeitoso daqui para frente. Peço desculpas a todos que decepcionei. Estou comprometido em aprender com isso e entender melhor o impacto que minhas decisões podem ter sobre os outros. Isso inclui me educar, ouvir aqueles que foram afetados e tomar medidas significativas para garantir que minhas ações reflitam respeito e inclusão daqui para frente."

"Sei que tenho uma plataforma e uma responsabilidade, e preciso usá-las melhor."

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