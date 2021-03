VÍDEO: Pilotos da NASCAR trocam socos após 'briga' no pit; assista

A etapa deste sábado da NASCAR Xfinity Series foi marcada por uma troca de socos entre os pilotos Daniel Hemric e Noah Gragson após o encerramento da corrida no Atlanta Motor Speedway. Veja abaixo:

A 'luta' entre os pilotos veio após um incidente no pit durante a prova, quando Gragson deu ré em cima do carro de Hemric. Confira:

Após a bandeira quadriculada, Hemric foi tirar satisfações com Gragson e os dois trocaram alguns socos.

"Não sei por que ele está assim", afirmou Gragson, que não é de fugir de brigas. "Quero dizer, ele estava no nosso box. Tive que dar a volta e não sei exatamente por que ele estava ali. Por isso tive que dar ré. Mas eu também ficaria maluco se estivesse no lugar dele, baseado no que ele fez durante sua carreira. É o que é. Vamos em frente e seguiremos brigando.

Já Hemric explicou por que estava no box de Gragson: "Bem simples. Ele (Gragson) não tinha ideia do que estava acontecendo na pista. Eu recuei e, sim, isso bagunçou nossos pit stops. Recuei e ele decidiu dar ré e se enfiar no meu para-choque dianteiro direito e abrir um buraco no bico do nosso Toyota Supra. Tivemos que consertar. Isso foi completamente deliberado e absolutamente ridículo. De onde eu venho, você leva um soco no olho por isso."

Funcionários da NASCAR convocaram Gragson após a corrida e disseram que revisariam o incidente. No domingo, a categoria disse que nenhuma penalidade será emitida. Scott Miller, vice-presidente sênior, divulgou a seguinte declaração:

“Revisamos o incidente que ocorreu entre os carros 9 e 18 no pit e nos encontramos com Noah Gragson após o evento. Uma reação de eventos em cadeia fez com que os carros 18 e 9 ultrapassassem seus boxes. O 9 acabou fora de seu box para o lado de fora e precisava recuar o máximo possível para ter qualquer chance de ficar dentro de seu box. Depois de analisar o vídeo, julgamos que o contato não foi deliberado.”

F1: Já assistimos Drive to Survive 3; veja erros e acertos da Netflix para a temporada

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: