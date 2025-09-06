Todas as categorias

Ao vivo
NASCAR XFINITY Gateway

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com

Corrida que marca a 26ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Editado:
Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet

A NASCAR Xfinity Series realiza neste sábado a etapa de Gateway e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.

