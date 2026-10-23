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Relato da corrida
NASCAR Truck Talladega

Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

Smith ultrapassou Ty Majeski nos segundos finais enquanto quatro picapes disputavam 2º lugar na linha de chegada; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
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Sammy Smith wins, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Sammy Smith empurrou Ty Majeski ao lado de Kaden Honeycutt e, em seguida, ultrapassou-os para conquistar a sua primeira vitória na NASCAR Truck, na etapa de Talladega.

O editor recomenda:

Ele também conta com três vitórias na NASCAR O’Reilly Series. No ano que vem, ele se tornará piloto em tempo integral da Truck Series com a TRICON Garage.

“É, sinceramente, uma equipe ótima”, disse Smith. “Brian Pattie [chefe dos mecânicos] e toda a equipe da Spire #7. Michael Fisher [spotter] fez um ótimo trabalho na torre de observação".

"A picape estava rápida. Acho que fizemos um bom trabalho ao nos colocarmos em uma boa posição. Obviamente, perdemos a posição na pista, mas, cara, obrigado à Spectrum e a todos por se juntarem a nós — e à Spire por me dar essa oportunidade".

“Estou ansioso para correr com picapes no ano que vem. Só quero vencer corridas, e é isso que pretendo fazer. Obrigado a todos".

 

Tyler Ankrum acabou ficando em segundo lugar em uma chegada empatada com quatro caminhões lado a lado, atrás de Smith, com Austin Green em terceiro, Ty Majeski em quarto e Honeycutt em quinto.

Landen Lewis, Brenden Queen, Layne Riggs, Spencer Boyd e Corey Heim completaram o restante do top 10.

Honeycutt deixa Talladega com uma vantagem um pouco maior no campeonato, agora 43 pontos à frente de Riggs na disputa pelo título.

O Motorsport.com transmitiu a prova de Talladega da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
S. Smith Spire Motorsports
 7 Chevrolet 86

1:54'10.204

   18    
2 United States T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing 18 Chevrolet 86

+0.091

1:54'10.295

 0.091 6 35  
3
A. Green Spire Motorsports
 77 Chevrolet 86

+0.093

1:54'10.297

 0.002 7    
4 United States T. Majeski ThorSport Racing 88 Ford 86

+0.108

1:54'10.312

 0.015 6 42  
5
K. Honeycutt TRICON Garage
 11 Toyota 86

+0.125

1:54'10.329

 0.017 6 48  
6
L. Lewis Niece Motorsports
 45 Chevrolet 86

+0.272

1:54'10.476

 0.147 6 36  
7
B. Queen Kaulig Racing
12 RAM 86

+0.277

1:54'10.481

 0.005 9 31  
8
L. Riggs Front Row Motorsports
 34 Ford 86

+0.278

1:54'10.482

 0.001 6 44  
9 United States S. Boyd Freedom Racing Enterprises 76 Chevrolet 86

+3.605

1:54'13.809

 3.327 7 28  
10
C. Heim TRICON Garage
 1 Toyota 86

+5.836

1:54'16.040

 2.231 9 34  
11 United States T. Gray TRICON Garage 15 Toyota 86

+9.407

1:54'19.611

 3.571 17 40  
12
F. Muniz Reaume Brothers Racing
 33 Ford 86

+10.163

1:54'20.367

 0.756 8 25  
13 Canada J. White Reaume Brothers Racing 2 Ford 86

+11.887

1:54'22.091

 1.724 9 24  
14
C. Smith Front Row Motorsports
 38 Ford 86

+14.331

1:54'24.535

 2.444 14 23  
15
C. Greenfield GK Racing
 95 Chevrolet 86

+27.076

1:54'37.280

 12.745 7 22  
16 United States T. Hill Hill Motorsports 56 Toyota 86

+1'02.376

1:55'12.580

 35.300 21 21  
17 United States B. Rhodes ThorSport Racing 99 Ford 86

+1'18.632

1:55'28.836

 16.256 18 33  
18
C. Roper Halmar Friesen Racing
 62 Toyota 85

+1 Volta

1:53'19.167

 1 Volta 7 19 Acidente
19
D. Sutton Rackley W.A.R.
 26 Chevrolet 85

+1 Volta

1:53'19.340

 0.173 7 23  
20 United States J. Haley Kaulig Racing 16 RAM 84

+2 Voltas

1:54'43.796

 1 Volta 10 19  
21 United States C. Eckes McAnally Hilgemann Racing 91 Chevrolet 83

+3 Voltas

1:54'25.852

 1 Volta 10 16  
22 United States J. Reaume Reaume Brothers Racing 22 Ford 82

+4 Voltas

1:54'22.054

 1 Volta 6 15  
23
T. Annunziata TRICON Garage
 5 Toyota 78

+8 Voltas

1:38'49.273

 4 Voltas 6 14 Acidente
24 United States G. Enfinger CR7 Motorsports 9 Chevrolet 78

+8 Voltas

1:38'49.807

 0.534 9 13 Acidente
25
G. Ruggiero TRICON Garage
 17 Toyota 57

+29 Voltas

1:53'19.786

 21 Voltas 12 22  
26
J. Garcia ThorSport Racing
 98 Ford 56

+30 Voltas

1:10'14.904

 1 Volta 7 11 Acidente
27
C. Jones Niece Motorsports
 42 Chevrolet 56

+30 Voltas

1:10'14.989

 0.085 8 10 Acidente
28
M. Tyrrell Kaulig Racing
14 RAM 48

+38 Voltas

1:00'07.350

 8 Voltas 10 10 Radiator
29
C. Butcher ThorSport Racing
 13 Ford 43

+43 Voltas

58'55.530

 5 Voltas 8 8 Acidente
30 United States S. Friesen Halmar Friesen Racing 52 Toyota 16

+70 Voltas

13'40.555

 27 Voltas 2 7 Acidente
31
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
 44 Chevrolet 16

+70 Voltas

13'40.651

 0.096 3 6 Acidente
32 United States K. Wright McAnally Hilgemann Racing 81 Chevrolet 16

+70 Voltas

13'40.821

 0.170 2 5 Acidente
33 United States C. Lajoie Kaulig Racing 10 RAM 16

+70 Voltas

13'40.857

 0.036 2 4 Acidente
34 United States T. Stewart Kaulig Racing 25 RAM 16

+70 Voltas

13'41.063

 0.206 2 3 Acidente
35 United States D. Hemric McAnally Hilgemann Racing 19 Chevrolet 16

+70 Voltas

13'41.482

 0.419 2 2 Acidente
36
C. McFarland Niece Motorsports
 4 Chevrolet 16

+70 Voltas

13'42.766

 1.284 2   Acidente
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