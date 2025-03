Neste sábado (8), celebramos do Dia Internacional das Mulheres e celebramos as pilotos que estão ganhando espaço em suas respectivas categorias.

A catarinense Maria Nienkötter, de 18 anos, está em contagem regressiva. Praticamente três semanas depois, no dia 28, em Rosário (Argentina), a jovem de Florianópolis fará seu primeiro treino oficial para estrear no TCR South America Banco BRB, campeonato continental no qual Maria será representante do Brasil.

A piloto será a terceira competidora brasileira confirmada no automobilismo internacional durante a temporada 2025, um recorde para o país. As demais são Aurélia Nobels e Rafaela Ferreira. Ambas estão escaladas para disputar a Fórmula 1 Academy, categoria organizada pela FIA com o propósito de revelar talentos femininos.

Entre as que estiveram ativas em 2024 e as que já anunciaram seus planos para a atual temporada, há pelo menos 16 pilotas e quatro navegadoras (que disputam campeonatos de rali) que devem competir no país em 2025. Somando com as três pilotos que irão disputar campeonatos internacionais, a atual temporada contará pelo menos 23 brasileiras em categorias de ciclos profissionais do automobilismo.

Vinda de família tradicional nas pistas, Nienkötter chega à competição após ter participado de um processo seletivo inédito promovido pelo próprio TCR South America Banco BRB em conjunto com a equipe Cobra Racing Team e a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Maria foi a vencedora do pleito e teve como concorrentes Kaká Magno e Renata Camargo – as duas também estarão nas principais pistas do Brasil ao longo do ano, mas em outras categorias.

Um dos principais nomes revelados pelo BRB Fórmula 4 Brasil, em 2022, Aurélia Nobels fez história ao vencer a seletiva FIA Girls on Track – Rising Stars, e como prêmio passou a fazer parte do Ferrari Driver Academy, um dos programas de desenvolvimento mais prestigiados do esporte a motor. Desde o ano passado, a piloto passou a competir na Fórmula 1 Academy, categoria de base exclusiva para mulheres fundada e apoiada pelo Liberty Media, proprietária do Mundial de Fórmula 1.

Em 2025, Rafaela Ferreira chega à Fórmula 1 Academy como integrante do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull Racing. A catarinense dá sequência à sua trajetória agora no exterior depois de construir um cartel de respeito na categoria brasileira: três vitórias, 11 pódios, uma pole position e duas voltas mais rápidas, sempre representando a equipe TMG Racing.

Outra pilota revelada pelo BRB Fórmula 4 Brasil foi Cecília Rabelo. Em 2023, a mineira de Varginha escreveu seu nome na história da categoria-escola ao conquistar, justamente na etapa de evento-suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1, a pole-position, em condições desafiadoras diante do traçado molhado em Interlagos.

Regina Calderoni foi a primeira mulher a correr na Stock Car, na geração dos Opalas, em 1984. Suzane Carvalho foi campeã brasileira e sul-americana de Fórmula 3, na categoria B, em 1992, sendo a primeira mulher a faturar um título na categoria em todo o mundo, fato que foi registrado pelo Guinness Book. Suzane também coleciona conquistas em duas rodas, como o título da Copa Honda CBR 500R, além de dar sequência à sua carreira nas pistas como instrutora de pilotagem.

Cristina Rosito também tem na sua galeria diversas conquistas e já correu com carros, caminhões e motocicletas. Outro nome bem conhecido dos fãs é Débora Rodrigues, que começou a correr de caminhões há quase 30 anos, em 1998, sendo até hoje uma das estrelas da Copa Truck.

Mas a brasileira de maior êxito no automobilismo até o momento é Bia Figueiredo. Inspiração para as gerações mais jovens, a paulista alcançou grandes façanhas, como a vitória no oval de Nashville na Indy Lights. Foi também a primeira representante feminina do país a disputar uma das provas mais desafiadoras do mundo: as 500 Milhas de Indianápolis.

Bia correu na Fórmula Indy entre 2010 e 2013, competiu nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring, acelerou no TCR South America Banco BRB em 2022 e tem um cartel de 126 largadas na Stock Car. Em 2024, tornou-se campeã da Copa Truck na classe Elite.

Conheça as pilotos brasileiras

Aurélia Nobels – Fórmula 1 Academy, equipe Puma

Rafaela Ferreira – Fórmula 1 Academy, equipe Racing Bulls

Maria Nienkötter – TCR South America Banco BRB, equipe Cobra Racing Team

BRASILEIRAS EM AÇÃO NO PAÍS

Em ordem alfabética, com indicação da categoria disputada

Antonella Bassani – Porsche Cup Brasil

Bia Figueiredo – Copa Truck, equipe ASG Motorsport

Bia Martins – Turismo Nacional, equipe GS Sports

Bruna Dias – Turismo Nacional, equipe Porthack

Bruna Tomaselli – Stock Light, equipe SG28 Racing

Cecília Rabelo - Porsche Cup Brasil

Cristina Starling (navegadora) – Rally dos Sertões, equipe Can-Am

Débora Rodrigues – Copa Truck, R9 Competições

Elisa Lacerda (navegadora) – Mitsubishi Cup, Spinelli Racing

Helena Deyama – Rally dos Sertões, equipe Can-Am

Joseane Koerich (navegadora) – Rally dos Sertões, X-Rally Team

Kaká Magno – Stock Light, equipe Infinity Competições

Letícia Bufoni – Porsche Cup Brasil

Lu Klai - NASCAR Brasil

Manu Clauset – Fórmula Delta

Maria Luiza Bedin – Turismo Nacional, equipe GS Sports

Minae Miyauti (navegadora) – Mitsubishi Cup, equipe Accert Competições

Moara Sacilotti – Rally dos Sertões, Kawasaki Racing; South American Rally Race, equipe MSI Motorsport; Mitsubishi Cup, equipe Spinelli Racing

Pâmela Bozanno – Rally dos Sertões, equipe EMS Rally Team

Renata Camargo – Turismo Nacional, equipe Brandão Motorsport

Thaline Chicoski – Copa Hyundai HB20 e AMG Cup Brasil

