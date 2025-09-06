NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com
Corrida que marca a 26ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
A NASCAR Xfinity Series realiza neste sábado a etapa de Gateway e você acompanha AO VIVO, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel no canal do Motorsport.com na PicTV. Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Gateway da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida
Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários