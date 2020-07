VÍDEO: Pilotos se desentendem e trocam socos após prova da NASCAR

Nesta sexta-feira aconteceu a segunda prova da NASCAR Xfinity Series no Kentucky em dois dias, cumprindo o novo cronograma da categoria após o período de quarentena. E pela segunda vez, Austin Cindric levou a vitória.

Mas enquanto o piloto da Penske comemorava seu triunfo, Noah Gragson e Harrison Burton chegavam às vias de fato já na área das garagens. Eles bateram no final da prova e ambos acabaram se chocando no muro.

"Acabei de mostrar meu descontentamento com Noah", disse Burton após ser separado. "Foram duas vezes este ano que fomos destruídos por ele.”

Gragson disse: "Estamos todos correndo para valer, não tenho comentários a fazer."

A NASCAR não costuma punir pilotos que brigam após as corridas, mas como as imagens mostram que vários dos envolvidos - incluindo a 'turma do deixa disso' - estavam sem máscaras, multas podem ser aplicadas por quebra de protocolo da Covid-19.

