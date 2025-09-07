NASCAR Xfinity: Zilisch garante título da temporada regular com vitória caótica em Gateway
Jovem astro teve de se segurar em uma série de relargadas selvagens para garantir sequência de vitórias em 2025; corrida foi exibida pelo canal do Motorsport.com na PicTV
A incrível fase de Connor Zilisch continua, conquistando sua nona vitória na temporada 2025 da NASCAR Xfinity Series e a quarta consecutiva. A vitória veio no WWT Raceway (Gateway), que estava sediando uma corrida da categoria pela primeira vez em 15 anos. O Motorsport.com transmitiu a corrida em seu canal na PicTV!
Zilisch se junta a Sam Ard e Noah Gragson como os únicos pilotos a vencer quatro corridas consecutivas da NASCAR Xfinity Series.
"Sim, essa foi estressante", disse Zilisch. "Cara, isso é incrível - quatro seguidas, (e) acho que são sete nas últimas oito para o nosso WeatherTech Chevrolet ... Hoje é o aniversário da minha mãe, então feliz aniversário, mamãe, eu te amo. Muitos fãs aqui. Louis e trazer a Xfinity Series de volta para cá, então agradeço a vocês por terem comparecido esta noite".
A última relargada foi uma loucura, com Zilisch e Aric Almirola batendo as portas, mas o carro #88 da JR Motorsports ainda conseguiu escapar. Nas voltas finais, eram dois pilotos em uma situação de vitória obrigatória tentando perseguir Zilisch. Por fim, William Sawalich e Christian Eckes tiveram que se contentar com o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.
Brandon Jones terminou em quarto, Jesse Love em quinto, Almirola em sexto, Daniel Hemric em sétimo, Parker Retzlaff em oitavo, Corey Day em nono e Daniel Dye em décimo.
Etapas 1 e 2
Zilisch liderou a corrida desde a pole position e permaneceu na frente durante toda a etapa de abertura. No entanto, a Etapa 1 terminou com bandeira amarela depois que Jordan Anderson bateu no muro pouco antes da bandeira quadriculada verde e branca.
Zilisch venceu a etapa, seguido por Almirola, Sawalich, Allgaier e Sanchez. Entre as etapas, Carson Kvapil abandonou a corrida depois de perder potência, levando o Chevrolet #1 da JR Motorsports para a garagem.
Sawalich assumiu a liderança nos boxes, e Zilisch perdeu terreno valioso no reinício depois que Allgaier fez uma ousada ultrapassagem de três lados por fora. Os dois companheiros de equipe entraram nessa corrida com apenas 20 pontos de diferença na luta pelo título da temporada regular.
Allgaier rapidamente assumiu a liderança e liderou o restante da etapa. No entanto, ele teve que lutar contra Almirola nas voltas finais. Os dois pilotos chegaram a ficar lado a lado em um determinado momento, com Almirola saindo da pista e fazendo contato com o líder.
Apesar disso, Allgaier não desistiu e venceu a Etapa 2, com Almirola em segundo, Zilisch em terceiro, Sawalich em quarto e Love em quinto.
Etapa 3
Depois de vencer a Etapa 2, Allgaier foi pego por excesso de velocidade no pit road, o que o levou para o final do grid. Zilisch recuperou a liderança nos boxes, mesmo antes da penalidade. Ele controlou o reinício e permaneceu na frente sem grandes desafios dos que o perseguiam.
A bandeira amarela foi acionada novamente quando faltavam cerca de 50 voltas para o final, quando Jeb Burton sofreu um forte acidente na saída da Curva 2, acabando com suas esperanças de chegar aos playoffs. Foi a segunda vez na noite de hoje que um carro da Jordan Anderson Racing sofreu um grande impacto devido a uma falha de pneu.
O sinal de caution significava que os pilotos poderiam evitar fazer a última parada da noite com a pista verde. Zilisch manteve a liderança no pit road com relativa facilidade.
Nesse ponto, as advertências se tornaram bastante frequentes, pois o primo de Jeb, Harrison Burton, deu uma rodada. Sammy Smith também saiu da liderança enquanto lutava contra problemas significativos nos freios.
A relargada que se seguiu foi caótica, pois Sheldon Creed teve dificuldades para começar a andar devido a problemas com o câmbio. Houve um grande empilhamento, que rapidamente se transformou em um acidente com vários carros. Creed sofreu danos consideráveis, juntamente com Allgaier, Mayer, Sanchez, Taylor Gray e Ryan Sieg.
Zilisch continuou a segurar o pelotão em todas as retomadas no final da corrida, fazendo mais um pouco de história enquanto o jovem astro se prepara para lutar pelo título de 2025.
A NASCAR Cup Series fecha a etapa de Gateway nesse domingo (7), com transmissão que começa às 15h30, com 30 minutos de pré-corrida no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel.
