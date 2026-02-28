Riggs vence St. Pete, primeira corrida de rua da NASCAR Truck, com chegada acirrada
Piloto do Ford #34 se defendeu de duas picapes da ThorSport enquanto economizava combustível e venceu na Flórida; Motorsport.com transmitiu corrida na PhizTV
Foto de: David Jensen / Getty Images
Layne Riggs defendeu bem a liderança e venceu a primeira corrida em circuito de rua da história da NASCAR Truck Series, em St. Petersburg, que divide o fim de semana com a etapa de abertura da Indy.
Riggs teve que segurar Ben Rhodes e depois Ty Majeski nas voltas finais, enquanto também se preocupava com a quantidade de combustível no tanque de seu Ford #34 da Front Row Motorsports.
"A primeira coisa que vou dizer é obrigado ao Joey Hand", disse Riggs no Victory Lane. "Sei que ele está assistindo de casa. Um cara de circuito misto — ele é o cara. Ele me ajudou muito. Estamos trabalhando nesse autódromo no simulador da Ford Racing desde dezembro. Eu realmente, realmente queria conquistar minha primeira vitória em um circuito misto".
"O cara de pista curta de Bahama, Carolina do Norte, venceu em St. Pete, você acredita? Tenho me esforçado para aperfeiçoar minha técnica. Sinto que estive perto nas corridas mistas. Um grande agradecimento a todos da Front Row Motorsports... Eu literalmente disse: ‘Só quero vencer em um circuito misto, só para mostrar que não sou apenas aquele cara de pista curta’".
Riggs parecia ter combustível suficiente para as queimadas de pneus pós-corrida, mas sacudia o caminhão durante toda a última volta.
Ele comentou sobre a situação do combustível: "Começou a falhar com cerca de oito voltas para o fim. A entrada de combustível desses caminhões fica do lado esquerdo, então toda vez que eu virava para a esquerda, o combustível se deslocava".
"Então, o tempo todo eu só tentava fazer o caminhão andar. Sem saber, tentando administrar a vantagem. Obrigado ao Ben [Rhodes] e ao Ty [Majeski]. Eles correram de forma limpa comigo. Sei que naquela última curva, o Ty provavelmente poderia ter me tirado da pista se quisesse. Estávamos muito próximos ali. Que sensação incrível".
Majeski terminou em segundo, Rhodes em terceiro, Chandler Smith em quarto, e Kaden Honeycutt em quinto. Landen Lewis, Andrés Pérez, Daniel Hemric, Colin Braun e James Hinchcliffe completaram o restante do top 10.
O Motorsport.com transmitiu todos os detalhes da prova de St. Petersburg da NASCAR Truck em nosso canal da PhizTV. Assista a íntegra aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|80
|
2:12'27.889
|4
|70
|2
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|80
|
+0.879
2:12'28.768
|0.879
|5
|42
|3
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|80
|
+1.887
2:12'29.776
|1.008
|5
|50
|4
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|80
|
+5.504
2:12'33.393
|3.617
|5
|49
|5
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|80
|
+5.858
2:12'33.747
|0.354
|5
|34
|6
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|80
|
+15.776
2:12'43.665
|9.918
|5
|47
|7
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|80
|
+18.609
2:12'46.498
|2.833
|5
|32
|8
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|80
|
+19.057
2:12'46.946
|0.448
|8
|29
|9
|C. Braun Kaulig Racing
|25
|RAM
|80
|
+22.150
2:12'50.039
|3.093
|5
|28
|10
|J. Hinchcliffe Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|80
|
+23.080
2:12'50.969
|0.930
|6
|27
|11
|
B. Maier Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|80
|
+28.425
2:12'56.314
|5.345
|5
|26
|12
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|80
|
+30.038
2:12'57.927
|1.613
|6
|25
|13
|
C. Mosack Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|80
|
+34.489
2:13'02.378
|4.451
|6
|33
|14
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|80
|
+38.047
2:13'05.936
|3.558
|6
|23
|15
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|80
|
+39.529
2:13'07.418
|1.482
|9
|22
|16
|
T. Reif Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|80
|
+44.933
2:13'12.822
|5.404
|6
|21
|17
|
D. Dye Kaulig Racing
|10
|RAM
|80
|
+47.434
2:13'15.323
|2.501
|5
|20
|18
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|80
|
+47.465
2:13'15.354
|0.031
|6
|19
|19
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|80
|
+58.859
2:13'26.748
|11.394
|5
|18
|20
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|80
|
+1'12.235
2:13'40.124
|13.376
|7
|17
|21
|
C. Fartuch Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|80
|
+1'14.373
2:13'42.262
|2.138
|4
|16
|22
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|80
|
+1'16.185
2:13'44.074
|1.812
|5
|17
|23
|
A. Andretti TRICON Garage
|5
|Toyota
|80
|
+1'21.832
2:13'49.721
|5.647
|7
|14
|24
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|80
|
+1'22.128
2:13'50.017
|0.296
|4
|13
|25
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|79
|
+1 Volta
2:12'40.886
|1 Volta
|7
|23
|26
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|79
|
+1 Volta
2:12'56.126
|15.240
|7
|11
|27
|
D. Franchitti TRICON Garage
|1
|Toyota
|79
|
+1 Volta
2:13'45.210
|49.084
|5
|18
|28
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|77
|
+3 Voltas
2:12'31.880
|2 Voltas
|8
|9
|29
|
L. Jackson Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|75
|
+5 Voltas
2:13'14.889
|2 Voltas
|7
|8
|30
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|74
|
+6 Voltas
2:13'44.123
|1 Volta
|5
|7
|31
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|70
|
+10 Voltas
2:12'44.030
|4 Voltas
|9
|13
|32
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|63
|
+17 Voltas
2:11'43.062
|7 Voltas
|6
|5
|33
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|62
|
+18 Voltas
1:48'41.077
|1 Volta
|8
|4
|Acidente
|34
|
N. Nicholson Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|55
|
+25 Voltas
1:34'25.686
|7 Voltas
|7
|3
|Acidente
|35
|D. White Motorsports Business Management
|69
|Ford
|52
|
+28 Voltas
1:36'05.451
|3 Voltas
|7
|2
|Fuel pump
|36
|
W. Slimp Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|15
|
+65 Voltas
26'44.396
|37 Voltas
|3
|1
|Power steering
|Ver resultados completos
