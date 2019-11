Rubens Barrichello tem uma das carreiras mais bem-sucedidas do automobilismo, com dois vice-campeonatos e o recorde de participação na Fórmula 1, além do título de 2014 da Stock Car brasileira e participações em IndyCar, 24 Horas de Le Mans, 24 Horas de Daytona e outros feitos.

A partir do próximo fim de semana, Rubinho entrará para a história do esporte a motor australiano, fazendo parte do grid da corrida inaugural da recém-criada S5000, em Sandown, Melbourne. Após sete anos, o brasileiro voltará a correr em monopostos: sua última experiência foi na Indy, em 2012.

O conceito do carro da S5000 é baseado em um Fórmula 3. Possui 560 cavalos de potência, com motor V8 Ford Coyote de 5.2 litros. O chassi é da Onroak-Ligier, com halo, além de ter um câmbio de seis marchas sequencial borboleta e pneus fornecidos pela norte-americana Hoosier.