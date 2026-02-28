Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
NASCAR Truck St. Petersburg

Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada

Piloto do Ford #34 se defendeu de duas picapes da ThorSport enquanto economizava combustível e venceu na Flórida; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV

Publicado:
Layne Riggs in Victory Lane, No. 34 Front Row Motorsports Ford

Foto de: David Jensen / Getty Images

Layne Riggs defendeu bem a liderança e venceu a primeira corrida em circuito de rua da história da NASCAR Truck Series, em St. Petersburg, que divide o fim de semana com a etapa de abertura da Indy.

Leia também:

Riggs teve que segurar Ben Rhodes e depois Ty Majeski nas voltas finais, enquanto também se preocupava com a quantidade de combustível no tanque de seu Ford #34 da Front Row Motorsports.

"A primeira coisa que vou dizer é obrigado ao Joey Hand", disse Riggs no Victory Lane. "Sei que ele está assistindo de casa. Um cara de circuito misto — ele é o cara. Ele me ajudou muito. Estamos trabalhando nesse autódromo no simulador da Ford Racing desde dezembro. Eu realmente, realmente queria conquistar minha primeira vitória em um circuito misto".

"O cara de pista curta de Bahama, Carolina do Norte, venceu em St. Pete, você acredita? Tenho me esforçado para aperfeiçoar minha técnica. Sinto que estive perto nas corridas mistas. Um grande agradecimento a todos da Front Row Motorsports... Eu literalmente disse: ‘Só quero vencer em um circuito misto, só para mostrar que não sou apenas aquele cara de pista curta’".

Riggs parecia ter combustível suficiente para as queimadas de pneus pós-corrida, mas sacudia o caminhão durante toda a última volta.

Ele comentou sobre a situação do combustível: "Começou a falhar com cerca de oito voltas para o fim. A entrada de combustível desses caminhões fica do lado esquerdo, então toda vez que eu virava para a esquerda, o combustível se deslocava".

"Então, o tempo todo eu só tentava fazer o caminhão andar. Sem saber, tentando administrar a vantagem. Obrigado ao Ben [Rhodes] e ao Ty [Majeski]. Eles correram de forma limpa comigo. Sei que naquela última curva, o Ty provavelmente poderia ter me tirado da pista se quisesse. Estávamos muito próximos ali. Que sensação incrível".

Majeski terminou em segundo, Rhodes em terceiro, Chandler Smith em quarto, e Kaden Honeycutt em quinto. Landen Lewis, Andrés Pérez, Daniel Hemric, Colin Braun e James Hinchcliffe completaram o restante do top 10.

O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de St. Petersburg da NASCAR Truck em nosso canal da PhizTV. Assista a íntegra aqui!

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 80

2:12'27.889

   4 70  
2 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 80

+0.879

2:12'28.768

 0.879 5 42  
3 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 80

+1.887

2:12'29.776

 1.008 5 50  
4
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 80

+5.504

2:12'33.393

 3.617 5 49  
5
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 80

+5.858

2:12'33.747

 0.354 5 34  
6
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 80

+15.776

2:12'43.665

 9.918 5 47  
7
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 80

+18.609

2:12'46.498

 2.833 5 32  
8 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 80

+19.057

2:12'46.946

 0.448 8 29  
9 United States C. Braun Kaulig Racing 25 RAM 80

+22.150

2:12'50.039

 3.093 5 28  
10 Canada J. Hinchcliffe Spire Motorsports 77 Chevrolet 80

+23.080

2:12'50.969

 0.930 6 27  
11
B. Maier Niece Motorsports
 4 Chevrolet 80

+28.425

2:12'56.314

 5.345 5 26  
12 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 80

+30.038

2:12'57.927

 1.613 6 25  
13
C. Mosack Spire Motorsports
 7 Chevrolet 80

+34.489

2:13'02.378

 4.451 6 33  
14
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 80

+38.047

2:13'05.936

 3.558 6 23  
15 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 80

+39.529

2:13'07.418

 1.482 9 22  
16
T. Reif Niece Motorsports
 42 Chevrolet 80

+44.933

2:13'12.822

 5.404 6 21  
17
D. Dye Kaulig Racing
10 RAM 80

+47.434

2:13'15.323

 2.501 5 20  
18
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 80

+47.465

2:13'15.354

 0.031 6 19  
19 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 80

+58.859

2:13'26.748

 11.394 5 18  
20 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 80

+1'12.235

2:13'40.124

 13.376 7 17  
21
C. Fartuch Reaume Brothers Racing
 2 Ford 80

+1'14.373

2:13'42.262

 2.138 4 16  
22 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 80

+1'16.185

2:13'44.074

 1.812 5 17  
23
A. Andretti TRICON Garage
 5 Toyota 80

+1'21.832

2:13'49.721

 5.647 7 14  
24
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 80

+1'22.128

2:13'50.017

 0.296 4 13  
25
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 79

+1 Volta

2:12'40.886

 1 Volta 7 23  
26 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 79

+1 Volta

2:12'56.126

 15.240 7 11  
27
D. Franchitti TRICON Garage
 1 Toyota 79

+1 Volta

2:13'45.210

 49.084 5 18  
28
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 77

+3 Voltas

2:12'31.880

 2 Voltas 8 9  
29
L. Jackson Reaume Brothers Racing
 22 Ford 75

+5 Voltas

2:13'14.889

 2 Voltas 7 8  
30
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 74

+6 Voltas

2:13'44.123

 1 Volta 5 7  
31 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 70

+10 Voltas

2:12'44.030

 4 Voltas 9 13  
32 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 63

+17 Voltas

2:11'43.062

 7 Voltas 6 5  
33
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 62

+18 Voltas

1:48'41.077

 1 Volta 8 4 Acidente
34
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
 76 Chevrolet 55

+25 Voltas

1:34'25.686

 7 Voltas 7 3 Acidente
35 Canada D. White Motorsports Business Management 69 Ford 52

+28 Voltas

1:36'05.451

 3 Voltas 7 2 Fuel pump
36
W. Slimp Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 15

+65 Voltas

26'44.396

 37 Voltas 3 1 Power steering
Ver resultados completos

