NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com
Corrida que marca a 23ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet, Shane Van Gisbergen, Chevrolet
Foto de: Meg Oliphant / Getty Images
A NASCAR Xfinity Series realiza neste sábado a etapa de Watkins Glen e você acompanha AO VIVO, com Erick Gabriel e Carlos Costa, no canal do Motorsport.com na PicTV (confira os caminhos logo abaixo).
Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.
