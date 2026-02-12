NASCAR: Casagrande repete segundo lugar no oval em New Smyrna

Em sua segunda de três corridas previstas em New Smyrna na Pro Late Models, categoria de base da NASCAR, Gabriel Casagrande voltou a ser destaque com boas ultrapassagens no circuito oval para conquistar o segundo lugar na noite desta quarta-feira.

O tricampeão da Stock Car já havia sido o segundo colocado na prova do último domingo e segue empolgado com os bons resultados com o carro número 96 da equipe Nexus Racing.

“Foi mais uma corrida bacana em que estivemos perto da vitória. Foi um dia em que disputamos somente um treino livre antes da classificação por conta da chuva e fechamos o qualy em sétimo. Sabíamos que o ritmo de corrida nosso era bom e pudemos comprovar isso mais uma vez”, diz Casagrande.

Piloto da equipe MX Vogel na Nascar Brasil, categoria em que é tricampeão da Special Edition, Casagrande conta com apoio da divisão brasileira da Nascar para as provas em New Smyrna. O paranaense ainda disputará mais uma prova na noite desta quinta-feira no circuito oval.

