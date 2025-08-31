NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida
Corrida com final polêmico foi transmitida pelo Motorsport.com na plataforma PicTV
Foto de: David Jensen / Getty Images
Connor Zilisch fez mais uma das suas. O piloto que estará na NASCAR Cup Series em 2026 venceu a oitava corrida deste ano na NASCAR Xfinity Series neste sábado, em Portland. Além disso. Foi o sexto triunfo nas últimas sete corridas.
Largando da pole position, Zilisch dominou amplamente as ações, mas no final, na prorrogação, ele cortou a chicane da primeira curva, passando pelo lado mais longo, voltou ainda na frente e confirmou sua vitória.
William Sawalich foi o segundo, seguido por Nick Sanchez, Christian Eckes e Austin Hill.
A próxima etapa da Xfinity Series será em Gateway, quando serão definidos os 12 pilotos que farão parte dos playoffs da categoria.
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
C. ZilischJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|78
|
2:04'32.873
|4
|61
|2
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|78
|
+1.572
2:04'34.445
|1.572
|5
|48
|3
|
N. SanchezBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|78
|
+2.955
2:04'35.828
|1.383
|5
|34
|4
|C. EckesKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|78
|
+3.732
2:04'36.605
|0.777
|5
|35
|5
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|78
|
+4.035
2:04'36.908
|0.303
|5
|50
|6
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|78
|
+4.990
2:04'37.863
|0.955
|5
|41
|7
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|78
|
+5.479
2:04'38.352
|0.489
|5
|30
|8
|
A. GreenJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|78
|
+5.919
2:04'38.792
|0.440
|5
|29
|9
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|78
|
+6.620
2:04'39.493
|0.701
|5
|28
|10
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|78
|
+7.411
2:04'40.284
|0.791
|5
|31
|11
|
D. DyeKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|78
|
+7.923
2:04'40.796
|0.512
|6
|26
|12
|H. BurtonAM Racing
|25
|Ford
|78
|
+8.692
2:04'41.565
|0.769
|5
|25
|13
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|78
|
+8.707
2:04'41.580
|0.015
|5
|24
|14
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|78
|
+8.922
2:04'41.795
|0.215
|5
|23
|15
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|78
|
+9.320
2:04'42.193
|0.398
|6
|38
|16
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Ford
|78
|
+10.031
2:04'42.904
|0.711
|6
|34
|17
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|78
|
+10.075
2:04'42.948
|0.044
|7
|20
|18
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|78
|
+11.398
2:04'44.271
|1.323
|6
|25
|19
|J. HandRSS Racing
|28
|Ford
|78
|
+11.443
2:04'44.316
|0.045
|5
|18
|20
|A. DaySam Hunt Racing
|24
|Toyota
|78
|
+12.135
2:04'45.008
|0.692
|4
|17
|21
|R. EllisDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|71
|Chevrolet
|78
|
+13.073
2:04'45.946
|0.938
|4
|16
|22
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|78
|
+13.435
2:04'46.308
|0.362
|5
|16
|23
|J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|78
|
+14.993
2:04'47.866
|1.558
|4
|14
|24
|R. SiegRSS Racing
|39
|Ford
|78
|
+15.221
2:04'48.094
|0.228
|4
|13
|25
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|14
|Chevrolet
|78
|
+15.360
2:04'48.233
|0.139
|5
|12
|26
|
K. SiegJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|78
|
+16.164
2:04'49.037
|0.804
|5
|11
|27
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Ford
|78
|
+20.729
2:04'53.602
|4.565
|5
|11
|28
|
T. AnnunziataCope Family Racing
|70
|Chevrolet
|78
|
+28.149
2:05'01.022
|7.420
|5
|9
|29
|
T. KogaJoey Gase Motorsports
|35
|Toyota
|75
|
+3 Laps
2:04'54.309
|3 Laps
|4
|8
|30
|
P. RetzlaffAlpha Prime Racing
|4
|Chevrolet
|74
|
+4 Laps
1:57'26.011
|1 Lap
|6
|7
|31
|
J. PerkinsJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|71
|
+7 Laps
1:54'28.131
|3 Laps
|6
|12
|32
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|71
|
+7 Laps
2:04'48.914
|10'20.783
|5
|5
|33
|
A. AlfredoYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|63
|
+15 Laps
1:32'26.861
|8 Laps
|5
|4
|34
|M. DiBenedettoViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|56
|
+22 Laps
2:02'09.659
|7 Laps
|5
|3
|35
|W. BrownKaulig Racing
|11
|Chevrolet
|49
|
+29 Laps
1:09'01.250
|7 Laps
|4
|2
|36
|A. LabbeSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|49
|
+29 Laps
1:13'26.820
|4'25.570
|5
|1
|37
|
V. SalasAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|43
|
+35 Laps
2:05'09.141
|6 Laps
|5
|1
