VÍDEO: Lenda da NASCAR sofre batida em corrida da NHRA

Tony Stewart, estrela conhecida da NASCAR, enfrentou um acidente assustador no Campeonato da NHRA, competição de arrancada no último domingo (14). A corrida aconteceu em Maple Grove Raceway, em Mohnton, na Pensilvânia.

O piloto se chocou com Dough Kalitta no evento da Top Fuel. Neste final de semana, Stewart estava substituindo a esposa, Leah Pruett, após o nascimento do primeiro filho do casal, mas já corre na categoria desde 2022.

Em um comunicado após o acidente, a NHRA entrou em mais detalhes sobre o que aconteceu entre os pilotos.

"Durante a segunda ronda das eliminatórias da Top Fuel no Maple Grove Raceway, o dragster de Doug Kalitta cruzou a linha central e colidiu com o carro de Tony Stewart na pista da esquerda. O veículo de Stewart virou e atingiu a parede de proteção esquerda antes de parar, enquanto o carro de Kalitta também cruzou a linha central antes de parar".

Em entrevista à Fox Sports 1, Stewart admitiu que teve um 'apagão' após o choque e foi resgatado pela equipe de segurança, sendo levado direto para o atendimento médico.

"Não tenho a mínima ideia, honestamente. Não me lembro de nada disso. A primeira coisa que me lembro é que acordei aqui. Não tenho a certeza do que aconteceu, mas parece que foi algo bastante grande".

O piloto garantiu que não teve nenhum ferimento mais grave, apesar de ter sentido muita dor de cabeça e na mão esquerda.

