NASCAR Xfinity: Almirola faz aposta ousada com pneus e vence em Bristol; Motorsport transmite categoria
Sheldon Creed registrou o 15º segundo lugar de sua carreira e, mais uma vez, por pouco não conquistou sua primeira vitória no campeonato
Os playoffs da NASCAR Xfinity Series 2025 começaram oficialmente no Bristol Motor Speedway, mas foi Aric Almirola, piloto que não corre de forma integral na NXS, que conquistou a vitória para o Toyota #19 da Joe Gibbs Racing, que está no campeonato de proprietários.
Almirola assumiu a liderança com pneus velhos e conseguiu se defender de um Sheldon Creed que estava em alta velocidade para conquistar a nona vitória de sua carreira. Quanto a Creed, ele continua sem vitórias em sua carreira na NXS, com 15 segundos lugares. Ele tentou tudo o que podia, passando por dentro de Almirola na última curva, mas não foi suficiente.
"Sim, eu estava cansado de ser derrotado por esses caras", disse Almirola sobre a decisão de ficar de fora. "Achei que poderia tentar minha chance na liderança. Eles têm sido tão rápidos e disparam tão rápido com carros novos que não achei que pudesse vencê-los com pneus. Demorei cerca de 20 voltas para começar, então achei que minha melhor chance era ficar de fora com pneus velhos".
Atrás de Almirola e Creed, Sam Mayer terminou em terceiro, Carson Kvapil em quarto e Connor Zilisch em quinto. Justin Allgaier, Harrison Burton, Christian Eckes, Jeremy Clements e Brennan Poole completaram o restante dos dez primeiros.
Na classificação dos pilotos, Taylor Gray está agora na zona de classificação, três pontos acima de Nick Sanchez. Jesse Love também está a -3pts, com Austin Hill a -16pts e Sammy Smith na lanterna, a -24pts.
Segmento 1
A bandeira amarela foi dada logo no início devido a um incidente envolvendo Ryan Ellis e Kyle Sieg, enquanto Allgaier controlava a corrida a partir da pole position.
Sammy Smith saiu da corrida logo no início com um problema no motor, o que prejudicou muito suas chances de ir além da primeira rodada dos playoffs.
Mais tarde no segmento, Corey Day perdeu o controle e rodou lateralmente. Infelizmente, Stefan Parsons não tinha para onde ir e bateu no piloto da Hendrick Motorsports, danificando os dois carros.
A parte final foi caótica, pois Burton e Love ficaram de fora em uma tentativa arriscada de ganhar alguns pontos no segmento. Love saiu na frente, mas estragou uma curva e caiu no meio do pelotão.
Allgaier abriu caminho em meio ao caos para vencer o Segmento 1, seguido por Zilisch e Burton, cuja aposta rendeu à AM Racing oito pontos.
Segmento 2
Mayer assumiu a liderança de Allgaier no reinício, enquanto Burton e Love começavam a voltar do fundo do pelotão. Creed estava fazendo o mesmo depois de sofrer uma penalidade por excesso de velocidade nos pits.
Ryan Sieg, que fazia uma corrida forte, foi forçado a ir para o box com uma roda solta, o que o deixou várias voltas atrás.
Mayer manteve a liderança durante a maior parte do segmento, mas Zilisch se aproximou dele quando encontraram tráfego intenso.
Na última volta, Zilisch passou por fora dele e garantiu a vitória no Segmento 2.
Segmento 3
Zilisch permaneceu firme no controle para o início do segmento final.
Daniel Dye provocou a próxima bandeira amarela, quando rodou sozinho a 90 voltas do final. Allgaier aproveitou a oportunidade para fazer o pit-stop sob a amarela, já que estava começando a ter muitas dificuldades com o carro.
Zilisch continuou na liderança até mais uma bandeira amarela, agora por causa de uma rodada de Carson Ware, ser instaurada, mudando completamente a situação da corrida.
Alguns carros optaram por permanecer na pista com pneus mais velhos, enquanto Zilisch voltou a largar em sétimo. Seguiu-se uma relargada selvagem com muito contato em todo o campo. Love furou um pneu e Gray rodou enquanto os pilotos disputavam espaço na pista.
A relargada seguinte acabou sendo a última e, apesar de muita movimentação entre os dez primeiros, ninguém conseguiu ultrapassar o veterano Almirola.
Você pode assistir, de graça, no canal do Motorsport.com na PicTV, todos os detalhes do que aconteceu na corrida de Bristol, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há duas décadas, e com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.
Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI.
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Almirola prova que Danica era mais importante fora da pista
Aric Almirola substitui Danica Patrick na SHR em 2018
'Bubba' Wallace deve substituir Almirola na RPM em 2018
VÍDEO NASCAR: Mecânicos brigam após confusão em pit stops de Sonoma
Bell vence após batalha múltipla em Austin e emenda 2 triunfos seguidos na NASCAR Cup
NASCAR retira vaga de playoffs de Dillon após batidas em Richmond
Últimas notícias
NASCAR Xfinity: Almirola faz aposta ousada com pneus e vence em Bristol; Motorsport transmite categoria
Saiba quais pilotos da NASCAR Brasil foram selecionados para o Driver Development da NASCAR nos Estados Unidos
NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com
F1: Como a McLaren pode conquistar o título dos construtores no GP do Azerbaijão
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários