Antonella Bassani confia no retrospecto no Velocitta para subir na Porsche Cup

A pista do Velocitta, palco da segunda etapa do calendário 2026 da Porsche Cup neste fim de semana, entrou na história do automobilismo brasileiro no Porsche de Antonella Bassani.

Hoje titular do Porsche #72 na Carrera Cup, a catarinense registrou a primeira pole de uma mulher no evento em 2023 e, na temporada seguinte, ganhou a corrida pela classe Challenge. Foram anos muito produtivos para Antonella, com o título da categoria em seu ano de estreia e o vice-campeonato na temporada seguinte.

No ano passado ela saltou novos voos, integrando o grid regular da Carrera Cup. A estreia na categoria principal veio com um pódio em Mogi Guaçu no primeiro semestre. A pista marcou ainda sua primeira participação na Stock Car, substituindo Rubens Barrichello no carro #111.

É o palco ideal na visão da pilota para iniciar sua recuperação na tabela de pontos. Na abertura da temporada 2026, em Interlagos, Bassani tinha velocidade mas não conseguiu traduzir em muitos pontos o desempenho que mostrou na pista. Uma punição na corrida de sábado derrubou a titular do Porsche #72 para 17º, depois de terminar a primeira prova do ano entre os dez. No domingo ela bem que conseguiu uma prova de recuperação, avançando de 17º lugar no grid para décimo na bandeirada.

Como consequência, ela aparece em 12º no campeonato, em meio a um grid de 37 competidores. A segunda etapa do calendário marca a adoção do lastro de performance na Porsche Cup e partir para a classificação com um carro sem peso adicional pode representar mais uma vantagem para a primeira mulher da história a marcar pole, ganhar corrida e campeonato na categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A programação do fim de semana tem previsto um treino opcional na quinta e outro na sexta, quando acontece também o treino livre 1. No sábado a pista é aberta com o classificatório pela manhã, com a corrida 1 largando às 13h50min. A prova de domingo terá inversão de grid, com início agendado para 13h20min.

As corridas são exibidas ao vivo por Band e Bandsports, além dos canais digitais oficiais da Porsche Cup.

"Muito feliz de poder voltar ao Velocitta, segunda etapa do campeonato. Estou muito ansiosa, feliz por toda a preparação que fiz para essa corrida. A gente sabe que é uma pista onde sempre me dei muito bem. Conquistei minha primeira pole por lá em 2023, em 2024 venci a corrida e, ano passado, na minha estreia na Carrera Cup, tive meu primeiro pódio nessa pista. Então sempre chego confiante, com minhas expectativas lá no alto. Vamos focar em pontuar bem nas duas corridas para se recuperar no campeonato", disse Bassani.

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