A NASCAR Xfinity Series inicia a sua fase final nesta sexta-feira, com a primeira etapa dos playoffs. Bristol é o palco para o início dos momentos decisivos do campeonato. Você pode assistir, de graça, ao vivo, no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há duas décadas, e com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!