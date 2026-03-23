Nelsinho Piquet correrá na temporada 2026 da NASCAR Euro Series

A NASCAR Euro Series revelou, na segunda-feira (23) que Nelsinho Piquet se juntará à equipe Alumitec Racing para o campeonato V8GP de 2026.

Após uma campanha de 2025 na qual a Alumitec ficou a apenas uma posição do prêmio máximo, a equipe está reforçando suas ambições pelo título ao trazer de volta às suas raízes de alta potência um dos nomes mais versáteis do automobilismo mundial.

Ex-piloto de Fórmula 1 e campeão de Fórmula E, Piquet chega à equipe com um currículo que também ressoa profundamente entre os fãs do estilo americano de corrida. Durante sua passagem pelos Estados Unidos, o destaque brasileiro provou que podia competir com os melhores do esporte, registrando um histórico impressionante nas categorias nacionais da NASCAR.

Sua temporada de 2012 continua sendo uma referência para os competidores internacionais, pois ele conquistou uma vitória marcante no lendário Road America na NASCAR O’Reilly Auto Parts Series e garantiu dois triunfos na NASCAR Truck Series em Michigan e Las Vegas.

Com 28 resultados entre os 10 primeiros na Truck Series e uma classificação entre os 10 primeiros na pontuação geral em 2012, Piquet Jr. demonstrou a garra e a mentalidade de bumps necessários para ter sucesso nos carros da NASCAR.

Para a Alumitec Racing, a contratação representa uma peça crucial do quebra-cabeça do campeonato. O chefe de equipe e CEO, Alain Lord Mounir, deixou claro que a organização francesa não se satisfaz com o segundo lugar e comprometeu todos os recursos disponíveis para garantir que o Ford Mustang #48 seja o carro a ser batido.

“No ano passado, terminamos em segundo lugar no campeonato. Este ano, estamos dedicando todo o esforço, todos os recursos e toda a energia para conquistá-lo”, disse Alain Lord Mounir. “A experiência de Nelsinho na F-E, na NASCAR e nas corridas internacionais faz dele a escolha perfeita para o nosso programa. Juntamente com Gianmarco Ercoli, temos uma dupla de pilotos capaz de disputar o campeonato".

Piquet ecoou esse sentimento, expressando seu entusiasmo por retornar a um formato que exige pilotagem agressiva e precisão tática. A mudança marca uma espécie de volta às origens do estilo de corrida que definiu seus anos de formação sob os holofotes americanos.

“Estou muito animado por me juntar à Alumitec Racing”, disse o piloto de 40 anos. “Competir na Europa sempre foi um desafio significativo para mim, e a NASCAR Euro Series reúne um nível de competição que realmente me empolga. A equipe tem demonstrado forte desempenho e determinação, e está claro que está totalmente comprometida com a vitória. Estou ansioso para trabalhar com todos e lutar pelas vitórias e pelo campeonato nesta temporada".

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