Um piloto da MARS Late Model Championship, campeonato de corrida de pista de terra dos Estados Unidos, teve um 'dia de fúria' na etapa de Farmer City Raceway, no estado do Illinois, batendo e capotando de propósito o carro de um rival depois de um embate em pista. Veja o vídeo!

A cena bizarra ocorreu durante a primeira corrida classificatória da noite entre Daryn Klein e Bob Gardner, quando os pilotos entraram nas curvas três e quatro, na volta de abertura, com contato entre os dois fazendo Gardner rodar.

Enquanto Klein retornou para a pista, Gardner entrou na área de escape, aguardando a passagem dos pilotos mas entrando na contramão do traçado. Depois de voltar para a área de escape, o Gardner voltou para o circuito, já com bandeira amarela, emparelhou com Klein e bateu de propósito no rival, fazendo o carro de Klein capotar.

Pelo incidente, Gardner foi punido com uma suspensão de, no mínimo, seis meses de participação nas etapas do MARS Late Model Championship, além de ser afastado de outros eventos relacionados à categoria de corrida de pista de terra, como o DIRTcar/World Racing Group e o World of Outlaws Late Model.

