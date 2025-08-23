Todas as categorias

Relato da corrida
NASCAR XFINITY Daytona II

NASCAR Xfinity: Reserva, Parker Kligerman garante vitória para Zilisch em Daytona

Piloto que entrou no lugar de astro da categoria durante a prova garantiu triunfo na icônica pista da Flórida

Nick DeGroot Erick Gabriel
Publicado:
Parker Kligerman, JR Motorsports Chevrolet

Em uma reviravolta impressionante, o piloto reserva Parker Kligerman venceu a corrida da NASCAR Xfinity Series em Daytona enquanto Connor Zilisch assistia dos pits. Zilisch iniciou a corrida, mas Kligerman assumiu a liderança no decorrer da prova para não perder mais.

Os companheiros de equipe da JR Motorsports, Sammy Smith e Justin Allgaier, terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. Esta é a primeira vez que o carro vencedor foi pilotado por dois pilotos diferentes na mesma corrida desde que Denny Hamlin venceu para Aric Almirola em Milwaukee em 2007, na mesma Xfinity Series.

"Eu não esperava receber uma ligação de Dale Jr. no dia em que eu estava saindo de férias", disse Kligerman após o triunfo. "Detesto as circunstâncias para o Connor. Ele é um talento incrível, de uma geração, e me sinto honrado por ter recebido a ligação. Obrigado a Justin Allgaier. Ele foi um verdadeiro companheiro de equipe — temos uma longa história e isso significou muito. E o Sammy Smith nos deu ótimos empurrões, o que ajudou muito.”

Zilisch, que correu apenas as primeiras 13 voltas, receberá o crédito pela vitória de acordo com o regulamento da categoria. Kligerman nunca venceu "oficialmente" uma corrida da NASCAR Xfinity Series, mas ninguém vai dizer que ele não venceu esta.

Veja como foi a prova, que foi transmitida AO VIVO no canal do Motorsport.com na PicTV

Resultados

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1
C. Zilisch JR Motorsports
 88 Chevrolet 104

2:15'29.114

   11 40  
2
S. Smith JR Motorsports
 8 Chevrolet 104

+0.200

2:15'29.314

 0.200 9 45  
3 United States J. Allgaier JR Motorsports 7 Chevrolet 104

+0.201

2:15'29.315

 0.001 6 50  
4
J. Love Richard Childress Racing
 2 Chevrolet 104

+0.577

2:15'29.691

 0.376 7 42  
5
S. Mayer Haas Factory Team
 41 Ford 104

+0.578

2:15'29.692

 0.001 8 41  
6 United States B. Jones Joe Gibbs Racing 20 Toyota 104

+0.979

2:15'30.093

 0.401 8 38  
7
D. Thompson Sam Hunt Racing
 26 Toyota 104

+2.234

2:15'31.348

 1.255 8 35  
8 United States G. Smithley SS-Green Light Racing 14 Chevrolet 104

+9.828

2:15'38.942

 7.594 6 29  
9 United States B. Poole Alpha Prime Racing 44 Chevrolet 104

+9.829

2:15'38.943

 0.001 7 28  
10
C. Kvapil JR Motorsports
 1 Chevrolet 104

+12.619

2:15'41.733

 2.790 11 27  
11 United States R. Ellis DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 71 Chevrolet 104

+12.620

2:15'41.734

 0.001 10 26  
12
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
 18 Toyota 104

+17.107

2:15'46.221

 4.487 11 26  
13
E. Patrick SS-Green Light Racing
 07 Chevrolet 104

+18.418

2:15'47.532

 1.311 8    
14
B. Perkins Jordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 104

+18.419

2:15'47.533

 0.001 10 23  
15
M. Maggio Joey Gase Motorsports
 35 Chevrolet 104

+18.492

2:15'47.606

 0.073 8 22  
16 United States H. Burton AM Racing 25 Ford 104

+18.493

2:15'47.607

 0.001 10 25  
17 United States S. Creed Haas Factory Team 00 Ford 104

+22.900

2:15'52.014

 4.407 7 26  
18 United States J. Bilicki DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 104

+25.979

2:15'55.093

 3.079 10 19  
19 United States J. Haley Kaulig Racing 11 Chevrolet 104

+26.556

2:15'55.670

 0.577 6    
20 United States J. Burton Jordan Anderson Racing 27 Chevrolet 104

+31.154

2:16'00.268

 4.598 13 19  
21 United States J. Gase Joey Gase Motorsports 53 Chevrolet 104

+36.792

2:16'05.906

 5.638 9 16  
22 United States N. Decker DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 92 Chevrolet 104

+48.002

2:16'17.116

 11.210 8 15  
23
N. Sanchez Big Machine Racing Team
 48 Chevrolet 104

+1'02.800

2:16'31.914

 14.798 9 14  
24 United States A. Almirola Joe Gibbs Racing 19 Toyota 103

+1 Lap

2:14'41.182

 1 Lap 10 14 Acidente
25 United States A. Hill Richard Childress Racing 21 Chevrolet 103

+1 Lap

2:14'41.332

 0.150 5 26 Acidente
26
L. Honeyman Jr. Cope Family Racing
 70 Chevrolet 103

+1 Lap

2:14'41.405

 0.073 5 11 Acidente
27
K. Sieg RSS Racing
 28 Ford 103

+1 Lap

2:14'41.595

 0.190 6 10 Acidente
28
C. Bacarella Alpha Prime Racing
 5 Chevrolet 103

+1 Lap

2:16'12.214

 1'30.619 7 9  
29
R. Caruth Jordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 102

+2 Laps

2:15'48.416

 1 Lap 7    
30
T. Gray Joe Gibbs Racing
 54 Toyota 101

+3 Laps

2:15'50.866

 1 Lap 11 10  
31 United States R. Sieg RSS Racing 39 Ford 98

+6 Laps

2:10'31.050

 3 Laps 7 7 Acidente
32 United States C. Eckes Kaulig Racing 16 Chevrolet 97

+7 Laps

2:03'15.593

 1 Lap 9 17 Acidente
33 United States M. DiBenedetto Viking Motorsports 99 Chevrolet 96

+8 Laps

2:01'12.167

 1 Lap 5 12 Acidente
34 United States J. Williams Alpha Prime Racing 45 Chevrolet 96

+8 Laps

2:01'12.432

 0.265 5 3 Acidente
35
D. Dye Kaulig Racing
 10 Chevrolet 96

+8 Laps

2:01'12.592

 0.160 6 2 Acidente
36 United States J. Clements Jeremy Clements Racing 51 Chevrolet 89

+15 Laps

1:50'23.840

 7 Laps 8 1 Acidente
37
A. Alfredo Young's Motorsports
 42 Chevrolet 67

+37 Laps

1:37'42.765

 22 Laps 9 4 Elétrico
38
P. Retzlaff Alpha Prime Racing
 4 Chevrolet 30

+74 Laps

58'17.007

 37 Laps 6 1 Water pump
Ver resultados completos  

