Os playoffs da NASCAR Xfinity Series 2025 começaram oficialmente no Bristol Motor Speedway, mas foi Aric Almirola, piloto que não corre de forma integral na NXS, que conquistou a vitória para o Toyota #19 da Joe Gibbs Racing, que está no campeonato de proprietários.

Almirola assumiu a liderança com pneus velhos e conseguiu se defender de um Sheldon Creed que estava em alta velocidade para conquistar a nona vitória de sua carreira. Quanto a Creed, ele continua sem vitórias em sua carreira na NXS, com 15 segundos lugares. Ele tentou tudo o que podia, passando por dentro de Almirola na última curva, mas não foi suficiente.

"Sim, eu estava cansado de ser derrotado por esses caras", disse Almirola sobre a decisão de ficar de fora. "Achei que poderia tentar minha chance na liderança. Eles têm sido tão rápidos e disparam tão rápido com carros novos que não achei que pudesse vencê-los com pneus. Demorei cerca de 20 voltas para começar, então achei que minha melhor chance era ficar de fora com pneus velhos".

Atrás de Almirola e Creed, Sam Mayer terminou em terceiro, Carson Kvapil em quarto e Connor Zilisch em quinto. Justin Allgaier, Harrison Burton, Christian Eckes, Jeremy Clements e Brennan Poole completaram o restante dos dez primeiros.

Na classificação dos pilotos, Taylor Gray está agora na zona de classificação, três pontos acima de Nick Sanchez. Jesse Love também está a -3pts, com Austin Hill a -16pts e Sammy Smith na lanterna, a -24pts.

Segmento 1

A bandeira amarela foi dada logo no início devido a um incidente envolvendo Ryan Ellis e Kyle Sieg, enquanto Allgaier controlava a corrida a partir da pole position.

Sammy Smith saiu da corrida logo no início com um problema no motor, o que prejudicou muito suas chances de ir além da primeira rodada dos playoffs.

Mais tarde no segmento, Corey Day perdeu o controle e rodou lateralmente. Infelizmente, Stefan Parsons não tinha para onde ir e bateu no piloto da Hendrick Motorsports, danificando os dois carros.

A parte final foi caótica, pois Burton e Love ficaram de fora em uma tentativa arriscada de ganhar alguns pontos no segmento. Love saiu na frente, mas estragou uma curva e caiu no meio do pelotão.

Allgaier abriu caminho em meio ao caos para vencer o Segmento 1, seguido por Zilisch e Burton, cuja aposta rendeu à AM Racing oito pontos.

Segmento 2

Mayer assumiu a liderança de Allgaier no reinício, enquanto Burton e Love começavam a voltar do fundo do pelotão. Creed estava fazendo o mesmo depois de sofrer uma penalidade por excesso de velocidade nos pits.

Ryan Sieg, que fazia uma corrida forte, foi forçado a ir para o box com uma roda solta, o que o deixou várias voltas atrás.

Mayer manteve a liderança durante a maior parte do segmento, mas Zilisch se aproximou dele quando encontraram tráfego intenso.

Na última volta, Zilisch passou por fora dele e garantiu a vitória no Segmento 2.

Segmento 3

Zilisch permaneceu firme no controle para o início do segmento final.

Daniel Dye provocou a próxima bandeira amarela, quando rodou sozinho a 90 voltas do final. Allgaier aproveitou a oportunidade para fazer o pit-stop sob a amarela, já que estava começando a ter muitas dificuldades com o carro.

Zilisch continuou na liderança até mais uma bandeira amarela, agora por causa de uma rodada de Carson Ware, ser instaurada, mudando completamente a situação da corrida.

Alguns carros optaram por permanecer na pista com pneus mais velhos, enquanto Zilisch voltou a largar em sétimo. Seguiu-se uma relargada selvagem com muito contato em todo o campo. Love furou um pneu e Gray rodou enquanto os pilotos disputavam espaço na pista.

A relargada seguinte acabou sendo a última e, apesar de muita movimentação entre os dez primeiros, ninguém conseguiu ultrapassar o veterano Almirola.

