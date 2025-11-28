NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

Campeão da NASCAR Xfinity Series de 2024, Justin Allgaier esteve em São Paulo no fim de semana passado, durante a etapa derradeira da Porsche Cup em 2025. O piloto nascido no Illinois não é um estranho no país ou na categoria, tendo competido ao lado de Miguel Paludo nos campeonatos Endurance até pouco antes da pandemia.

Desta vez no Autódromo José Carlos Pace ‘apenas’ como torcedor do piloto brasileiro, também representando o patrocinador em comum, a Brandt, Allgaier atendeu mais uma vez, de maneira exclusiva, a equipe do Motorsport.com, para falar dos principais momentos do ano. Confira:

Motorsport: Você já correu em Interlagos e está presente nesta etapa, ‘apenas’ para acompanhar o desempenho de Miguel Paludo, no programa que você tem com a Brandt. Pela longevidade e relacionamento, dá para falar que a marca e a JR Motorsports tem a melhor parceria da NASCAR atualmente?

Allgaier: A Brandt me apoia há muito tempo e temos essa oportunidade de vir aqui e representar a marca, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. O Miguel e eu somos amigos, parceiros nas corridas aqui e na NASCAR, então para mim, como não estou correndo nesta oportunidade, hoje eu posso vir aqui, me divertir com todos os nossos convidados. Minha filha diz que este é o país favorito dela, ela também adora vir aqui. Então, é uma experiência muito legal vir a São Paulo e ver todas essas corridas. Eu tive a sorte de correr três ou quatro provas aqui no Brasil, conheço essa atmosfera, a categoria, os pilotos, a equipe, é tudo muito excepcional.

Fale sobre sua temporada de 2025. Você conquistou boas vitórias e chegou à final, mas não conseguiu o bicampeonato. Mais do que isso, a sua equipe chegou com três carros entre os finalistas e saiu de mãos abanando.

Nosso carro teve uma falha, por isso não conseguimos ganhar o campeonato, nós dominamos o meio da corrida, percebemos que algo tinha acontecido, mas não sabíamos exatamente o que era, até que voltamos para a oficina no domingo e descobrimos o que tínhamos, o que é muito triste. Mas eu estou muito orgulhoso do nosso ano, orgulhoso das 17 vitórias da equipe, orgulhoso do nosso grupo em geral, tanto sucesso, tantas poles, vitórias, voltas rápidas, vitórias de estágios, isso tudo é muito importante para nós. Temos a Kelley Earnhardt Miller aqui hoje, a irmã da Dale Jr. e o líder da nossa equipe, coisas assim que mostram o investimento, não só da JR Motorsports, mas da Brandt, de ter todos juntos. Estamos chateados, mas isso se transforma em motivação para o ano que vem, voltar e ser melhor, e obviamente tentar ganhar de novo.

Neste ano o debate sobre o formato dos playoffs da NASCAR e até sua existência no campeonato. Qual é o seu favorito e porque tantas discussões sobre o tema, na sua opinião?

Pessoalmente, eu prefiro as 33 corridas, agora, como piloto, meu trabalho é competir no nível mais alto, não importa qual o formato, então, enquanto não é o que eu quero, meu trabalho é maximizar os pontos para o formato que existir. Muitos pilotos ficam muito decepcionados, não é o jeito que eles querem que seja, e enquanto eu entendo isso, eu acho que como piloto, temos que estar com a mente aberta, porque às vezes o que é melhor para mim, não é o melhor para os fãs, não é o melhor para as equipes, ou para a NASCAR, então, eu acho que é meu trabalho fazer o melhor trabalho no formato que for. Se se mudar, ótimo, se não mudar, tudo bem também. O campeonato de Joey Logano no ano passado não foi uma ótima temporada dele, mas ele fez o que precisava fazer na corrida que importou, eu acho que isso é fantástico, porque é o que nosso esporte se trata, adaptar-se a novas situações. Não é diferente daqui, na Porsche Cup, certo?

Um dos maiores destaques da NASCAR em 2025 foi, sem dúvida, Connor Zilisch, que chegou com tudo e foi seu companheiro de equipe. Como ele é como companheiro de equipe e se você o vê como um futuro campeão da NASAR Cup?

O Connor é um talento excepcional, até pela pouca idade dele. Ele é um dos mais talentosos, além de ter força mental e tem personalidade. Eu acho que se a NASCAR for o seu objetivo, creio que ele tem toda a oportunidade de ser campeão. Mas o que eu disse a ele, muito claramente, quando conversamos foi ‘aproveite o momento, porque você vai ter sucesso e você vai ter falhas. Se você sempre tiver sucesso, você nunca vai entender as falhas, e se você sempre tiver falhas, você nunca vai entender o sucesso. Então, enquanto você tem sucesso, você tem que apreciá-lo, porque as falhas deixam esses dias mais importantes, e eu acho que depois que a temporada acabou, eu acho que isso ficou mais claro nessa conversa, e eu acho que quanto mais experiência de vida ele tiver, melhor ele se tornará nas corridas, então eu estou extremamente orgulhoso dele. Estou animado para ver seu futuro.

Um detalhe que reparamos neste ano foi sua atitude com alguns outros pilotos. Em algumas ocasiões você ia conversar com alguns rivais em um tom mais elevado. O que mudou este ano para você ter esta atitude mais vezes?

Acho que como eu me envelheci, eu vi o esporte mudar, e às vezes não de uma forma boa. E só porque algo não é ilegal, ou não tem penalização, não quer dizer que esteja certo. E eu acho que nós vimos, especialmente no formato de hoje, que a questão moral de alguns pilotos mudou. Creio que estando no esporte há tanto tempo, tive momentos difíceis, porque eu cresci com muito respeito e eu acho que é disso que vem minha frustração (com outros pilotos), você fica mais velho, e eu acho que você vê as coisas de uma forma diferente. Eu não gosto de ficar bravo, mas eu acho que com o tempo você deixa as coisas crescerem, e aí... Só desejo, especialmente aos jovens pilotos que estão vindo, eu desejo que suas referências sejam melhores, ou que eles sejam ensinados a serem melhores. Vimos jovens pilotos, como o Connor Zilisch é um ótimo exemplo, super limpo e muito respeitoso, ainda ganha as corridas, eu espero que isso se reflita em outros pilotos, que eles aprendam isso, e que eles sejam capazes de fazer isso, o tempo vai dizer, é daí que a minha frustração vem.

Você pilotou o primeiro carro da JR na NASCAR Cup Series na Daytona 500 deste ano e vai tentar este mesmo desafio no ano que vem. Quando você acha que a equipe poderá ter um carro em tempo integral na categoria?

Ver quão animados ficaram Dale e Kelley com a Daytona 500 foi muito especial. Vai demorar muito para a JR Motorsports estar na NASCAR Cup em tempo integral, é possível, mas vai demorar muito, não é uma solução a curto prazo, mas creio que eles queiram isso. Eu não acho que haveria uma melhor equipe para este campeonato do que Dale, Kelley e a Junior Motorsports, porque eles acreditam na paixão pelo esporte. Algumas pessoas olham para o esporte como um investimento, um negócio de dinheiro, isso não é o que eles veem, o que eles veem é que eles amam o esporte, eles querem ver ele crescer, e, você sabe, eu já estive por aqui há muito tempo, eu gostaria de ter essa oportunidade para eles, eu gostaria de ver eles poderem estar no grid por 38 finais de semana por ano, isso seria especial para mim, seja eu o piloto ou não, seria especial para mim. Eles merecem, então, você sabe, eu estarei interessado em ver como vai ser, mas não vai ser fácil, mas se houver uma equipe que puder fazer isso, eu acho que é a equipe que eles podem fazer.

