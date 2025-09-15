VÍDEO: Lenda da NASCAR sofre batida em corrida da NHRA
Tony Stewart, tricampeão da categoria norte-americana, se chocou com Dough Kalitta
Foto de: Eric Gilbert
Tony Stewart, estrela conhecida da NASCAR, enfrentou um acidente assustador no Campeonato da NHRA, competição de arrancada no último domingo (14). A corrida aconteceu em Maple Grove Raceway, em Mohnton, na Pensilvânia.
O piloto se chocou com Dough Kalitta no evento da Top Fuel. Neste final de semana, Stewart estava substituindo a esposa, Leah Pruett, após o nascimento do primeiro filho do casal, mas já corre na categoria desde 2022.
Em um comunicado após o acidente, a NHRA entrou em mais detalhes sobre o que aconteceu entre os pilotos.
"Durante a segunda ronda das eliminatórias da Top Fuel no Maple Grove Raceway, o dragster de Doug Kalitta cruzou a linha central e colidiu com o carro de Tony Stewart na pista da esquerda. O veículo de Stewart virou e atingiu a parede de proteção esquerda antes de parar, enquanto o carro de Kalitta também cruzou a linha central antes de parar".
Em entrevista à Fox Sports 1, Stewart admitiu que teve um 'apagão' após o choque e foi resgatado pela equipe de segurança, sendo levado direto para o atendimento médico.
"Não tenho a mínima ideia, honestamente. Não me lembro de nada disso. A primeira coisa que me lembro é que acordei aqui. Não tenho a certeza do que aconteceu, mas parece que foi algo bastante grande".
O piloto garantiu que não teve nenhum ferimento mais grave, apesar de ter sentido muita dor de cabeça e na mão esquerda.
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários