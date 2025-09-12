Todas as categorias

NASCAR XFINITY

NASCAR Xfinity: Veja como foi a etapa de Bristol com o Motorsport.com

Confira o que aconteceu na primeira etapa dos playoffs da categoria, com íntegra da transmissão na PicTV

Redação Motorsport.com
Editado:
Cole Custer, Stewart-Haas Racing, HighPoint.com Ford Mustang and Sheldon Creed, Joe Gibbs Racing, Friends of Jaclyn Foundation Toyota Supra

Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images

A NASCAR Xfinity Series inicia a sua fase final nesta sexta-feira, com a primeira etapa dos playoffs. Bristol é o palco para o início dos momentos decisivos do campeonato. Você pode assistir, de graça, ao vivo, no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há duas décadas, e com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Caso não consiga assistir no player abaixo, CLIQUE AQUI.

 

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

