O PicPay firmou acordo de exclusividade com a NASCAR para a transmissão online de todas as etapas da NASCAR Cup Series, Xfinity Series e CRAFTSMAN Truck Series até o final da temporada 2027, através da plataforma de streaming PicTV. Nela, o canal do Motorsport.com destaca tudo da mais popular categoria do automobilismo americano com narração de Sergio Lago, voz da NASCAR no Brasil há duas décadas, e Erick Gabriel, editor do Motorsport.com.

O acordo marca o retorno das etapas americanas da NASCAR às telas brasileiras pela primeira vez desde a temporada 2024. A partir de agora, os fãs brasileiros terão acesso digital exclusivo às 35 corridas restantes das três categorias. O acordo foi garantido pela IMG, parceira internacional de direitos de mídia da NASCAR.

"Sabemos a paixão dos brasileiros pelo automobilismo. Trazer de volta a emoção da NASCAR National Series — um dos esportes automobilísticos mais assistidos do mundo — com acesso gratuito, em português e 100% digital é algo muito especial para a gente e para os fãs", afirma Anderson Chamon, cofundador e vice-presidente executivo de Novos Negócios do PicPay.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o PicPay para oferecer aos fãs da NASCAR no Brasil cobertura gratuita e ao vivo”, disse Nick Skipper, Diretor Geral de Estratégia de Mídia da NASCAR. “Esta colaboração expande nosso alcance global e dá acesso direto à emoção das corridas da NASCAR a um dos públicos mais apaixonados por automobilismo do mundo”, acrescentou Skipper.

A ação faz parte da estratégia de marketing do PicPay no universo do automobilismo, que inclui ainda o patrocínio à Stake F1 Team KICK Sauber na Fórmula 1 e à equipe do piloto Cacá Bueno, na Stock Car e na NASCAR Brasil.

As próximas corridas no calendário da NASCAR são as etapas da Cup Series e da Xfinity Series no Iowa Speedway, nos dias 2 e 3 de agosto, que serão transmitidas ao vivo no Brasil pela PicTV.com/motorsport.

"VOZ DA NASCAR" no Brasil, SERGIO LAGO MANDA RECADO sobre a categoria e conta 'CAUSOS' MUNDO AFORA

