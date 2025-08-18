NASCAR anuncia novo nome da Xfinity Series a partir de 2026
Franquia de lojas de autopeças será o novo patrocinador master da categoria de formação da NASCAR; Motorsport.com transmite as três séries na PicTV
Foto de: Divulgacao
A NASCAR anunciou nessa segunda-feira (18) que a categoria de formação Xfinity Series terá um novo patrocinador master: a franquia de lojas de autopeças O'Reilly Auto Parts, que estampará o seu nome a partir de 2026.
A maior categoria de automobilismo dos EUA revelou a troca de patrocinadores em um comunicado, que afirma que o acordo entre a organização e a franquia é plurianual e também inclui oportunidades promocionais e integrações de marca em parceria com a CW Network, emissora que detém os direitos da atual Xfinity Series.
A 'NASCAR O'Reilly Auto Parts Series' estreará oficialmente em 1º de janeiro de 2026, depois de 11 anos consecutivos com a Xfinity. A história da categoria também inclui um período de sete anos com a Nationwide Insurance e outro com a Anheuser-Busch, que ainda é uma parceira atual da NASCAR.
"Assim como o grande esporte da NASCAR, a O'Reilly Auto Parts nasceu nos Estados Unidos e foi construída com base no trabalho árduo e na motivação de pessoas apaixonadas", disse o presidente da NASCAR, Steve O'Donnell. "Essa nova parceria nos permite continuar a alimentar essa paixão para a próxima geração de estrelas e fãs da NASCAR, ao mesmo tempo em que celebramos a jornada em que estamos juntos há décadas".
Fundada em Springfield, Missouri, em 1957, a O'Reilly Auto Parts cresceu de um único estabelecimento para uma franquia de lojas de peças automotivas com mais de 6.400 lojas em 48 estados, Porto Rico, México e Canadá e mais de 92.800 colaboradores, junto de uma rede de 31 centros de distribuição.
O Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTV. Clique aqui e se inscreva!
