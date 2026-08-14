O jovem piloto brasileiro Arthur Gama volta às pistas dos Estados Unidos neste sábado (14) para mais um desafio em sua trajetória no automobilismo norte-americano. O piloto disputará uma corrida noturna da categoria Late Model da NASCAR no Ace Speedway, na Carolina do Norte, novamente pela Sellers Racing.

A prova será mais uma etapa do processo de desenvolvimento de Arthur nos Estados Unidos. A parceria tem como objetivo viabilizar a presença do piloto em uma das principais praças do automobilismo mundial e contribuir para sua evolução dentro do cenário norte-americano.

A nova corrida acontece algumas semanas após uma estreia de destaque nos ovais dos EUA. Em sua primeira experiência na modalidade, Arthur conquistou a segunda colocação no Tri-County Speedway, terminando a prova de 75 voltas apenas 0s034 atrás do vencedor. O brasileiro também foi o mais rápido na sessão de treinos e largou na primeira fila.

O resultado foi consequência de uma rápida evolução ao longo da semana, marcada pela adaptação às características específicas das pistas ovais. Ao lado da Sellers Racing e com o acompanhamento de profissionais experientes do automobilismo americano, Arthur passou a desenvolver novas referências de pilotagem, especialmente em relação à proximidade com o muro, traçado e pontos de frenagem.

Agora, o desafio será diferente. Além de voltar a competir em um oval, Arthur terá pela frente um fim de semana no formato double header, com duas corridas em sequência no Ace Speedway, o que adiciona uma nova camada de exigência física e técnica à experiência adquirida em sua primeira participação.

Arthur Gama - NASCAR USA Foto de: Divulgacao

“Estou muito feliz por poder voltar a correr nos Estados Unidos tão pouco tempo depois da primeira experiência. A corrida anterior foi muito importante para entender o carro e principalmente para aprender como funciona uma pista oval na prática. Agora já chego mais preparado e com algumas referências que não tinha antes. Vai ser um fim de semana diferente, com duas corridas, e estou muito animado para viver essa experiência”, comentou Arthur Gama.

A participação no Ace Speedway faz parte de um planejamento de médio e longo prazo para a carreira internacional do piloto. Aos 21 anos, Arthur busca ampliar sua experiência em diferentes formatos de competição e construir uma trajetória consistente no automobilismo americano.

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