Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega
Smith ultrapassou Ty Majeski nos segundos finais enquanto quatro picapes disputavam 2º lugar na linha de chegada; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Sammy Smith empurrou Ty Majeski ao lado de Kaden Honeycutt e, em seguida, ultrapassou-os para conquistar a sua primeira vitória na NASCAR Truck, na etapa de Talladega.
Ele também conta com três vitórias na NASCAR O’Reilly Series. No ano que vem, ele se tornará piloto em tempo integral da Truck Series com a TRICON Garage.
“É, sinceramente, uma equipe ótima”, disse Smith. “Brian Pattie [chefe dos mecânicos] e toda a equipe da Spire #7. Michael Fisher [spotter] fez um ótimo trabalho na torre de observação".
"A picape estava rápida. Acho que fizemos um bom trabalho ao nos colocarmos em uma boa posição. Obviamente, perdemos a posição na pista, mas, cara, obrigado à Spectrum e a todos por se juntarem a nós — e à Spire por me dar essa oportunidade".
“Estou ansioso para correr com picapes no ano que vem. Só quero vencer corridas, e é isso que pretendo fazer. Obrigado a todos".
Tyler Ankrum acabou ficando em segundo lugar em uma chegada empatada com quatro caminhões lado a lado, atrás de Smith, com Austin Green em terceiro, Ty Majeski em quarto e Honeycutt em quinto.
Landen Lewis, Brenden Queen, Layne Riggs, Spencer Boyd e Corey Heim completaram o restante do top 10.
Honeycutt deixa Talladega com uma vantagem um pouco maior no campeonato, agora 43 pontos à frente de Riggs na disputa pelo título.
O Motorsport.com transmitiu a prova de Talladega da NASCAR Truck na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
S. Smith Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|86
|
1:54'10.204
|18
|2
|T. Ankrum McAnally Hilgemann Racing
|18
|Chevrolet
|86
|
+0.091
1:54'10.295
|0.091
|6
|35
|3
|
A. Green Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|86
|
+0.093
1:54'10.297
|0.002
|7
|4
|T. Majeski ThorSport Racing
|88
|Ford
|86
|
+0.108
1:54'10.312
|0.015
|6
|42
|5
|
K. Honeycutt TRICON Garage
|11
|Toyota
|86
|
+0.125
1:54'10.329
|0.017
|6
|48
|6
|
L. Lewis Niece Motorsports
|45
|Chevrolet
|86
|
+0.272
1:54'10.476
|0.147
|6
|36
|7
|
B. Queen Kaulig Racing
|12
|RAM
|86
|
+0.277
1:54'10.481
|0.005
|9
|31
|8
|
L. Riggs Front Row Motorsports
|34
|Ford
|86
|
+0.278
1:54'10.482
|0.001
|6
|44
|9
|S. Boyd Freedom Racing Enterprises
|76
|Chevrolet
|86
|
+3.605
1:54'13.809
|3.327
|7
|28
|10
|
C. Heim TRICON Garage
|1
|Toyota
|86
|
+5.836
1:54'16.040
|2.231
|9
|34
|11
|T. Gray TRICON Garage
|15
|Toyota
|86
|
+9.407
1:54'19.611
|3.571
|17
|40
|12
|
F. Muniz Reaume Brothers Racing
|33
|Ford
|86
|
+10.163
1:54'20.367
|0.756
|8
|25
|13
|J. White Reaume Brothers Racing
|2
|Ford
|86
|
+11.887
1:54'22.091
|1.724
|9
|24
|14
|
C. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|86
|
+14.331
1:54'24.535
|2.444
|14
|23
|15
|
C. Greenfield GK Racing
|95
|Chevrolet
|86
|
+27.076
1:54'37.280
|12.745
|7
|22
|16
|T. Hill Hill Motorsports
|56
|Toyota
|86
|
+1'02.376
1:55'12.580
|35.300
|21
|21
|17
|B. Rhodes ThorSport Racing
|99
|Ford
|86
|
+1'18.632
1:55'28.836
|16.256
|18
|33
|18
|
C. Roper Halmar Friesen Racing
|62
|Toyota
|85
|
+1 Volta
1:53'19.167
|1 Volta
|7
|19
|Acidente
|19
|
D. Sutton Rackley W.A.R.
|26
|Chevrolet
|85
|
+1 Volta
1:53'19.340
|0.173
|7
|23
|20
|J. Haley Kaulig Racing
|16
|RAM
|84
|
+2 Voltas
1:54'43.796
|1 Volta
|10
|19
|21
|C. Eckes McAnally Hilgemann Racing
|91
|Chevrolet
|83
|
+3 Voltas
1:54'25.852
|1 Volta
|10
|16
|22
|J. Reaume Reaume Brothers Racing
|22
|Ford
|82
|
+4 Voltas
1:54'22.054
|1 Volta
|6
|15
|23
|
T. Annunziata TRICON Garage
|5
|Toyota
|78
|
+8 Voltas
1:38'49.273
|4 Voltas
|6
|14
|Acidente
|24
|G. Enfinger CR7 Motorsports
|9
|Chevrolet
|78
|
+8 Voltas
1:38'49.807
|0.534
|9
|13
|Acidente
|25
|
G. Ruggiero TRICON Garage
|17
|Toyota
|57
|
+29 Voltas
1:53'19.786
|21 Voltas
|12
|22
|26
|
J. Garcia ThorSport Racing
|98
|Ford
|56
|
+30 Voltas
1:10'14.904
|1 Volta
|7
|11
|Acidente
|27
|
C. Jones Niece Motorsports
|42
|Chevrolet
|56
|
+30 Voltas
1:10'14.989
|0.085
|8
|10
|Acidente
|28
|
M. Tyrrell Kaulig Racing
|14
|RAM
|48
|
+38 Voltas
1:00'07.350
|8 Voltas
|10
|10
|Radiator
|29
|
C. Butcher ThorSport Racing
|13
|Ford
|43
|
+43 Voltas
58'55.530
|5 Voltas
|8
|8
|Acidente
|30
|S. Friesen Halmar Friesen Racing
|52
|Toyota
|16
|
+70 Voltas
13'40.555
|27 Voltas
|2
|7
|Acidente
|31
|
A. Pérez de Lara Niece Motorsports
|44
|Chevrolet
|16
|
+70 Voltas
13'40.651
|0.096
|3
|6
|Acidente
|32
|K. Wright McAnally Hilgemann Racing
|81
|Chevrolet
|16
|
+70 Voltas
13'40.821
|0.170
|2
|5
|Acidente
|33
|C. Lajoie Kaulig Racing
|10
|RAM
|16
|
+70 Voltas
13'40.857
|0.036
|2
|4
|Acidente
|34
|T. Stewart Kaulig Racing
|25
|RAM
|16
|
+70 Voltas
13'41.063
|0.206
|2
|3
|Acidente
|35
|D. Hemric McAnally Hilgemann Racing
|19
|Chevrolet
|16
|
+70 Voltas
13'41.482
|0.419
|2
|2
|Acidente
|36
|
C. McFarland Niece Motorsports
|4
|Chevrolet
|16
|
+70 Voltas
13'42.766
|1.284
|2
|Acidente
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