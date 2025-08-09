VÍDEO: Zilisch causa acidente, vence e 'toma capote' após etapa da NASCAR Xfinity marcada por 'Big One' em Watkins Glen
Neste domingo, às 14h30, a NASCAR completa a programação do fim de semana de Watkins Glen com a corrida da Cup Series, com transmissão do Motorsport.com via PicTV: acesse em pictv.com/motorsport ou no link abaixo
Shane Van Gisbergen, Chevrolet
Foto de: Icon Sportswire via Getty Images
Neste sábado, foi realizada a 23ª etapa da NASCAR Xfinity Series, em Watkins Glen. E quem ficou com a vitória foi Conor Zilisch, da JR Motorsports.
O piloto norte-americano largou da pole, estabeleceu ritmo dominante e triunfou, após causar acidente polêmico com o companheiro Shane van Gisbergen. Veja:
A corrida teve 'interrupção' do domínio de Zilisch apenas no primeiro segmento, vencido por Justin Allgaier somente por estratégia de pits. Além do toque entre Connor e 'SVG', a prova foi marcada por 'Big One' originado em toque de Austin Hill em Michael McDowell. O Motorsport.com mostra abaixo:
Após paralisação para reparo no guard rail, Zilisch venceu, apesar de ter caído quando celebrava o triunfo no Victory Lane (abaixo).
Ele foi imediatamente levado ao centro médico, mas não corre risco. Connor teoricamente disputa a corrida da Cup Series neste domingo, às 14h30, mas ainda não está confirmado para o certame -- ele foi levado a um hospital local e está acordado e em alerta.
Posteriormente, Zilisch postou: "Obrigado a todos por entrarem em contato. Já saí do hospital e estou melhorando. Felizmente, as tomografias da minha cabeça não apresentaram nenhum problema, só quebrei a clavícula. Agradeço a todos os médicos pela atenção rápida e agradeço por não ter piorado".
Assim como as etapas de Truck e Xfinity, a prova da Cup tem transmissão do Motorsport.com na PicTV (assista aqui). A narração é de Sergio Lago, a voz da NASCAR no Brasil há 20 anos, e os comentários são de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.
RESULTADO DA ETAPA DE WATKINS GLEN DA NASCAR XFINITY SERIES:
|1
|
C. ZilischJR Motorsports
|88
|Chevrolet
|82
|
2:27'28.422
|2
|
S. MayerHaas Factory Team
|41
|Ford
|82
|
+2.326
2:27'30.748
|2.326
|3
|
S. SmithJR Motorsports
|8
|Chevrolet
|82
|
+3.247
2:27'31.669
|0.921
|4
|A. HillRichard Childress Racing
|21
|Chevrolet
|82
|
+3.603
2:27'32.025
|0.356
|5
|
C. KvapilJR Motorsports
|1
|Chevrolet
|82
|
+3.885
2:27'32.307
|0.282
|6
|J. AllgaierJR Motorsports
|7
|Chevrolet
|82
|
+4.068
2:27'32.490
|0.183
|7
|
A. GreenJordan Anderson Racing
|32
|Chevrolet
|82
|
+6.854
2:27'35.276
|2.786
|8
|C. EckesKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|82
|
+7.971
2:27'36.393
|1.117
|9
|B. JonesJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|82
|
+8.022
2:27'36.444
|0.051
|10
|H. BurtonAM Racing
|25
|Ford
|82
|
+8.926
2:27'37.348
|0.904
|11
|K. GralaSam Hunt Racing
|24
|Toyota
|82
|
+9.111
2:27'37.533
|0.185
|12
|B. PooleAlpha Prime Racing
|44
|Chevrolet
|82
|
+10.827
2:27'39.249
|1.716
|13
|
D. ThompsonSam Hunt Racing
|26
|Toyota
|82
|
+11.188
2:27'39.610
|0.361
|14
|
J. LoveRichard Childress Racing
|2
|Chevrolet
|82
|
+12.799
2:27'41.221
|1.611
|15
|J. ClementsJeremy Clements Racing
|51
|Chevrolet
|82
|
+13.336
2:27'41.758
|0.537
|16
|J. BurtonJordan Anderson Racing
|27
|Chevrolet
|82
|
+14.346
2:27'42.768
|1.010
|17
|
D. DyeKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|82
|
+15.022
2:27'43.444
|0.676
|18
|
T. GrayJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|82
|
+15.250
2:27'43.672
|0.228
|19
|
S. ParsonsAlpha Prime Racing
|45
|Chevrolet
|82
|
+17.195
2:27'45.617
|1.945
|20
|A. HillJoey Gase Motorsports
|53
|Chevrolet
|82
|
+17.474
2:27'45.896
|0.279
|21
|
G. ReenJoey Gase Motorsports
|35
|Toyota
|82
|
+23.644
2:27'52.066
|6.170
|22
|
P. RetzlaffAlpha Prime Racing
|4
|Chevrolet
|82
|
+35.743
2:28'04.165
|12.099
|23
|
B. PerkinsJordan Anderson Racing
|31
|Chevrolet
|80
|
+2 Laps
2:27'47.858
|2 Laps
|24
|
N. SanchezBig Machine Racing Team
|48
|Chevrolet
|75
|
+7 Laps
2:14'15.841
|5 Laps
|25
|M. McDowellKaulig Racing
|11
|Chevrolet
|73
|
+9 Laps
2:06'16.428
|2 Laps
|26
|
W. SawalichJoe Gibbs Racing
|18
|Toyota
|73
|
+9 Laps
2:06'17.632
|1.204
|27
|J. BilickiDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|91
|Chevrolet
|73
|
+9 Laps
2:06'20.979
|3.347
|28
|R. SiegRSS Racing
|39
|Ford
|73
|
+9 Laps
2:06'22.560
|1.581
|29
|R. EllisDGM Racing with Jesse Iwuji Motorsports
|71
|Chevrolet
|73
|
+9 Laps
2:06'24.160
|1.600
|30
|
K. SiegRSS Racing
|28
|Ford
|73
|
+9 Laps
2:06'24.510
|0.350
|31
|S. van GisbergenJR Motorsports
|9
|Chevrolet
|64
|
+18 Laps
1:45'06.762
|9 Laps
|32
|
A. AlfredoYoung's Motorsports
|42
|Chevrolet
|63
|
+19 Laps
2:27'48.056
|1 Lap
|33
|M. DiBenedettoViking Motorsports
|99
|Chevrolet
|52
|
+30 Laps
1:30'39.335
|11 Laps
|34
|
P. PardusSS-Green Light Racing
|07
|Chevrolet
|52
|
+30 Laps
2:27'58.157
|57'18.822
|35
|S. CreedHaas Factory Team
|00
|Ford
|50
|
+32 Laps
1:21'37.466
|2 Laps
|36
|R. HerbstJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|39
|
+43 Laps
1:00'10.023
|11 Laps
|37
|
T. AnnunziataCope Family Racing
|70
|Chevrolet
|24
|
+58 Laps
41'16.175
|15 Laps
|38
|G. SmithleySS-Green Light Racing
|14
|Chevrolet
|3
|
+79 Laps
4'02.703
|21 Laps
