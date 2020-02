Igor Fraga vence em Hampton Downs pela Toyota Racing Series

Neste fim de semana acontece a terceira etapa da Toyota Racing Series (TRS) de 2020. O local é o circuito de Hampton Downs, na Nova Zelândia. E logo na primeira, das três corridas, o Brasil já fez bonito. Igor Fraga dominou a prova e conquistou sua primeira vitória da competição.

O brasileiro largou na terceira posição e logo no início pulou para a ponta. Liam Lawson, o piloto da casa e líder do campeonato, começou em segundo, mas caiu para o quarto posto, enquanto que Caio Collet assumia terceira colocação.

Enquanto Fraga abriu boa vantagem para a vitória, Lawson se recuperou e finalizou em segundo. Collet teve que se conformar com a quarta posição.

Com o triunfo, Fraga diminui a diferença para Lawson, que é piloto do programa da Red Bull, para apenas 14 pontos, 184 a 170. Collet é o sétimo, com 107.

Nesta noite/madrugada você acompanha ao vivo no Motorsport.com as corridas 2 e 3 da TRS em Hampton Downs, às 19h45 e 0h30, respectivamente, no horário de Brasília.

Veja como foi a vitória de Igor Fraga

