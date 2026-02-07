NASCAR: Casagrande compete nos Estados Unidos

Pular para o conteúdo principal

Brasileiro acelera na 60ª edição do World Series of Asphalt na Flórida

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Casagrande

Gabriel Casagrande

O Brasil volta a acelerar forte no cenário da NASCAR dos Estados Unidos. Campeão Overall da NASCAR Brasil em 2024 e atual campeão do Special Edition, Gabriel Casagrande disputa nesta semana três provas no autódromo New Smyrna Speedway, na Flórida, tradicional oval de meia milha que recebe a 60ª edição do World Series of Asphalt.

Leia também:

As corridas fazem parte do NASCAR Advance Auto Parts Weekly Series, o campeonato raiz da NASCAR para pistas curtas locais. Casagrande entra na disputa na categoria PRO Late Model, uma das mais competitivas do programa e que enfrentam pilotos experientes do short track americano.

Defendendo a NEXUS Racing, o brasileiro integra um programa de intercâmbio entre a NASCAR Brasil, a equipe e a NASCAR americana. A proposta é simples e direta: colocar o piloto em contato com a rotina das pistas curtas dos Estados Unidos, desde os treinos e ajustes de carro até a dinâmica intensa das corridas em ovais.

A etapa foi aberta no último dia 4, com treinos livres, reconhecimento de pista e reuniões técnicas, tudo voltado para adaptação rápida ao equipamento e ao traçado.

"Estou muito animado para esta primeira corrida do ano. É uma experiência diferente do que a gente faz no Brasil e que tive somente uma vez na vida. Então é preciso se readaptar. O treino de ontem já foi muito bom, estivemos entre os primeiros e a equipe sempre faz um excelente trabalho na performance dos carros. Por isso, a expectativa vai lá para cima", disse o piloto.

"Na primeira vez que estivemos aqui, ganhamos, mas sei que vitória não é garantida. Vou dar o máximo, sabendo que tem muita coisa para acontecer e aprender", afirmou Casagrande. "Acima de tudo, vou curtir cada volta, porque tudo o que eu aprender aqui vai me ajudar muito no futuro".

As provas de Gabriel Casagrande no New Smyrna Speedway acontecem no domingo (8), quarta-feira (11) e quinta-feira (12), com transmissão ao vivo pela plataforma FloRacing. No domingo, a largada está prevista para 19h no horário local, 21h no horário de Brasília.

