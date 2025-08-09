Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR XFINITY

NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

Corrida que marca a 23ª etapa do campeonato de 2025 é exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV

Editado:
Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet, Shane Van Gisbergen, Chevrolet

Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet, Shane Van Gisbergen, Chevrolet

Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

A NASCAR Xfinity Series realiza neste sábado a etapa de Watkins Glen e você acompanha AO VIVO, com Erick Gabriel e Carlos Costa, no canal do Motorsport.com na PicTV (confira os caminhos logo abaixo).

Caso não consiga assistir o vídeo abaixo, clique aqui.

 

In this article
NASCAR XFINITY
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Motorsport.com transmite NASCAR Cup, Xfinity e Truck Series em Watkins Glen; confira horários e como assistir
Próximo artigo VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

Principais comentários

Últimas notícias

Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland

Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland

Indy Indy
Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

NSXF NASCAR XFINITY
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen
NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros