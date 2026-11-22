VÍDEO: Corrida da F4 no GP de Macau é interrompida após acidente com 10 carros
Piloto júnior da Mercedes, Kenzo Craigie levou a vitória após a retomada da prova
A corrida da Fórmula 4 na programação do GP de Macau precisou ser interrompida ainda na primeira volta devido a um grande acidente envolvendo 10 carros. Kenzo Craigie, piloto da Academia da Mercedes, foi o vencedor após a retomada da prova.
As sessões da F4 em Macau foram marcadas por incidentes, totalizando 10 bandeiras vermelhas entre os treinos e a classificação na quinta e na sexta-feira.
O mesmo aconteceu no domingo, com um engavetamento desencadeado por Kimi Chan, que rodou na curva Mandarin ainda na primeira volta, acertando o campeão da F4 Espanhola Kasper Schormans. Isso levou ao caos, enquanto os restantes tentavam sem sucesso evitar os carros rodando na parte de alta velocidade do circuito.
Outros oito pilotos não conseguiram completar a primeira volta, pois a corrida foi imediatamente interrompida com bandeira vermelha.
Também abandonaram Jarrett Clark, da Hitech, Andy Consani, da R-ace GP, a dupla da Evans GP David Cosma-Cristofor e Anh Nguyen, a dupla da Argenti Motorsport Ludovic Busso e Felipe Reijs, e os pilotos da Asia Racing Team RFN Yu Yan e Vernice Lao.
Todos os 10 pilotos conseguiram sair rapidamente de seus carros e todos escaparam ilesos do acidente, com os comissários considerando que se tratou de um incidente de corrida.
Kenzo Craigie, FIA Formula 4 World Cup winner in Macau
Photo by: Macau Grand Prix Organizing Committee
Vários outros carros sofreram danos no engavetamento, e os mecânicos trabalharam freneticamente durante a interrupção para garantir que a dúzia de pilotos restantes pudesse largar novamente.
Depois de retomar atrás do safety car por uma volta, o restante da corrida transcorreu sem interrupções, com o pole position, Craigie, defendendo-se com sucesso de Oleksandr Bondarev.
Craigie acabou cruzando a linha meio segundo à frente, enquanto o vice-campeão da F4 Britânica pela Hitech, Theo Palmer, completou o pódio por uma fração à frente do companheiro de equipe de Bondarev, Noah Monteiro.
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