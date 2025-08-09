Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
NASCAR XFINITY

VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

Neste domingo, às 14h30, a NASCAR completa a programação do fim de semana de Watkins Glen com a corrida da Cup Series, com transmissão do Motorsport.com via PicTV: acesse em pictv.com/motorsport ou no link abaixo

Redação Motorsport.com
Editado:
Shane Van Gisbergen, Chevrolet

Shane Van Gisbergen, Chevrolet

Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

Neste sábado, foi realizada a 23ª etapa da NASCAR Xfinity Series, em Watkins Glen. E quem ficou com a vitória foi Conor Zilisch, da JR Motorsports.

O editor recomenda:

O piloto norte-americano largou da pole, estabeleceu ritmo dominante e triunfou, após causar acidente polêmico com o companheiro Shane van Gisbergen. Veja:

 

A corrida teve 'interrupção' do domínio de Zilisch apenas no primeiro segmento, vencido por Justin Allgaier somente por estratégia de pits. Além do toque entre Connor e 'SVG', a prova foi marcada por 'Big One' originado em toque de Austin Hill em Michael McDowell. O Motorsport.com mostra abaixo:

 

Após paralisação para reparo no guard rail, Zilisch venceu, apesar de ter caído quando celebrava o triunfo no Victory Lane (abaixo).

 

Ele foi imediatamente levado ao centro médico, mas não corre risco. Connor teoricamente disputa a corrida da Cup Series neste domingo, às 14h30, mas ainda não está confirmado para o certame --  ele foi levado a um hospital local e está acordado e em alerta.

Posteriormente, Zilisch postou: "Obrigado a todos por entrarem em contato. Já saí do hospital e estou melhorando. Felizmente, as tomografias da minha cabeça não apresentaram nenhum problema, só quebrei a clavícula. Agradeço a todos os médicos pela atenção rápida e agradeço por não ter piorado".

Assim como as etapas de Truck e Xfinity, a prova da Cup tem transmissão do Motorsport.com na PicTV (assista aqui). A narração é de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há 20 anos, e os comentários são de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.

RESULTADO DA ETAPA DE WATKINS GLEN DA NASCAR XFINITY SERIES:

1
C. ZilischJR Motorsports
 88 Chevrolet 82

2:27'28.422

    
2
S. MayerHaas Factory Team
 41 Ford 82

+2.326

2:27'30.748

 2.326  
3
S. SmithJR Motorsports
 8 Chevrolet 82

+3.247

2:27'31.669

 0.921  
4 A. HillRichard Childress Racing 21 Chevrolet 82

+3.603

2:27'32.025

 0.356  
5
C. KvapilJR Motorsports
 1 Chevrolet 82

+3.885

2:27'32.307

 0.282  
6 J. AllgaierJR Motorsports 7 Chevrolet 82

+4.068

2:27'32.490

 0.183  
7
A. GreenJordan Anderson Racing
 32 Chevrolet 82

+6.854

2:27'35.276

 2.786  
8 C. EckesKaulig Racing 16 Chevrolet 82

+7.971

2:27'36.393

 1.117  
9 B. JonesJoe Gibbs Racing 20 Toyota 82

+8.022

2:27'36.444

 0.051  
10 H. BurtonAM Racing 25 Ford 82

+8.926

2:27'37.348

 0.904  
11 K. GralaSam Hunt Racing 24 Toyota 82

+9.111

2:27'37.533

 0.185  
12 B. PooleAlpha Prime Racing 44 Chevrolet 82

+10.827

2:27'39.249

 1.716  
13
D. ThompsonSam Hunt Racing
 26 Toyota 82

+11.188

2:27'39.610

 0.361  
14
J. LoveRichard Childress Racing
 2 Chevrolet 82

+12.799

2:27'41.221

 1.611  
15 J. ClementsJeremy Clements Racing 51 Chevrolet 82

+13.336

2:27'41.758

 0.537  
16 J. BurtonJordan Anderson Racing 27 Chevrolet 82

+14.346

2:27'42.768

 1.010  
17
D. DyeKaulig Racing
 10 Chevrolet 82

+15.022

2:27'43.444

 0.676  
18
T. GrayJoe Gibbs Racing
 54 Toyota 82

+15.250

2:27'43.672

 0.228  
19
S. ParsonsAlpha Prime Racing
 45 Chevrolet 82

+17.195

2:27'45.617

 1.945  
20 A. HillJoey Gase Motorsports 53 Chevrolet 82

+17.474

2:27'45.896

 0.279  
21
G. ReenJoey Gase Motorsports
 35 Toyota 82

+23.644

2:27'52.066

 6.170  
22
P. RetzlaffAlpha Prime Racing
 4 Chevrolet 82

+35.743

2:28'04.165

 12.099  
23
B. PerkinsJordan Anderson Racing
 31 Chevrolet 80

+2 Laps

2:27'47.858

 2 Laps  
24
N. SanchezBig Machine Racing Team
 48 Chevrolet 75

+7 Laps

2:14'15.841

 5 Laps  
25 M. McDowellKaulig Racing 11 Chevrolet 73

+9 Laps

2:06'16.428

 2 Laps  
26
W. SawalichJoe Gibbs Racing
 18 Toyota 73

+9 Laps

2:06'17.632

 1.204  
27 J. BilickiDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 91 Chevrolet 73

+9 Laps

2:06'20.979

 3.347  
28 R. SiegRSS Racing 39 Ford 73

+9 Laps

2:06'22.560

 1.581  
29 R. EllisDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports 71 Chevrolet 73

+9 Laps

2:06'24.160

 1.600  
30
K. SiegRSS Racing
 28 Ford 73

+9 Laps

2:06'24.510

 0.350  
31 S. van GisbergenJR Motorsports 9 Chevrolet 64

+18 Laps

1:45'06.762

 9 Laps  
32
A. AlfredoYoung's Motorsports
 42 Chevrolet 63

+19 Laps

2:27'48.056

 1 Lap  
33 M. DiBenedettoViking Motorsports 99 Chevrolet 52

+30 Laps

1:30'39.335

 11 Laps  
34
P. PardusSS-Green Light Racing
 07 Chevrolet 52

+30 Laps

2:27'58.157

 57'18.822  
35 S. CreedHaas Factory Team 00 Ford 50

+32 Laps

1:21'37.466

 2 Laps  
36 R. HerbstJoe Gibbs Racing 19 Toyota 39

+43 Laps

1:00'10.023

 11 Laps  
37
T. AnnunziataCope Family Racing
 70 Chevrolet 24

+58 Laps

41'16.175

 15 Laps  
38 G. SmithleySS-Green Light Racing 14 Chevrolet 3

+79 Laps

4'02.703

 21 Laps  

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Redação Motorsport.com NASCAR XFINITY
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"

Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"

Fórmula 1
GP da Hungria
Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site

Fórmula 1
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site
F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Aston Martin restringe acesso da Sky alemã devido a comentários de Ralf Schumacher

Últimas notícias

Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland

Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland

Indy Indy
Caio Collet conquista terceira pole consecutiva na Indy NXT em Portland
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen

NSXF NASCAR XFINITY
VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen
NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com

NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR: Veja como foi a etapa de Watkins Glen da Xfinity Series com o Motorsport.com
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Apenas cinco vitórias em 27 poles: como avaliar Leclerc?

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros