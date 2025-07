Stewart Friesen, que compete em tempo integral na NASCAR Truck Series, sofreu vários ferimentos em um acidente assustador na noite de segunda-feira. O canadense estava competindo na Super DIRTcar Series, dirigindo um Big Block Dirt Modified no Autodrome Drummond, em Quebec, no Canadá.

Em um acidente aterrorizante durante o evento "King of the North", ele bateu no muro externo, fazendo o carro capotar no ar. Ao cair de volta no chão, as chamas começaram a irromper enquanto Friesen continuava a rolar pela pista.

Momentos depois, um carro que se aproximava bateu na porta do carro de Friesen em alta velocidade. Quando o carro finalmente parou, o chassi estava completamente visível, com a maioria dos painéis da carroceria arrancados.

Ferimentos de Friesen

Ele foi prontamente transportado para um hospital local para avaliação posterior após ser retirado dos destroços. Sua esposa, Jessica Friesen, revelou que ele sofreu uma fratura pélvica e uma perna direita quebrada no acidente.

"Os exames de tomografia computadorizada não revelaram lesões na cabeça, no pescoço ou na coluna", diz um comunicado oficial. "Infelizmente, ele ainda está sentindo muita dor. Stewart sofreu uma fratura pélvica instável/aberta, o que significa que sua pélvis está quebrada em dois ou mais lugares, com um grande hematoma na área".

"Stewart também sofreu uma fratura na perna direita. Ambas as lesões exigirão cirurgia. Stewart foi transferido para um hospital maior nesta manhã para esses procedimentos. Seus sinais vitais estão estáveis e, após receber medicação adicional para dor, ele está mais bem disposto e descansando".

Friesen piloya para a Halmar-Friesen Racing na NASCAR Truck Series. O piloto de 42 anos está classificado para os playoffs depois de uma vitória dramática em Michigan, com a disputa marcada para começar em 30 de agosto. Há poucos dias, enquanto comemorava seu aniversário, ele terminou em terceiro lugar no IRP, mas foi desclassificado por não passar na inspeção pós-corrida.

