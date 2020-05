Polícia prende homem que ameaçava jogar bomba em Darlington

Investigadores do condado de Darlington prenderam um homem acusado de deixar mensagens ameaçadoras no Darlington Raceway, local das próximas corridas da NASCAR a partir do próximo fim de semana.

Michael Donavan Avin, de 46 anos, foi acusado de deixar mensagens ameaçadoras no dia 27 de abril. Os investigadores também alegam que Avin também escreveu uma carta para outro local dizendo que tinha acesso a 125 toneladas de materiais para fabricação de bombas.

De acordo com site breaking911.com, Avin é acusado de porte, ameaça ou tentativa de uso de uma arma de destruição em massa e por ato de terrorismo não resultando em morte.

Ele está sob custódia no Centro de Detenção W. Glenn Campbell, aguardando audiência de fiança.

Um porta-voz da NASCAR disse que a categoria não fará comentários sobre este assunto.

