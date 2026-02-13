Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein
NASCAR

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

Em grids com mais de 30 carros, Casagrande conquistou dois segundos lugares e fechou a última prova em quarto lugar em New Smyrna

Publicado:
462199_1191294_saveclip.app_636151157_18568130671001657_292236774965240648_n

Gabriel Casagrande (Nexus Racing /RF1)

Piloto tricampeão da NASCAR Special Edition no Brasil, Gabriel Casagrande concluiu mais uma sequência de provas no oval de New Smyrna, na Flórida, onde acelerou na NASCAR Pro Late Models, base da NASCAR. O piloto paranaense disputou três corridas e conquistou dois segundos lugares e uma quarta posição com a equipe Nexus Racing.

Leia também:

“Muito contente com tudo que a gente fez. Eu acho que foi uma semana muito importante porque é o evento mais tradicional que eles têm aqui. Eles chamam até de World Series of Asphalt e vêm pilotos de várias partes do mundo. Tivemos adversários da NASCAR México, NASCAR Canadá. Eu representando o Brasil, tinha pessoal da Europa também, então foi bem legal por esse ponto, por estar junto com eles e pelo desempenho que a gente teve”, explica Casagrande.

“Nossa equipe fez um carro muito bom nas três corridas. Nós classificamos em segundo, em quarto e em sétimo em um pelotão sempre de mais de 30 carros, então fiquei bem satisfeito com isso. O desempenho foi muito bom com dois segundos lugares. E ontem, que era a corrida mais longa de 100 voltas, a gente optou por um acerto para um stint mais longo e realmente o carro funcionava muito bem quando tinha muitas voltas de bandeira amarela. A gente teve 50 voltas ininterruptas de bandeira amarela, então o ritmo era bem legal, eu estava ali em terceiro passando o segundo, quando deu essa bandeira e depois no final acabei ficando um pouquinho, perdi uma posição, então terminamos em quarto”, conta.

Tricampeão da Stock Car e também campeão overall da NASCAR Brasil, Casagrande fez suas primeiras corridas em ovais no Pro Late Models em 2025, quando inclusive conquistou uma vitória. O piloto admite que pretende fazer novas corridas no futuro nos ovais norte-americanos.

“Estou muito animado pelo que vem pela frente. Acho que a gente tem grandes possibilidades de fazer mais coisas por aqui, não sei ainda se nessa categoria. Mas de tudo que a gente está mostrando, por ser um piloto de fora, ter praticamente zero experiência em ovais e o desempenho que apresentamos, tem sido bem legal”, concluiu.

Casagrande voltará às pistas no Brasil para a abertura da Stock Car nos dias 7 e 8 de março, em Curvelo (MG).

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR: Casagrande repete segundo lugar no oval em New Smyrna

Principais comentários

Últimas notícias

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NAS NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
FE Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Misc Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso