Diego Ramos mira ampliar liderança na classificação geral da Copa Shell HB20

Líder da classificação geral da Copa Shell HB20, o paulista Diego Ramos volta à pista neste fim de semana para representar a Shell na disputa da quinta etapa da temporada de 2020, no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Com uma vitória e quatro pódios nas oito provas já disputadas no campeonato, o piloto do carro #113 tem nove pontos de vantagem para seu mais direto perseguidor. Dos primeiros na tabela, Diego é o único que marcou pontos em todas as corridas até agora.

No Velocitta, Ramos encontrará um dos traçados mais seletivos e técnicos do país: com 3.493 metros, o circuito tem 14 curvas, de diferentes velocidades e raios bem distintos, freadas fortes, além de subidas e descidas. Um desafio para todos os competidores.

A programação deste fim de semana começa na sexta-feira, com a realização de três treinos livres. Para o sábado, estão previstas mais uma sessão livre, a classificação e a disputa da primeira corrida. Domingo, será disputada a segunda prova da rodada dupla.

“A expectativa é grande, é uma pista que gosto bastante. É um circuito muito técnico, andei muito bem lá” disse Diego. “Acredito que vai dar tudo certo e vou brigar pela vitória e para manter a liderança do campeonato, levando a Shell ao lugar mais alto do pódio.”

Programação:

Sexta-feira, 16 de outubro

10h25 - Primeiro treino livre

12h55 - Segundo treino livre

15h - Terceiro treino livre

Sábado, 17 de outubro

8h - Quarto treino livre

11h - Classificação

14h50 - Corrida 1

Domingo, 18 de outubro

9h30 - Corrida 2

Classificação:

1º D.Ramos - 87 pontos

2º E.Favarin - 78

3º A.Bragantini - 68

4º R.Abbate - 63

5º L.Viscardi - 60

T.Riberi – 60

