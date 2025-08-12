Todas as categorias

NASCAR XFINITY Watkins Glen

NASCAR: Após cair do carro durante comemoração, Zilisch passa por cirurgia na clavícula

Jovem de 19 anos venceu prova da Xfinity no sábado e caiu enquanto celebrava

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Connor Zilisch falls, JR Motorsports Chevrolet

Vencedor da etapa de Watkins Glen da NASCAR Xfinty Series, Connor Zilisch, de 19 anos, caiu do carro enquanto comemorava sua conquista. Como resultado, o jovem quebrou a clavícula e ficou impedido de competir pela Cup, no domingo. Agora, uma atualização sobre o estado de saúde do piloto foi divulgada.  

Nesta terça-feira, Zilisch forneceu a seguinte atualização sobre sua recuperação: "Gostaria de dar a todos uma rápida atualização. Fiz uma cirurgia em minha clavícula hoje de manhã para colocar uma placa e parafusos para ajudar no processo de recuperação. Foram dias difíceis para mim mentalmente, mas todo o amor que vocês demonstraram certamente ajudou. Obrigado de verdade, amo todos vocês". 

 

O adolescente também tem usado o humor depois que o tombo viralizou, respondendo ao vídeo da queda com a seguinte mensagem: "Agora que sei que vou ficar bem, vai ser difícil me recuperar dessa dívida de aura geracional. Droga, pelo menos eu ganhei". 

Connor Zilisch taken away via stretcher, JR Motorsports Chevrolet

Connor Zilisch retirado de maca, Chevrolet da JR Motorsports

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

No entanto, o foco agora é fazer com que Zilisch se cure totalmente a tempo de competir pelo campeonato da NASCAR Xfinity Series de 2025. O novato tem seis vitórias este ano e atualmente lidera a classificação da temporada regular. A próxima corrida será realizada no Daytona International Speedway, em 22 de agosto, com transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV

Zilisch também apareceu no podcast Door Bumper Clear esta semana, com seu braço direito em uma tipoia. "A última coisa de que me lembro é que eu estava com a porta aberta, então tinha uma perna dentro e outra fora do carro", disse ele. "A última coisa de que me lembro, e não sei por que, é que achei que ia quebrar o fêmur. Minha perna estava presa, achei que estava acabado". 

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Nick DeGroot
