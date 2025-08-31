Todas as categorias

NASCAR XFINITY Portland

NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida

Corrida com final polêmico foi transmitida pelo Motorsport.com na plataforma PicTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Connor Zilisch, Trackhouse Racing Chevrolet

Foto de: David Jensen / Getty Images

Connor Zilisch fez mais uma das suas. O piloto que estará na NASCAR Cup Series em 2026 venceu a oitava corrida deste ano na NASCAR Xfinity Series neste sábado, em Portland. Além disso. Foi o sexto triunfo nas últimas sete corridas.

Largando da pole position, Zilisch dominou amplamente as ações, mas no final, na prorrogação, ele cortou a chicane da primeira curva, passando pelo lado mais longo, voltou ainda na frente e confirmou sua vitória.

William Sawalich foi o segundo, seguido por Nick Sanchez, Christian Eckes e Austin Hill.

A próxima etapa da Xfinity Series será em Gateway, quando serão definidos os 12 pilotos que farão parte dos playoffs da categoria.

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1
C. ZilischJR Motorsports
 88 Chevrolet 78

2:04'32.873

   4 61
2
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 78

+1.572

2:04'34.445

 1.572 5 48
3
N. SanchezBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 78

+2.955

2:04'35.828

 1.383 5 34
4 C. EckesKaulig Racing 16 Chevrolet 78

+3.732

2:04'36.605

 0.777 5 35
5 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 78

+4.035

2:04'36.908

 0.303 5 50
6
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 78

+4.990

2:04'37.863

 0.955 5 41
7 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 78

+5.479

2:04'38.352

 0.489 5 30
8
A. GreenJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 78

+5.919

2:04'38.792

 0.440 5 29
9
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 78

+6.620

2:04'39.493

 0.701 5 28
10
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 78

+7.411

2:04'40.284

 0.791 5 31
11
D. DyeKaulig Racing
 10 Chevrolet 78

+7.923

2:04'40.796

 0.512 6 26
12 H. BurtonAM Racing 25 Ford 78

+8.692

2:04'41.565

 0.769 5 25
13 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 78

+8.707

2:04'41.580

 0.015 5 24
14
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 78

+8.922

2:04'41.795

 0.215 5 23
15 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 78

+9.320

2:04'42.193

 0.398 6 38
16
S. MayerHaas Factory Team
 41 Ford 78

+10.031

2:04'42.904

 0.711 6 34
17 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 78

+10.075

2:04'42.948

 0.044 7 20
18 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 78

+11.398

2:04'44.271

 1.323 6 25
19 J. HandRSS Racing 28 Ford 78

+11.443

2:04'44.316

 0.045 5 18
20 A. DaySam Hunt Racing 24 Toyota 78

+12.135

2:04'45.008

 0.692 4 17
21 R. EllisDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 71 Chevrolet 78

+13.073

2:04'45.946

 0.938 4 16
22
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 78

+13.435

2:04'46.308

 0.362 5 16
23 J. WilliamsDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 78

+14.993

2:04'47.866

 1.558 4 14
24 R. SiegRSS Racing 39 Ford 78

+15.221

2:04'48.094

 0.228 4 13
25 G. SmithleySS-Green Light Racing 14 Chevrolet 78

+15.360

2:04'48.233

 0.139 5 12
26
K. SiegJoey Gase Motorsports
 53 Chevrolet 78

+16.164

2:04'49.037

 0.804 5 11
27 S. CreedHaas Factory Team 00 Ford 78

+20.729

2:04'53.602

 4.565 5 11
28
T. AnnunziataCope Family Racing
 70 Chevrolet 78

+28.149

2:05'01.022

 7.420 5 9
29
T. KogaJoey Gase Motorsports
 35 Toyota 75

+3 Laps

2:04'54.309

 3 Laps 4 8
30
P. RetzlaffAlpha Prime Racing
 4 Chevrolet 74

+4 Laps

1:57'26.011

 1 Lap 6 7
31
J. PerkinsJoe Gibbs Racing
 19 Toyota 71

+7 Laps

1:54'28.131

 3 Laps 6 12
32
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 71

+7 Laps

2:04'48.914

 10'20.783 5 5
33
A. AlfredoYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 63

+15 Laps

1:32'26.861

 8 Laps 5 4
34 M. DiBenedettoViking Motorsports 99 Chevrolet 56

+22 Laps

2:02'09.659

 7 Laps 5 3
35 W. BrownKaulig Racing 11 Chevrolet 49

+29 Laps

1:09'01.250

 7 Laps 4 2
36 A. LabbeSS-Green Light Racing 07 Chevrolet 49

+29 Laps

1:13'26.820

 4'25.570 5 1
37
V. SalasAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 43

+35 Laps

2:05'09.141

 6 Laps 5 1

 

 

