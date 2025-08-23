NASCAR Xfinity: Reserva, Parker Kligerman garante vitória para Zilisch em Daytona
Piloto que entrou no lugar de astro da categoria durante a prova garantiu triunfo na icônica pista da Flórida
Em uma reviravolta impressionante, o piloto reserva Parker Kligerman venceu a corrida da NASCAR Xfinity Series em Daytona enquanto Connor Zilisch assistia dos pits. Zilisch iniciou a corrida, mas Kligerman assumiu a liderança no decorrer da prova para não perder mais.
Os companheiros de equipe da JR Motorsports, Sammy Smith e Justin Allgaier, terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. Esta é a primeira vez que o carro vencedor foi pilotado por dois pilotos diferentes na mesma corrida desde que Denny Hamlin venceu para Aric Almirola em Milwaukee em 2007, na mesma Xfinity Series.
"Eu não esperava receber uma ligação de Dale Jr. no dia em que eu estava saindo de férias", disse Kligerman após o triunfo. "Detesto as circunstâncias para o Connor. Ele é um talento incrível, de uma geração, e me sinto honrado por ter recebido a ligação. Obrigado a Justin Allgaier. Ele foi um verdadeiro companheiro de equipe — temos uma longa história e isso significou muito. E o Sammy Smith nos deu ótimos empurrões, o que ajudou muito.”
Zilisch, que correu apenas as primeiras 13 voltas, receberá o crédito pela vitória de acordo com o regulamento da categoria. Kligerman nunca venceu "oficialmente" uma corrida da NASCAR Xfinity Series, mas ninguém vai dizer que ele não venceu esta.
Veja como foi a prova, que foi transmitida AO VIVO no canal do Motorsport.com na PicTV
Resultados
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|
C. Zilisch JR Motorsports
|88
|Chevrolet
|104
|
2:15'29.114
|11
|40
|2
|
S. Smith JR Motorsports
|8
|Chevrolet
|104
|
+0.200
2:15'29.314
|0.200
|9
|45
|3
|J. Allgaier JR Motorsports
|7
|Chevrolet
|104
|
+0.201
2:15'29.315
|0.001
|6
|50
|4
|
J. Love Richard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|104
|
+0.577
2:15'29.691
|0.376
|7
|42
|5
|
S. Mayer Haas Factory Team
|41
|Ford
|104
|
+0.578
2:15'29.692
|0.001
|8
|41
|6
|B. Jones Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|104
|
+0.979
2:15'30.093
|0.401
|8
|38
|7
|
D. Thompson Sam Hunt Racing
|26
|Toyota
|104
|
+2.234
2:15'31.348
|1.255
|8
|35
|8
|G. Smithley SS-Green Light Racing
|14
|Chevrolet
|104
|
+9.828
2:15'38.942
|7.594
|6
|29
|9
|B. Poole Alpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|104
|
+9.829
2:15'38.943
|0.001
|7
|28
|10
|
C. Kvapil JR Motorsports
|1
|Chevrolet
|104
|
+12.619
2:15'41.733
|2.790
|11
|27
|11
|R. Ellis DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|71
|Chevrolet
|104
|
+12.620
2:15'41.734
|0.001
|10
|26
|12
|
W. Sawalich Joe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|104
|
+17.107
2:15'46.221
|4.487
|11
|26
|13
|
E. Patrick SS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|104
|
+18.418
2:15'47.532
|1.311
|8
|14
|
B. Perkins Jordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|104
|
+18.419
2:15'47.533
|0.001
|10
|23
|15
|
M. Maggio Joey Gase Motorsports
|35
|Chevrolet
|104
|
+18.492
2:15'47.606
|0.073
|8
|22
|16
|H. Burton AM Racing
|25
|Ford
|104
|
+18.493
2:15'47.607
|0.001
|10
|25
|17
|S. Creed Haas Factory Team
|00
|Ford
|104
|
+22.900
2:15'52.014
|4.407
|7
|26
|18
|J. Bilicki DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|104
|
+25.979
2:15'55.093
|3.079
|10
|19
|19
|J. Haley Kaulig Racing
|11
|Chevrolet
|104
|
+26.556
2:15'55.670
|0.577
|6
|20
|J. Burton Jordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|104
|
+31.154
2:16'00.268
|4.598
|13
|19
|21
|J. Gase Joey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|104
|
+36.792
2:16'05.906
|5.638
|9
|16
|22
|N. Decker DGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|92
|Chevrolet
|104
|
+48.002
2:16'17.116
|11.210
|8
|15
|23
|
N. Sanchez Big Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|104
|
+1'02.800
2:16'31.914
|14.798
|9
|14
|24
|A. Almirola Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|103
|
+1 Lap
2:14'41.182
|1 Lap
|10
|14
|Acidente
|25
|A. Hill Richard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|103
|
+1 Lap
2:14'41.332
|0.150
|5
|26
|Acidente
|26
|
L. Honeyman Jr. Cope Family Racing
|70
|Chevrolet
|103
|
+1 Lap
2:14'41.405
|0.073
|5
|11
|Acidente
|27
|
K. Sieg RSS Racing
|28
|Ford
|103
|
+1 Lap
2:14'41.595
|0.190
|6
|10
|Acidente
|28
|
C. Bacarella Alpha Prime Racing
|5
|Chevrolet
|103
|
+1 Lap
2:16'12.214
|1'30.619
|7
|9
|29
|
R. Caruth Jordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|102
|
+2 Laps
2:15'48.416
|1 Lap
|7
|30
|
T. Gray Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|101
|
+3 Laps
2:15'50.866
|1 Lap
|11
|10
|31
|R. Sieg RSS Racing
|39
|Ford
|98
|
+6 Laps
2:10'31.050
|3 Laps
|7
|7
|Acidente
|32
|C. Eckes Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|97
|
+7 Laps
2:03'15.593
|1 Lap
|9
|17
|Acidente
|33
|M. DiBenedetto Viking Motorsports
|99
|Chevrolet
|96
|
+8 Laps
2:01'12.167
|1 Lap
|5
|12
|Acidente
|34
|J. Williams Alpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|96
|
+8 Laps
2:01'12.432
|0.265
|5
|3
|Acidente
|35
|
D. Dye Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|96
|
+8 Laps
2:01'12.592
|0.160
|6
|2
|Acidente
|36
|J. Clements Jeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|89
|
+15 Laps
1:50'23.840
|7 Laps
|8
|1
|Acidente
|37
|
A. Alfredo Young's Motorsports
|42
|Chevrolet
|67
|
+37 Laps
1:37'42.765
|22 Laps
|9
|4
|Elétrico
|38
|
P. Retzlaff Alpha Prime Racing
|4
|Chevrolet
|30
|
+74 Laps
58'17.007
|37 Laps
|6
|1
|Water pump
|Ver resultados completos
