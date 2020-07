O paulista Diego Ramos, de apenas 18 anos, inicia neste fim de semana, em Goiânia, um novo desafio com as cores da Shell. O piloto está confirmado na disputa da temporada de 2020 da Copa Shell HB20 e correrá com combustível V-Power Etanol e lubrificantes Helix.

Lançada no Brasil no ano passado e promovida pela HRacing, a Copa Shell HB20 foi o evento de esporte a motor que mais cresceu nas pistas brasileiras. O campeonato com início em Goiânia, no sábado e domingo, terá 16 corridas em oito rodadas duplas e transmissão ao vivo pelo Bandsports.

Na Copa Shell HB20, Ramos vai encontrar um carro bastante diferente do que utilizou nas suas últimas temporadas, pois pilotará uma máquina com tração dianteira e pneus radiais. O modelo HB20 R Spec tem motor 1.6, com leves ajustes mecânicos e apenas o interior adaptado para as corridas, com inserção de estrutura tubular e banco de competição.

Este é o quarto ano do Diego com a Shell e o terceiro competindo nos carros, cada um deles em uma categoria diferente. Em 2018, o paulista foi o terceiro colocado na Sprint Cup e, em 2019, terminou a temporada da Stock Light na terceira posição entre os estreantes.

O piloto representa a Shell desde a temporada de 2017, quando ainda competia no kart. Antes de passar aos carros, Ramos conquistou o tricampeonato brasileiro de kart, em 2013 (Super Cadete), 2015 (Júnior Menor) e 2017 (Júnior).

"A minha expectativa nessa nova categoria é bem alta. A estreia será numa pista em que andei relativamente bem no ano passado, mas com certeza vai ser difícil. É uma categoria totalmente nova, totalmente diferente de tudo que eu já guiei, com um carro de tração dianteira e pneu radial. Mas estou muito feliz em voltar a acelerar com a Academia Shell Racing, ainda mais depois dessa pandemia. Espero dar o meu melhor durante todo o ano e levar a Academia Shell Racing ao ponto mais alto do pódio", disse Diego Ramos.