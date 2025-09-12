NASCAR Xfinity AO VIVO: Assista à etapa de Bristol com Motorsport.com
Acompanhe todas as emoções da primeira etapa dos playoffs da categoria
Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images
A NASCAR Xfinity Series inicia a sua fase final nesta sexta-feira, com a primeira etapa dos playoffs. Bristol é o palco para o início dos momentos decisivos do campeonato. Você pode assistir, de graça, ao vivo, no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há duas décadas, e com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.
Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI.
