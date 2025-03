O piloto da NASCAR Xfinity Series, Justin Bonsignore, viveu um dos momentos mais intensos e inesquecíveis de sua vida – e não foi nas pistas, mas dentro de sua própria casa.

O tricampeão da NASCAR Whelen Modified Tour se viu inesperadamente no papel de 'parteiro' quando sua esposa, Taylor, entrou em trabalho de parto muito antes do previsto. O que deveria ser um parto hospitalar comum rapidamente se transformou em uma verdadeira corrida contra o tempo.

O piloto contou que as contrações começaram ainda em casa, mas ainda faltava uma semana para a data prevista para o nascimento do bebê. Quando eles ainda estavam há 30 minutos da maternidade, a bolsa de Taylor estourou.

"Estou indo o mais rápido que posso… Só preciso ter certeza de que não vamos atingir um cervo ou que alguém não apareça de repente de uma estrada lateral", contou como foi a conversa no carro à NBC Sports.

"Você precisa parar. Eu não vou conseguir chegar", respondeu Taylor.

Foi nesse momento que ele precisou estacionar no estacionamento de um McDonald's, na noite do dia 28 de fevereiro, e tomar a ação em suas próprias mãos, fazendo o parto de seu próprio filho.

Mesmo com o caos ao seu redor, Justin precisou manter a calma e auxiliar no nascimento de seu segundo filho. O parto foi bastante rápido, como o mesmo contou, o atendente da emergência nem mesmo conseguiu dar instruções antes do bebê estar em seus braços.

Ao ouvi-lo chorar, Justin se emocionou e disse: "Foi a melhor coisa que eu poderia ter ouvido". Isso significava que o bebê estava responsivo e bem.

Greyson Anthony Bonsignore é o segundo filho do casal e veio ao mundo no estacionamento do mesmo McDonald's onde ele e a esposa visitaram após o nascimento de Evan, primeiro herdeiro deles que nasceu há 15 meses.

A família foi levada ao hospital alguns minutos depois, com o auxílio de equipes de emergência, mas o pequeno Greyson estava bem e saudável. O piloto ainda disse que prestou bastante atenção no horário de nascimento exato: 2h49.

Apesar da adrenalina e caos do momento, Justin fez questão de ficar atento a todos os detalhes.

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!