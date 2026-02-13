NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

Piloto tricampeão da NASCAR Special Edition no Brasil, Gabriel Casagrande concluiu mais uma sequência de provas no oval de New Smyrna, na Flórida, onde acelerou na NASCAR Pro Late Models, base da NASCAR. O piloto paranaense disputou três corridas e conquistou dois segundos lugares e uma quarta posição com a equipe Nexus Racing.

“Muito contente com tudo que a gente fez. Eu acho que foi uma semana muito importante porque é o evento mais tradicional que eles têm aqui. Eles chamam até de World Series of Asphalt e vêm pilotos de várias partes do mundo. Tivemos adversários da NASCAR México, NASCAR Canadá. Eu representando o Brasil, tinha pessoal da Europa também, então foi bem legal por esse ponto, por estar junto com eles e pelo desempenho que a gente teve”, explica Casagrande.

“Nossa equipe fez um carro muito bom nas três corridas. Nós classificamos em segundo, em quarto e em sétimo em um pelotão sempre de mais de 30 carros, então fiquei bem satisfeito com isso. O desempenho foi muito bom com dois segundos lugares. E ontem, que era a corrida mais longa de 100 voltas, a gente optou por um acerto para um stint mais longo e realmente o carro funcionava muito bem quando tinha muitas voltas de bandeira amarela. A gente teve 50 voltas ininterruptas de bandeira amarela, então o ritmo era bem legal, eu estava ali em terceiro passando o segundo, quando deu essa bandeira e depois no final acabei ficando um pouquinho, perdi uma posição, então terminamos em quarto”, conta.

Tricampeão da Stock Car e também campeão overall da NASCAR Brasil, Casagrande fez suas primeiras corridas em ovais no Pro Late Models em 2025, quando inclusive conquistou uma vitória. O piloto admite que pretende fazer novas corridas no futuro nos ovais norte-americanos.

“Estou muito animado pelo que vem pela frente. Acho que a gente tem grandes possibilidades de fazer mais coisas por aqui, não sei ainda se nessa categoria. Mas de tudo que a gente está mostrando, por ser um piloto de fora, ter praticamente zero experiência em ovais e o desempenho que apresentamos, tem sido bem legal”, concluiu.

Casagrande voltará às pistas no Brasil para a abertura da Stock Car nos dias 7 e 8 de março, em Curvelo (MG).

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!