Antonella Bassani apresenta layout alusivo aos 30 anos de parceria entre Mobil e Porsche
Campeã da classe Challenge em 2023 disputa sua 4ª temporada na Porsche Cup, sempre com Mobil
A Porsche Cup voltou a acelerar em Interlagos inaugurando sua temporada 2026 com os treinos de pré-temporada válidos para a primeira etapa do calendário, com duas corridas neste fim de semana. Foi o momento para os competidores matarem as saudades dos carros de competição mais produzidos no planeta e apresentarem seus carros para o ano em que a categoria pela primeira vez na história vai acelerar em Le Mans.
Para a piloto Antonella Bassani, foi uma ocasião especial. Campeã da classe Challenge em 2023, vice em 2024 e 13ª colocada no campeonato da Carrera Cup do ano passado, Antonella parte para sua quarta temporada correndo profissionalmente em carros de competição. Em todas ela ostentou a marca Mobil como patrocinadora principal do Porsche #72.
Agora em seu segundo campeonato na principal classe da Porsche Cup, Antonella apresentou o layout de seu Porsche, comemorativo dos 30 anos de parceria global entre Mobil e Porsche.
"Neste ano temos pintura especial, em comemoração aos 30 anos de parceria entre Mobil e Porsche!", disse. "Uma honra poder fazer parte disso, poder representar essa marca. Conto com a torcida de todos!".
"Nesse final de semana temos a primeira etapa e com certeza esse ano será melhor que o ano passado, de muitos resultados. Espero chegar na última corrida com uma boa pontuação para brigar pelo título. Já estou adaptada ao carro e agora é treinar e ir pra cima!".
A etapa inaugural tem treinos opcionais e livres nesta sexta-feira. No sábado acontece o classificatório e a primeira corrida. A segunda corrida do fim de semana será disputada na tarde de domingo. Você acompanha a ação ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
