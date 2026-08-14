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NASCAR

Arthur Gama volta às pistas dos Estados Unidos para corrida noturna no Ace Speedway

Após conquistar segundo lugar em sua estreia nos ovais americanos, brasileiro disputa nova prova de Late Model pela Sellers Racing neste sábado (14)

Redação Motorsport.com
Publicado:
Arthur Gama - NASCAR USA

Foto de: Divulgacao

O jovem piloto brasileiro Arthur Gama volta às pistas dos Estados Unidos neste sábado (14) para mais um desafio em sua trajetória no automobilismo norte-americano. O piloto disputará uma corrida noturna da categoria Late Model da NASCAR no Ace Speedway, na Carolina do Norte, novamente pela Sellers Racing.

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A prova será mais uma etapa do processo de desenvolvimento de Arthur nos Estados Unidos. A parceria tem como objetivo viabilizar a presença do piloto em uma das principais praças do automobilismo mundial e contribuir para sua evolução dentro do cenário norte-americano.

A nova corrida acontece algumas semanas após uma estreia de destaque nos ovais dos EUA. Em sua primeira experiência na modalidade, Arthur conquistou a segunda colocação no Tri-County Speedway, terminando a prova de 75 voltas apenas 0s034 atrás do vencedor. O brasileiro também foi o mais rápido na sessão de treinos e largou na primeira fila.

O resultado foi consequência de uma rápida evolução ao longo da semana, marcada pela adaptação às características específicas das pistas ovais. Ao lado da Sellers Racing e com o acompanhamento de profissionais experientes do automobilismo americano, Arthur passou a desenvolver novas referências de pilotagem, especialmente em relação à proximidade com o muro, traçado e pontos de frenagem.

Agora, o desafio será diferente. Além de voltar a competir em um oval, Arthur terá pela frente um fim de semana no formato double header, com duas corridas em sequência no Ace Speedway, o que adiciona uma nova camada de exigência física e técnica à experiência adquirida em sua primeira participação.

Arthur Gama - NASCAR USA

Arthur Gama - NASCAR USA

Foto de: Divulgacao

“Estou muito feliz por poder voltar a correr nos Estados Unidos tão pouco tempo depois da primeira experiência. A corrida anterior foi muito importante para entender o carro e principalmente para aprender como funciona uma pista oval na prática. Agora já chego mais preparado e com algumas referências que não tinha antes. Vai ser um fim de semana diferente, com duas corridas, e estou muito animado para viver essa experiência”, comentou Arthur Gama.

A participação no Ace Speedway faz parte de um planejamento de médio e longo prazo para a carreira internacional do piloto. Aos 21 anos, Arthur busca ampliar sua experiência em diferentes formatos de competição e construir uma trajetória consistente no automobilismo americano.

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