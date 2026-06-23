Theo Salomão conquista primeira vitória em ovais no automobilismo americano

Seis vezes campeão no kartismo brasileiro, o goiano Theo Salomão está totalmente focado no automobilismo americano na atual temporada.

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O jovem piloto passou a competir no U. S. Legend Cars International, o primeiro degrau de uma longa escada para chegar à NASCAR Cup Series, seu maior sonho.

Nesta caminhada, Salomão conquistou ótimos resultados e uma vitória no circuito misto do Charlotte Motor Speedway, na Carolina do Norte, e dividiu a pista com seu ídolo de infância Kyle Busch.

No Anderson Motor Speedway, na Carolina do Sul, Theo foi o 4º colocado em uma prova que teve a participação de Busch, que morreu há pouco mais de um mês, que finalizou em 3º.

No último final de semana, novamente no Anderson Motor Speedway, Theo Salomão venceu pela primeira vez em um circuito oval, novamente em uma prova do U. S. Legend Cars International.

“Venho evoluindo desde o início, fui 3º, 2º e venci em circuito misto”, relembrou Theo Salomão. “E neste final de semana conquistei minha primeira vitória em ovais. Estou muito feliz, claro. O momento é de comemorar, mas também de manter o foco nos treinos, nas corridas e no aprendizado”, finalizou.

Nesta semana Theo Salomão competirá novamente em Charlotte e, após isso, voltará ao Brasil para um pequeno descanso em família. No início de julho ele retornará aos Estados Unidos para seus primeiros testes com carros maiores, como os das categorias Transam e World Racing League (WRL).

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